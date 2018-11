Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

El extraño retorno de Gordillo.

La gran mayoría de los maestros sabe que, a punta de capricho las cosas no funcionan en materia sindical. Ello en relación a la fácil idea que exteriorizó la maestra Elba Gordillo Morales de retomar el control de la organización, porque ya no está en la cárcel y contar con el respaldo de Andrés López Obrador, presidente Electo de la nación.

Ni siquiera es necesario tener un cargo dentro del sindicato de maestros, para pensar que, solo porque ya está libre, la profesora chiapaneca, puede quitar a los que están en la dirigencia del SNTE, para ponerse ella.

Muy claro fue el Diputado local, Oscar Martín Ramos Salinas, exdirigente de la Sección 30 de Tamaulipas, sobre este asunto, al subrayar que Gordillo Morales, tiene que acatar los estatutos de la organización, porque el actual líder, Juan Díaz de la Torre, no está pintado ni su chamba es una imposición, llegó allí por decisión del Congreso Nacional de los maestros.

Solo hay la idea arbitraria del exdirigente de la Sección 30, Enrique Meléndez Pérez de que, la recién excarcelada, tiene que retomar las riendas del Sindicato, porque así debe de ser.

Incluso trae un grupo de presión conformado por maestros jubilados, a los cuales, les ha dicho que sí se puede quitar a Díaz de la Torre de la presidencia del Sindicato, porque su estancia allí es ilegal, dado que, es la profesora Gordillo Morales, la que debe de despachar en la oficina del SNTE.

Cuando hablamos de que, la mayoría de los maestros sabe que no es a punta de capricho como deben hacerse las coas, es porque los estatutos están en documentos y no se puede pasar por encima de ellos, se requiere que haya un Congreso Nacional, al que deben de acudir delegados de las entidades del país, electos en la correspondiente asamblea.

Vale comentar que, a la hora de la verdad, es a los maestros a quienes no les gusta pasar por encima de los estatutos, aunque en forma no literal, haya sido una práctica común en tiempos anteriores a los de Díaz de la Torre incluidos los de la profesora de Chiapas, ya que, estaba acostumbrada a hacer y deshacer desde la presidencia del Sindicato para tener el control absoluto de la organización.

Es ante este tipo de circunstancias que, debemos revisar la percepción de los profesores, porque, el hecho de que muchos estuviesen en contra de la Reforma Educativa que echó a andar el presidente Enrique Peña Nieto y que dejará de existir a partir del primero de diciembre, con el cambio de presidente, no quiere decir que en automático estén de acuerdo con que, la exlidereza del sindicato se instale de nuevo en esa chamba.

En un sondeo práctico, durante esta semana, se consultó a maestros de primaria, secundaria y preparatorias, sobre estos dos asuntos y, la realidad es que, llegaron a confundirnos, porque no supieron decir si están en contra de la Reforma Educativa, porque en realidad aquello que no querían era la evaluación, en el entendido de que, tras la aplicación de las pruebas, llegaron a considerar que no estaban mal.

Tampoco queda claro que quieran que la Reforma se cancele, ya que, tiene puntos buenos que sirven para lograr el objetivo de mejorar la calidad de la educación en todos los niveles.

En tanto, sobre el asunto del extraño retorno de la maestra Gordillo, de inmediato hicieron muecas, de desagrado, de las que, se infiere que no la quieren más en la dirigencia nacional, entre otras cosas, porque iniciará una rabiosa cacería en contra de todos los sindicalistas que la dejaron sola cuando estuvo en la cárcel.

Hay expectativas bipolares en esto de la estrategia educativa y el futuro inmediato del sindicato, de manera que, en cuanto llegue diciembre, habrá acontecimiento en cadena, sobre todo si tomamos en cuenta que esta semana la profesora Gordillo Morales, anunció su intención de estar de nuevo en la dirigencia de su sindicato, también, los maestros esperan por el desempeño que tenga el expriísta Esteban Moctezuma Barragán, quien será titular de la Secretaria de Educación el mes que viene.

La mayor incertidumbre está en la cancelación de la reforma, porque cada maestro sabe que no puede dejar tirado el trabajo del día día, solo porque ya no hay reforma y tampoco tiene claro que instrumento de evaluación trae bajo la manga el anunciado nuevo secretario.

Lo educativo en sus tres vertientes, legal, sindical y operativo, estará en la agenda de los medios por mucho tiempo, dado que, no bastará decir que, lo hecho en este sexenio priísta que fenece, no quiere decir que esté mal en todos los sentidos y habrá que medir con precisión cómo evoluciona la nueva estrategia del lopezobradurismo.

Los otros.

El potencial delegado del Gobierno Federal en la entidad, José Ramón Gómez Leal, se ha convertido en uno de los tipos más asediados del momento, en virtud de que, cualquier cosa que tenga relación con las representaciones que las dependencias federales tienen, será resuelta por él.

Vamos, para ser claros, los actuales delegados, Eduardo Mancilla Gómez de SAGARPA, Martha Guevara de la Rosa de la PROFECO, Juan Manzur Arzola del ISSSTE, Lourdes Flores Montemayor, Eliseo Castillo Tejeda de Gobernación, Jesús González Macías de SEMARNAT, Gerardo Terán Cantú de la SEP y Roberto Danwing Marroquín del INFONAVIT, se convertirán en subalternos del superdelegado y dejarán de serlo una vez que se haya decidido a los substitutos.

Algunos de ellos creen que podrán estar en la chamba hasta el mes de marzo, porque las nuevas autoridades federales, requieren de tiempo para organizarse y cubrir las áreas con personas afines a su corriente política.

Respecto al asedio de que es objeto Gómez Leal, dicen los enterados que tiene que ver con las listas que conforma con nombres de prospectos a ingresar a las dependencias del Gobierno de la República, nombres que deberá de negociar con el Coordinador General de los delegados, Gabriel García Hernández.

Hablan hasta de danza de nombres, entre los que hay quienes buscaron ser candidatos los que anduvieron en la campaña presidencial, aquellos que no lograron candidaturas, pero renunciaron de sus partidos para irse a la nueva corriente de izquierda y desde luego, los que perdieron las elecciones.

Luego hablan de que, hay otro tipo de listados en proceso, aquellos que son elaborados por el grupo de hacedores de la política partidaria de Regeneración Nacional, en este caso, el licenciado José Antonio Leal Doria y su equipo de colaboradores, quienes buscarán espacios para los de su nuevo partido, ya con la dirigente nacional, ya con el propio Andrés López Obrador o bien, con personas que están en el primer círculo del presidente Electo.

Total, hay un trafique de nombres y personas que rebasan la frontera de Regeneración Nacional, porque son de casi todos los partidos, incluidos del PAN y del PRI.