RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El guarura JR y el agandalle de candidaturas en Morena

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita por el sur de Tamaulipas, encontró la Refinería Madero, vapuleada y saqueada en sus finanzas, por lo que tendría que presentarse la demanda correspondiente para que se investigue, se ubique y castigue a los responsables, sobre todo a los administradores de la planta y a los líderes del sindicato petrolero, al ser los principales sospechosos de su deterioro y quiebra.

López Obrador, debería actuar con decisión y firmeza contra quienes han perjudicado las instituciones públicas, porque no sólo basta detectar la corrupción, si no que su obligación es atacarla, combatirla y castigarla, pues no es justo que conceda impunidad a un grupo de políticos “pillos” que se robaron el dinero del pueblo y ahora gozan de riqueza y una vida de lujos y comodidades, mientras que los trabajadores sufren hambre por los miserables salarios que les pagan.

Los malos manejos financieros y los grandes trafiques perpetrados por los líderes sindicales y los altos mandos de PEMEX provocaron que ésta empresa se encuentre al borde de la quiebra, al menos en Tamaulipas, por eso la necesidad de que se abra una investigación para que se compruebe en qué se gastaron los miles de millones de pesos que se autorizaron para invertir en mejorar la infraestructura y las operaciones de la mencionada empresa.

De qué le sirve a los mexicanos que el mandatario nacional visite PEMEX, CFE y otras empresas del Gobierno, si detecta corrupción y la arroja al cesto de la basura, cuando la sociedad espera que se lleve a la cárcel a los ladrones, a los que se enriquecen ilegalmente con los recursos públicos y eso no es transformar a México, eso es seguir perjudicando a los mexicanos y beneficiando a los corruptos, porque en lugar de encarcelarlos, les concede impunidad.

Recientemente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo en el sur de Tamaulipas, donde resaltó que de nada sirvieron los dos mil millones de dólares que recibió la Refinería Madero en inversión, porque está en malas condiciones. Dijo que ese recurso de “seguro se lo robaron”, ya que el centro refinador tiene desplomada su producción de derivados del petróleo. Es conveniente que ordene una investigación para que se encarcele a los culpables y se les exija la devolución del dinero, pues sólo informar que tiene la sospecha que se lo robaron, no hace justicia a la población.

La corrupción no se combate tolerando la corrupción, sino se ataca con la ley en la mano, enjuiciando y encarcelando a los ladrones. Tolerarlos y perdonarlos, es una falta de respeto a las instituciones públicas y a la gente, la cual finalmente es la que con sus impuestos aporta el dinero para el funcionamiento de las mismas.

El mandatario federal en el maco de su visita a la refinería, anunció una inversión de 3 mil 500 millones de pesos para reactivar su producción, la cual generará miles de empleos. Es una buena acción, es un acertado apoyo, sólo que debería ordenar estricta vigilancia y hasta con lupa, para evitar que los líderes sindicales y los responsables de la refinería se roben el dinero, porque Carlos Romero y Esdras Romero, aún manejan el Sindicato Petrolero y tienen más larga “la cola que las ratas”.

Realmente, el Presidente mexicano, no ha podido combatir ni castigar a la mafia del poder, a aquellos que se hurtaron y enriquecieron con el dinero del pueblo, incluso muchos de ellos forman parte de su Gobierno, gozando de total impunidad y burlándose de los mexicanos. A la fecha, el Ejecutivo Federal, no ha cumplido con su promesa de campaña de atacar o combatir la corrupción, cuya promesa de no atenderla, le provocará repercusiones a su partido, Morena. Mejor hubiera dicho que toleraría la corrupción e impunidad y no jugar el dedo en la boca a la gente con promesas falsas.

Por cierto, el que se vio bastante mal como enemigo de los tamaulipecos, es el superdelegado del Gobierno Federal en Tamaulipas y ex candidato a la alcaldía de Reynosa, José Ramón Gómez Leal (JR), al impedir que los ciudadanos saludaran y le presentaran peticiones al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a la zona sur de Tamaulipas. Su comportamiento, fue de portero, guarura, policía privado y metiche, cuando su trabajo es otro, el cual por cierto no realiza, lo cual ha generado que de un momento a otro lo despidan del puesto que actualmente ocupa.

Cambiando de tema, no cabe duda que cuando se nace para maceta, no se sale del corredor, este es el caso del PRI, cuyos dirigentes se empeñan en darle una patada para que se vaya a la sepultura política.

Resulta que la lista de candidatos a diputados plurinominales, esos que llegan por el porcentaje de votación, por consuelo o lástima, la encabeza la dirigente estatal de medio tiempo del PRI, Yaheel Abdalá Carmona, la cual inmerecidamente será parte de la próxima Legislatura local. La segunda posición la ocupa el supuesto líder campesino, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Florentino Aarón Sáez Cobos, el cual de cuestiones agrarias y ganaderas, sólo las conoce en su rancho; el tercer sitio lo ostenta una tal Olga Garza Rodríguez, la cual, creo que ni en su casa la conocen, pero seguramente también se convertirá en legisladora, la cual dicen es muy ágil e inteligente para la comparsa, la traición, deslealtad y el negocio político.

La cuarta posición la ocupan el ex líder municipal priista Carlos Morris Torre, actual diputado de mayoría, y en la posición 5 se encuentra Alejandra Cárdenas Castillejos, quienes debería ocupar los primeros dos sitios, pues estos políticos, tiene mayores posibilidades de ganar la elección.

Por el Partido Morena, los que tienen muchas posibilidades de convertirse en legisladores , sin hacer campaña política, son Guillermina Medina Reyes, Joé Antonio Leal Doria, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ésta última hermana del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, entre otros.

Por cierto, Leal Doria, ya recibió el primero golpe, al ser echado de la candidatura de mayoría relativa a diputado local por el Distrito 14 de Victoria, al ser sustituido por la la señora Nora Hilda de los Reyes Vásquez, quien llevan como suplente a la priista, Guadalupe Perea Almanza. Leal Doria sigue anotado en la candidatura a legislador plurinominal.

Por el PAN, la lista la encabeza Gerardo Flores Peña, ex secretario de Bienestar Social, le sigue María Elena Figueroa Smiith, el ex diputado Francisco Garza de Coss y la ex alcaldesa de Xicotencatl Mariela López Sosa.

El resto de los partidos, seguían batallando para convencer a los políticos chapulineros para que los representen en las candidaturas, pero las negociaciones estaban fuertes, porque no aceptan participar en el juego electoral como sus abanderados, si no ls dan la primera posición de alista plurinominal y no acceden a otras demandas de tipo político.

En otro asunto, los que realizaron este lunes otra manifestación de protesta, fueron los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, quienes a través de pancartas y un plantón se manifestaron para exigir por enésima ocasión a la titular de la dependencia Gloria Molina Gamboa, respuestas a su problemática de trabajo, en donde carecen de certeza laboral y sobre todo no han recibido el aumento a sus prestaciones laborales.

Expresaron que es cerca del 39 por ciento de incremento al sueldo lo que les debía de llegar, pero pasó el mes de marzo y no lo recibieron. Lo que correcto es que se le hable con la verdad a este grupo de trabajadores, si no hay presupuesto para plazas laborales, ni aumento salarial, por recorte de presupuesto, es mejor que se los digan. Hablar con sinceridad, no es delito y los manifestantes habrán de comprender y entender, si no se puede resolver su petición.

El dato: Antonio Leal Doria, líder del Partido Morena, quería “mamar y dar topes”, pero se lo impidieron y le dan el primer golpe político, al arrebatarle de último minuto la candidatura diputado ocal por el 14 Distrito con cabecera en Victoria. Ahora tendrá que esperar y morderse las uñas a ver si lograr entrar a un espacio en el Congreso del Estado, como legislador plurinominal. Así es la política y más decepciones sufrirá el improvisado y longevo político.

Correo: jrdelasota@hotmail.com