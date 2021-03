PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El fantasma de Xico ronda las elecciones

Xico está vivo en el ánimo ciudadano, como el mayor pillo de la historia en el sector público de esta capital. Los opositores al PAN tienen en él la bandera de lucha electoral que estarán esgrimiendo en todo momento. En el supuesto de que el exalcalde victorense fuera sometido a juicio, procesado y encarcelado, no será suficiente para terminar con la indignación social.

Las auditorías Superior del Estado (ASE) y Especial para Ayuntamientos, están maniatadas por alguna instrucción superior, porque pese haber recibido una formal denuncia el Auditor Jorge Espino Ascanio hace más de seis meses, hasta la fecha no hay ninguna respuesta, ni lo eximen, ni lo inculpan.

No parece preocupar al PAN esta ola de reprobación, a pesar de que Morena, su principal adversario en la contienda, es un profesional en encender las llamas del resentimiento social; son maestros en eso de exaltar la corrupción, la injusticia, el ejercicio abusivo del poder y lo fomentan igual que el rencor, la impotencia, el odio, generando un sentimiento de repudio.

Tienen habilidad para crear esa adversidad, incluso cuando no hay razones o fundamentos, “cuantimás” cuando sobran los hechos, como es el fiel testimonio del proteccionismo superior y eso trasciende más allá del municipio victorense y de los límites geográficos de Tamaulipas. Usted recordará cuando en la evaluación de ediles a nivel nacional resultó ser el peor evaluado, el último en una lista de 100.

Su tardía salida del municipio para premiarlo con un puesto administrativo en la Secretaría de Salud, fue la gota que derramó el vaso.

En este momento el tema de discusión no es el municipio de Victoria, ni la gestión y resultados que ha dado Pilar Gómez, el cuestionamiento es para el auditor y para la gestión estatal de la que depende la ASE, es el encubrimiento, la complicidad, el amiguismo, el compadrazgo, o como Usted le quiera llamar. La circunstancia es que la impunidad de la que goza Xicoténcatl González Uresti no está en duda.

En esas condiciones la Diputada Patricia Pimentel Ramírez, está reclamando a la Auditoría Superior del Estado, que responda a la denuncia que se interpuso por los malos manejos financieros y presunción de corrupción, lo cual quedó asentada en el expediente 04/2020.

Estamos pendientes de la respuesta del Auditor Superior del Estado

MUNICIPIOS LEJOS DE CIUDADANOS.- Tal afirmación fue expuesta por la Dra. Josefina Guzmán, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, publicada por El Mercurio este jueves. Ella manifestó que los partidos políticos ignoran a los ciudadanos, sus planillas las conforman con amigos y no con sectores representativos de la ciudad, y “son siempre los mismos”.

Partiendo de estos conceptos, podemos comentar que si cada planilla fuera revisada a conciencia y en base a lo establecido por la Ley en materia, de lo que debe ser un Cabildo, efectivamente en muy pocos casos pasarían ese filtro, por llamarle de alguna forma, porque la realidad es que no se cumple, no existe la representación debida.

Se ha confundido la representación ciudadana con las organizaciones gremiales, no nos oponemos a que estén representados los obreros, los campesinos, los jóvenes, etc. pero si tenemos claro que se requiere un ciudadano común, libre de compromisos gremiales, y que tenga amor por la ciudad, además que esta se fraccione y asigne a cada edil de manera territorial y no únicamente por disciplinas o por áreas de servicio.

Pero quizá lo más importante sea la activación de un auténtico Consejo Ciudadano, existe un reglamento de participación ciudadana pero hay que aterrizarlo, hacerlo efectivo, porque hasta ahora se ha integrado con el único propósito de cumplir el protocolo y aparentar la presencia de la fuerza ciudadana, cuando no es así. Falta mayor cercanía con la gente de a pie, con el ciudadano común de todos los niveles socioeconómicos y de diversidad en las actividades productivas.

Algunos alcaldes de Victoria en diferentes tiempos han celebrado audiencias públicas en las colonias y en los ejidos, otros en la Sala de Cabildo y algunos no han pasado de la pista de baile, como ya sabe Usted Quien.

Esos acercamientos de los alcaldes con los vecinos de un sector han sido positivos, no sólo administrativamente, sino políticamente, son baños de pueblo realizados a lo largo del trienio y eso además de que le gusta a la gente, el alcalde le permite ver el cumplimiento, porque están tan abiertos a la gente, que los buscan en otra audiencia aunque no sea la de su colonia para reclamar en los casos de incumplimiento.

En síntesis la fórmula es terminar con la simulación y emprender un modelo auténtico, realista, que genere resultados.

LA LUCHA DE LOS JUBILADOS.- No es por ser “aguafiestas”, pero vemos resultados poco exitosos en el exhorto de los maestros a los diputados locales tamaulipecos a favor de su lucha. Como Usted ya estará enterado hay un Movimiento Nacional Democrático de Jubilados y Pensionados del ISSSTE que rechaza la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de calcular las pensiones en UMA´s (Unidad de Medida y Actualización) en lugar del salario mínimo.

No creemos que el pronunciamiento del Poder Legislativo local va a contribuir en mucho para hacer retroceder al patrón, que es el gobierno federal, y mucho menos la Cámara de Diputados mayoritariamente morenista, difícilmente va a retroceder.

Usted sabe que los maestros jubilados están realizando un movimiento a lo largo y ancho del país, pero lo están haciendo de manera independiente, sin el apoyo del SNTE, ni nacional, ni en las entidades.

Desgraciadamente los jubilados carecen de la fuerza que tendrían si estuvieran en activo, requieren de una coordinación nacional valiente y que sea capaz de llevar este movimiento ante la única persona que les puede resolver y eso se lograría con el acceso a una “mañanera”.

Esto es el principio, porque si se trata de reducir el gasto por pensiones ahí está PEMEX, la segunda fuerza laboral mejor pagada del país. En cuanto a los maestros en activo están entre la espada y la pared, por una parte ellos son los futuros jubilados que estarán normados por esta reforma y por otra parte, en este momento son asalariados y no es fácil asumir una postura frente a la parte patronal.