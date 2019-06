Tendencias

El Gordinflón no será diputado

Cuando nos enteramos que Jesús “El Gordinflón” González Macías no llegaría al Congreso de Tamaulipas nos sabíamos si reír o llorar, caímos en depresión y estamos muy desanimamos porque la próxima legislatura se quedará sin uno de los más grandes farsantes del escenario político mexicano

Y es que El Gordinflón ha sido tantas veces legislador que se ha convertido en un ícono de los vividores de nuestro sistema y él es uno de los argumentos más válidos que existen para reforma la Constitución, la ley y el código electoral de Tamaulipas, porque este género de lacras que se forman en la política no deben seguir viviendo a costa de los partidos como lo hacen las rémoras.

Estábamos dilucidando sobre el tema cuando de repente nos enteramos que Nicolás “Nico” Mollinedo Bastar, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, creara un partido político para contender en las elecciones de 2021 y nos animó un poco porque ahora sabemos que presentó la asociación Movimiento Ambientalista Social por México.

Lo que sorprende es que si este un humilde chofer busca tener su propio partido imagínese usted lo que habrá escuchado y visto cuando anduvo con AMLO en la época en que formó a MORENA, el partido que lo llevó a la presidencia de la República.

Y por supuesto que ahora Nico quiere un partido para ver si él también llega a la presidencia como lo hizo su jefe lo cual nos demuestra que la política se ha convertido en una actividad muy sencilla y fácil, no necesita preparación ya que cualquier ciudadano puede formar su organización de manera formal y pelear la presidencia, una gubernatura o alcaldía.

Es por esto que la asociación Movimiento Ambientalista Social por México busca ser un partido así como las 106 asociaciones que ya le notificaron al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre su intención de constituirse en un partido político.

Por eso mucha gente ya no ve con seriedad a la política y ahora pudiéramos esperar que Pancho Cachondo y Juanito el de Iztapalapa pudieran tener también su partido y buscar la presidencia de la República. ¿Qué les parece?

Pues si Nico el ex chofer de López Obrador consigue tener su partido es seguro que la profesora Elba Esther “doña Perpetua” Gordillo también lo consiga, pero podría convertirse en una secta de tipo sexual, ya que están muy de moda y nos han informado que este partido será integrado por puros jóvenes y a la maestra, como todos lo saben, le encantan los veinteañeros. ¿Verdad?

En fin, sí el Gordinflón no será diputado es seguro que podrá vivir un buen tiempo con todo lo que ganó por no hacer nada, su partido el Verde Ecologista sobrevivirá porque a nivel nacional tiene la concesión vigente, pero tendrá que trabajar mucho para que vuelva a posicionar a su partido y no creemos que lo haga… ¿O sí? Pronto lo sabremos….

Apunte al texto: No sabemos si es coincidencia pero recordamos que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, también fue chofer del extinto dictador Hugo Chávez. ¿Qué les parece?

Punto final. A Maki le interesa llamarle la atención al presidente Andrés Manuel López Obrador y quiere que la vea y sepa que defiende sus propuestas, en cuanto a qué hacer con los migrantes en la frontera y es por esta razón que comenta:

“La comunidad migratoria sale del país de origen por seguridad y no por gusto. Que se pongan a trabajar, no requerimos de gente desocupada, sino que “jale”; tengan una oportunidad de vida, sacando adelante a la familia y no sean una carga para los municipios, mientras esperan el tiempo de la resolución de las solicitudes de asilo político”.

¿Qué les parece? Sin duda que la doctora Maki tiene que asesorarse mejor, porque si a los migrantes no les permite irse a los EU, es seguro que los envíen a sus países de origen y no podrán quedarse a trabajar en México lo cual les agradeceremos mucho que lo hagan.

