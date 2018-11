DIALOGANDO

El futuro de los morenistas.

Por Roberto Olvera Pérez

En las últimas horas, mucho se ha escrito sobre el futuro inmediato de los principales morenistas de Tamaulipas, es decir, del Dr. Américo Villarreal Anaya, Senador, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Senadora, José Ramón Gómez Leal, el JR, enlace principal del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador en la entidad y Héctor Martín Garza González, quien acaba de recibir la buena noticia de que se incorporará al gabinete obradorista en la Secretaría de Educación Pública por invitación precisa del tabasqueño, los que los convierte prácticamente en el hándicap para la grande, la gubernatura en el 2022.

Otra señal que ha surgido últimamente es que de estos 4 “tiradores” saldrá o ellos mismos enviarán la recomendación de quien dirija en su momento la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sustituyendo en el cargo al hidalgense José Antonio Leal Doria.

Fuentes cercanas a las 4 “tiradores” para la grande, nos afirman que hasta el momento no hay ningún acuerdo político para que alguien se convierta en dirigente estatal de este instituto político, pero en cambio las mismas fuentes nos aseguran que en breve se sentarán estos mismos a platicar largo y tendido con Yeideckol Palevnsky, líder nacional de MORENA para tratar el tema del nuevo dirigente estatal del partido en Tamaulipas.

También se afirma que entre la líder nacional y los cuatro “tiradores” se dará una plática política ya, y esto ocurrirá dentro de la reunión nacional de diputados locales de todo el país, que se reunirán en la Ciudad de México. Por nuestro Estado, asistirá la única morenista en el Honorable Congreso Local, María de la Luz del Castillo.

Total que los cuatro “tiradores” de MORENA para Tamaulipas, en busca de la gubernatura, empezarán arreciar más fuerte su presencia a partir de enero del 2019. Empezarán hacer mayor presencia política por todos los caminos del Estado con la bendición del futuro Presidente de la República y afirman que tanto Villarreal Anaya, Covarrubias Cervantes, Gómez Leal y Garza González, empezarán a fertilizar el terreno tamaulipeco para el 2022; nada más como dice López Obrador: todo por consulta ciudadana para saber quién es el más posesionado ante la ciudadanía tamaulipeca. Como la ven, así las cosas en este partido nuevo.

Por otra parte y previo al fin de sexenio, alrededor de cuatrocientos empleados de confianza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibirán de manera anticipada el pago de sus salarios correspondiente a noviembre y la parte proporcional por el término del periodo de la administración federal que está por concluir.

El Subdelegado médico de esta dependencia Martín Tofic Salum, dijo que hasta ahora de manera oficial no se ha abordado el tema de la entrega de un bono por el fin del sexenio y que lo único que se ha dicho de carácter extraoficial, publicado en algunos medios de comunicación es de la entrega de unos tres mil pesos.

En el caso de los empleados del Instituto que cuentan con su base sindical, no recibirán el adelanto de la parte proporcional del aguinaldo, como otras prestaciones económicas, pero si el sueldo en cada una de las quincenas conforme está programado para lo que resta del año.

A partir del uno de diciembre, ya dependerá del nuevo delegado o quien esté al frente del Instituto determinar si los de confianza son recontratados o bien en cualquier otra área federal. A la fecha el funcionario federal dijo, que no se ha suspendido el pago a ningún trabajador y conforme a los convenios establecidos con la Secretaría de Hacienda, se han realizado los depósitos a las cuentas bancarias de cada uno de ellos.

NOTAS CORTAS

1.- Todo un éxito resultó el bazar navideño “Abrigando Esperanzas” del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la Señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, que se llevó a cabo este 16, 17 y 18 de noviembre en el Polyforum de Ciudad Victoria, donde un sinnúmero de familias victorenses se dieron cita para presenciar los shows musicales, disfrutar de los juegos, hubo rifas de regalos y exposiciones de emprendedores y comercios tamaulipecos, donde la Secretaría de Educación en Tamaulipas que comanda el matamorense, Dr. Héctor Escobar Salazar, tuvo una participación importante en esta feria alusiva previa a la navidad.

2.- Muy activo y dinámico se vio el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, el MBA. Francisco Chavira Martínez, en el Foro Ciudadano “Derechos Humanos y el Estado Laico, sus Antecedentes Avances y Acciones a Realizar”, organizado por el Movimiento por un México Laico y Solidario (MOVIMEX), donde participó como ponente dando una cátedra magistral al tema.

El evento se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Morelos en la Ciudad de Cuernavaca. Laicidad es respeto a la pluralidad, es defender la libertad de creer o no creer en una doctrina religiosa, aceptar la diversidad democrática, étnica, religiosa, sexual, política, filosófica y social. Sin un Estado laico no puede existir una sociedad libre en la que se respeten todos los derechos humanos. Bien por el Rector Chavira.

3.- A mi no me lo crean, pero se dice que una caravana de migrantes se toparon a su paso al aún Presidente de la República Enrique Peña Nieto y le pidieron un “aventón”. Y les dijo: “ahí están esos tres camiones de pasajeros. Súbanse de 43 en 43; ¡Ah raza! No lo perdonan.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com