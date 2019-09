La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA, SIN COLORES DE PARTIDO

Así sea el gobierno de la república emanado de los partidos, PRI, PAN, MORENA, o cualquier otro instituto político, los mexicanos, hombres y mujeres, no dejan de asistir al Zócalo del Distrito Federal durante la noche del 15 de Septiembre a la tradicional ceremonia del ya histórico Grito de la Independencia, del que ayer se celebró el 209 Aniversario.

Como analistas políticos sentimos que la gente no va al Grito por la simpatía que tiene hacia López Obrador o llámese como se llame el presidente en funciones y sea del partido que sea, no, la gente asiste a la tradicional ceremonia porque es un legado de nuestros padres y abuelos que llevamos en la sangre y nadie nos lo va a quitar o cambiar en su esencia.

Lo mismo ocurre en los estados, Tamaulipas entre ellos, donde después de 80 años de gobiernos priístas hoy está en el poder el Partido Acción Nacional y va a ocurrir exactamente lo mismo que en Zócalo del Distrito Federal, va a asistir misma cantidad de gente. Quizá más, pero no menos. La noche del Grito es la gran fiesta de México y los mexicanos, en la que quedan fuera los colores de partido. Se llenó el Zócalo del DF y se llenó la Plaza Juárez de Ciudad Victoria.

Con todo y la alegría de la noche del 15 de Septiembre, por ser la noche en la que todos los mexicanos escuchamos el muy tradicional Grito de la Independencia, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, amenaza con romper el Pacto Federal con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, si ya no quiere seguir aportando recursos para el estado, además de pretender despojar al estado del sistema estatal salud.

El mandatario de los guanajuatenses explicó que el sistema de salud cuesta 13 MMDP de los cuales la Federación aporta 8 MMDP y 5 MMDP el estado y adelantó que si el Gobierno Federal no les quiere dar esos ocho mil millones de pesos, “entonces no tiene caso que estemos en el pacto federal, porque los guanajuateses pagamos muchos impuestos y no se ven reflejados para nosotros”, remarcó.

Precisó Rodríguez Vallejo que de cada peso que pagan los guanajuatenses, el 80% se lo lleva el Gobierno de López Obrador, el 15 es para los estados y el cinco restante para los Municipios. Por lo que reiteró “que ya no tendría sentido seguir dando el dinero a la Federación, si no están regresando nada a los estados”.

El gobernador de Guanajuato ha dicho que no dará a la Federación el sistema estatal de salud, puesto que el de la entidad es uno de los mejores a nivel nacional, lo cual sería un despropósito darlo a la Federación “que no tiene ni para mantener las unidades médicas federales que hay en territorio guanajuatense, como el IMSS, por ejemplo. Para nosotros como periodistas y analistas políticos es seria y muy grave la advertencia del gobernador de Guanajuato.

Hasta parece que la mejor solución que encontró el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver de deveras el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, de los que no se sabe a ciencia cierta si están vivos o lo mataron, es soltar de la noche a la mañana a 24 de inculpados a los que se relaciona con su desaparición.

Alejandro Encinas, que en el gobierno de MORENA hace las veces de Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en conferencia de prensa denunció que un juez, por cierto de Nuevo Laredo, permitió la liberación de los 24 inculpados, lo que nos deja ver que el buen hombre todavía no ha entendido la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se atreve a asegurar incluso que el hecho demuestra la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia del país, “huele a podrido”, dijo.

Conocemos a Encinas, lo hemos entrevistado varias veces, y tenemos la impresión de que es un gordo inteligente, por lo que creemos que con el hecho de los normalistas debe relacionar la iniciativa de la Ley de Amnistía que acaba de enviar el presidente López Obrador.

Todavía falta más de un año para las elecciones de Estados Unidos en la que se elegirá al nuevo presidente de la Unión Americana, salvo que Donald Trump logre su reelección, pero ya está pintando y muy en serio el vicepresidente de m la era Obama, Joe Biden, el que se reivindicó el jueves por la noche como la apuesta más segura para derrotar al magnate neoyorkino en las elecciones presidenciales a llevarse a cabo el 3 de noviembre del 2020. Son varios los aspirantes, pero Bien es el puntero con un buen márgen sobre de su más cercano perseguidor.

Amarga experiencia tuvieron los elementos de la Policía Montada del Estado de México, ya que quienes detonaron los cohetones lo hiciéron cerca del lugar donde se encontraban los caballos (15) los que se asustaron con el estallido y se desbocaron ocho los que emprendiendo una estampida que dejó dos mujeres seriamente lesionadas y dos equinos resultaron atropellados en las calles de la zona centro. Es una experiencia de los que otros deben tomar nota.

Tras afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, está obsesionado con la palabra corrupción, el obispo de la Diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez, dijo que su gobierno no está exento de corrupción, Luego cuestionó el caso del manejo del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y dijo que muchas personas han señalado que existen irregularidades en la operatividad del programa. Pero hizo hincapié en que el presidente habla de cero corrupciones, “pero quien sabe”.

Considero el obispo que es necesario transparentar el padrón de beneficiarios de éste programa ya que por parte del Gobierno Federal se dice que son más de un millón de beneficiarios, pero asociaciones y políticos afirman que no llega a 400 el número de beneficiarios.

“No se me hace justo que el presidente por presumir que está ayudando supuestamente a un millón de estudiantes, según él, pero a cuanta gente le está quitando apoyos”, comentó.

“Para mí es una injusticia, porque como dice el dicho, no se puede tapar un hoyo destapando otro y que va a pasar con la gente que ya tenía un apoyo social”, dijo para concluír.

Con miras a colaborar en la integración de la “Agenda de Inteligencia Artificial 2030” la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se sumó a los esfuerzos que se hacen a nivel nacional, en el rubro de tecnologías aplicadas en los sectores público y privado.

El director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UAT, Dr. Fernando Ortiz Rodríguez, informó que en el marco de éstas acciones la Universidad participará en el Tercer Simposium en Tecnologías de Información a realizarse a finales del mes de octubre.

Dijo que la Agenda de Inteligencia Artificial 2030 es un movimiento nacional que busca encontrar concordancias entre sectores públicos y privados, así como instituciones educativas, con la idea de fortalecer el conocimiento en materia tecnológica para bien común.

Hoy lunes el gran desfile del 16 de Septiembre, disfrútelo es una vez al año. De esto no hay todos los días.

