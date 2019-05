RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El hijo consentido de Dios

Este miércoles 29 de mayo concluyen las campañas políticas de los candidatos a diputados locales, luego de 44 días de actividad proselitista, en aras de ganar el voto de los ciudadanos que los lleve a representar a los tamaulipecos en la próxima Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas y los ciudadanos tienen tres días para reflexionar, analizar, determinar y emitir su voto este 2 de junio por el contendiente de sus preferencias.

Los abanderados de los distintos partidos políticos buscan el voto de los electores a través de recorridos casa por casa, mediante eventos públicos, recorridos por las calles, en instituciones educativas, en la zona rural y en otros sectores de los municipios que corresponden a sus distritos, así como además han ofertado su propuesta de trabajo vía redes sociales y en otros medio de comunicación, por lo que este “arroz ya se coció”, pues se está a dos días de que terminen las campañas políticas y a tres de la elección.

La mayoría de los candidatos han expresado su confianza de que ganarán, que arrasarán y que obtendrán un triunfo con mucha ventaja, porque así se lo aseguran algunas casas encuestadoras, pero lo cierto es que cada quien tienen derecho a expresar lo que le conviene. La verdadera encuesta será el 2 de junio y serán los electores los que con plena libertad y seguridad tendrán derecho a emitir el voto por el aspirante de sus preferencias.

Una vez que venza el plazo para la realización de campañas políticas-electorales, los candidatos ya no podrán promoverse y si lo hacen tendrían que enfrentar las sanciones especificadas la Ley Electoral.

Por cierto, falta unas horas para que se realice la elección, como lo mencioné para la renovación del Congreso del Estado, es decir para que este Poder tenga nuevos diputados, y no hay un Fiscal de Delitos Electorales. Cabe mencionar que a dos días de iniciado el proceso electoral, Rodolfo Jáuregui Rosas, renunció como Fi9scañ Electoral, cargo en el que duró unos 40 días después de ser designado, quien fue elegido en el mes de marzo del presente año. Jáuregui admitió ser militante del PAN, situación que provocó su renuncia. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado y la Junta de Coordinación Política, a la fecha no han cumplido con nombrar el Fiscal Especializado en Delitos Electorales.

Según la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Blanca Hernández Rojas, aseveró que el proceso electoral ha trascurrido con normalidad. Aseguró que se ha desarrollado de forma tranquila, al afirmar que de momento no se han presentado muchos casos ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, (TRIELTAM).

Dijo que por parte de MORENA se presentaron inconformidades por los procesos de selección de candidatos tanto a elección popular como plurinominales.

Ningún caso ha sido de gravedad ante los órganos electorales del Estado, por lo que reiteró, que el proceso han trascurrido con normalidad.

Cambiando de tema, al partido MORENA, lo siguen lanzando fuertes críticas por el mal trabajo de sus dirigentes y gobernantes. Eloi Vázquez López, integrante de la Comisión Nacional de Diálogo del Partido d la Revolución Democrática (PRD), aseguró que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) debe ser congruente con sus dichos y no seguir lamentando tanto error, como utilizar los programas de bienestar social para presionar a los electores en Tamaulipas.

El comisionado aseguró en esta capital que con esas acciones MORENA no se siente seguro de los porcentajes que las encuestas les atribuyen. “Es un asunto de inseguridad, si estuvieran seguros del respaldo ciudadano, no tendrían que utilizar los programas sociales para obtener votos y habla de que no están dispuestos a realizar un cambio como el que ofrecieron”, expresó.”La Democracia mexicana debe cambiar, para que no sea el dinero el que determine la simpatía de los candidatos”, agregó

Dijo que mientras las elecciones estén determinadas por el dinero, siempre habrá la tentación de utilizar el presupuesto público para tener votos o recibir recursos ilícitos para respaldar candidaturas. Las verdaderas candidaturas austeras y de izquierda son las del PRD, afirmó.

Paso al tema desagradable para los tamaulipecos, pues resulta que el Gobierno Federal atentó contra la salud de los tamaulipecos, al contemplar en su presupuesto de egresos un recorte del más de 99 por ciento al Hospital de Alta Especialidad de ciudad Victoria. El mencionado centro hospitalario fue víctima de un recorte de presupuesto del orden del 99.3 por ciento, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

En el documento aprobado por el Congreso de la Unión, se establece que para este año a este hospital sólo se le invertirá 156 mil pesos para medicinas y productos farmacéuticos, lo que significa una baja casi total de su presupuesto con relación al año pasado al que se le asignaron 20 millones, 148 mil pesos. Se le redujeron 19 millones 991 mil pesos.

Como parte de las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal redujo considerablemente su inversión en materia de salud en varias clínicas e instituciones de salud, lo cual afectarán enormemente a muchos sectores de la sociedad, dado que no se les podrá brindar el servicio médico y estará en riesgo su vida. Ya no hay presupuesto por ordenes del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador

Para atender enfermedades especiales la población de todo l país, tendrá que rezar o busca dinero, de la manera que sea, para combatirlas porque presupuesto para brindarles los servicios de salud, ya no hay.

Tal parece que la tan presumida Cuarta Transformación del actual Gobierno Federal, lo que busca es que mucha gente muera y así reducir el índice de población, pues no ha combatido la violencia que ha dejado muchos muertos y ahora reduce los servicios de salud a los mexicanos.

Quizás buscará e implementará otras formas para que la gente muera.

En otro asunto, el candidato a diputado local del PAN, Arturo Soto Alemán por el Distrito 15 con cabecera en Ciudad Victoria, Arturo Soto Alemán, se definió así mismo como uno de los hijos consentido de Dios, al sentirse fortalecido y privilegiado por la gran cantidad de amigos que posee, lo que lo motiva a ser terco, perseverante y nunca rendirse.

En una entrevista con el periodista Marco Esquivel, en los estudios de Hoy Tamaulipas, dijo ser sumamente responsable en todos los cargos públicos que ha ocupado y destacó que está obligado a dar resultados y a “demostrar que somos diferentes en el ejercicio de la función pública”.

Resaltó que durante su gestión al frente de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, Tamaulipas, pasó de los últimos lugares al segundo, en materia de recaudación fiscal.

Dijo que de llegar al Congreso del Estado, presentará una iniciativa de ley que beneficiará a los emprendedores tamaulipecos y a los jóvenes universitarios. También ir generando iniciativas que vayan ayudando a la estrategia de seguridad y fortalecer la reconstrucción del tejido social.

“Lo que sí le puedo decir a los victorenses es que van a tener a un legislaor que, sí le chambea de verdad, que va a estar en la colonia, pero también en el Congreso del Estado, todo el tiempo defendiendo la posición de lo ue le haga bien a Tamaulipas”, aseguró.

El dato: El 2 de junio, día de la elección para la renovación del Congreso del Estado, se instalarán en plazas públicas 30 casillas especiales para que los electores que se encuentran fuera de la sección correspondiente a su domicilio puedan votar.

