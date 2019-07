 *EL GRAN NEGOCIO DEL REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS*

EL INFILTRADO…

Por: J. Angel Rios Cepeda

HAY ELECCIONES EN LA SECC. 51 DEL SNTSA DE TAMAULIPAS

*HAY ELECCIONES EN LA SECC. 51 del SNTSA de TAMAULIPAS*

Este primero de julio serán las elecciones en el Sindicato de Salud de Tamaulipas sección 51, tres son las opciones que buscan la dirigencia del sindicato, La planilla azul donde la actual dirigente, MARIBEL GONZÁLEZ ARREDONDO busca la reelección y marcadamente se nota que las bases ya no la apoyan, representando la planilla roja ADOLFO SIERRA MEDINA ex líder sindical derrotado en la pasada elección por MARIBEL GONZÁLEZ ARREDONDO que en su momento fue apuntalada por EGIDIO TORRE CANTU con nefastos resultados para la clase trabajadora, MARIBEL y SIERRA son responsables de que a fin del sexenio pasado e inicios del actual se perdieran 2,000 plazas ya autorizadas para formalizar los empleados con antigüedad hasta Junio de 2013. Y por la planilla guinda, GUSTAVO CAMACHO ORTEGA secretario de organización que plantea un programa integral que engloba sindicalizar a toda la base trabajadora independientemente de sus estatus laboral, de base y eventuales y de paso a los jubilados y pensionados.

CAMACHO ORTEGA fue el líder que apoyados con otros miembros sindicales desconocieron a MARIBEL ya no le permitieron regresar al edificio sindical, sin embargo ante la fuerza que cobra este líder, se menciona que los otrora enemigos MARIBEL GONZÁLEZ y ADOLFO SIERRA se unirán para tratar de derrotar GUSTAVO CAMACHO, por ello los trabajadores deberán meditar a quien le otorgan el voto este lunes 1 de Julio 2019.

Una Verdadera mina de oro tienen con el reparto de Agua Potable en Pipas, exdirigentes de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), del sexenio de EGIDIO TORRE CANTU y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Se trata del ex Director de ese organismo FELIPE CANO PÉREZ y VICTOR MORENO GARCÍA, en sociedad fraudulenta y amañada con el actual director de (CEAT), El según Arquitecto LUIS PINTO COVARRUBIAS, que entre paréntesis sabemos que nunca se tituló como Arquitecto, mantienen una flota de más de 12 pipas de su propiedad y que facturan con prestanombres las cuales se auto rentan y perciben más de 700 mil pesos mensuales, pero lo más grave de esta echo consumado es que algunas solamente cobran y no dan el servicio al usuario que tiene la urgente necesidad de recibir el agua, pero al “disque Arquitecto” LUIS PINTO, solo le preocupa que mensualmente ingresen las facturas y le entreguen su pago correspondiente; Todos sabemos que el suministro de agua en pipa es el servicio más caro, es el servicio menos eficiente, pero si el más redituable para estos ex funcionarios priistas, que saben cómo hacer el gran negocio de la renta de las Pipas, porque ellos hicieron este gran negocio en los dos sexenios anteriores y ahora en contubernio con PINTO COVARRUBIAS, mantienen su minita de oro a costillas de la necesidad de la gente tamaulipeca y no solamente hacen negocio con la venta del agua en Pipas, a estos ex funcionarios priistas les asignaron un proyecto del plan hidráulico por más de 8 millones de pesos, proyecto que está mal elaborado y LUIS PINTO así lo acepto, ojala y alguien les ponga freno a estas personas que lucran con la gran necesidad de contar con el vital líquido.

La organización de ministros de Finanzas y de los gobernadores de los bancos centrales de diecinueve naciones individuales y de la Unión Europea, llamada también la cumbre del G20, conformada por Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, el Reino Unido y Turquía. En conjunto, representan más del 80 por ciento del PIB mundial.

A esta reunión asistió MARCELO EBRAD, representando a México junto con el secretario de Hacienda, CARLOS URZÚA, antes de que comenzara la cita de jefes de Estado y de Gobierno en Osaka, se reunió con el presidente DONALD TRUMP durante la cumbre presidencial del G20, EBRAD CASAUBÓN indicó que la charla muy productiva para el con el mandatario estadounidense fue breve, donde Trump le comento que van bien las cosas con México, que el acuerdo que se llegó lo ve positivo y que estamos avanzando, fuera de eso, no hubo “nada más, porque en realidad no fue una reunión larga, fue una conversación corta que duro quizá unos cinco u ocho minutos”.

TRUMP por su parte dijo “Me reuní con México, con sus representantes, aprecio y quiero darles las gracias, tienen seis mil tropas en su frontera sur, es muy difícil entrar ahora”, reconoció y agradeció a MARCELO EBRAD, por su “increíble” trabajo a la hora de contener la inmigración de centroamericanos en la frontera sur de México

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

