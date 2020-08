David Ed Castellanos Terán

El hijo favorito

Los efectos negativos de tener un hijo favorito, son tan graves para todos en la familia, como para el predilecto. Pocos son los padres que aceptan tener favoritismos, aunque la ciencia ya determinó que sí existe “el hijo favorito”.

La familia es incluso como un campo de batalla en donde hay guerra, hay paz, conciliación; uno, dos o más frentes que exigen equilibrio y contrapeso; tanto como el mismo orden gubernamental de una nación. Ejemplo: México.

En la familia como el gobierno, si no hay equilibrio; se van al carajo. No es fácil, bueno, es tan complicado que en el Antiguo Testamento –según quienes lo escribieron–, relatan que la relación entre los primeros hermanos Caín y Abel, la cosa no terminó nada bien; la historia acabó en lo que jurídicamente llaman «fratricidio».

Dar bienestar parejo y seguro a los hijos, es como dicen, toda una ciencia de alta exigencia, y en el Gobierno de la República no se ve que lo estén haciendo bien.

Contrario a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde sus elementos tienen descanso, ascensos, bonos y hasta licitación de obra pública; así como su respectiva ejecución de contratos y construcciones, a tal grado que la 4T, parece una dictadura militar.

En la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), no tienen periodos vacacionales extra, tampoco hay ningún tipo de incentivos; los tiempos dobles se acabaron para los infantes, sin dejar de mencionar las promociones y ascensos bajo el pretexto de la pandemia por Covid-19, se acabaron. La Semar evidentemente no es el hijo predilecto.

El ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un cierre de campaña en San Luis Potosí, envió un mensaje especial a soldados y marinos; desmintió que fueran a desaparecer las Fuerzas Federales, incluso se comprometió a elevar la calidad de vida de la tropa, infantes y demás elementos castrenses. Dijo que iban a tener mejores salarios, pero, parece que ya olvidaron en presidencia que Semar y Sedena, también son mexicanos con derecho a votar.

Sin embargo, el olvido es marcado contra la Armada de México, como si se guardara algún rencor por haber sido la institución que reprimió al extinto Peje, que luego de no recibir la candidatura a gobernador de Tabasco, por el PRI; eligió el camino del bloqueo a las instalaciones petroleras en el sur del país. Al paso de los años, aquel priísta molesto se convirtió en el Comandante Supremo; es decir, hoy por hoy es el presidente de los mexicanos y funge como papá de Marina y Sedena, con un favoritismo muy claro.

El castigo se le permite a Semar desde la misma designación de un nuevo jefe del Estado Mayor General, cargo asignando a un hombre de entrega, Sí, pero a unos meses de entrar a la edad del retiro.

El nuevo titular del Estado Mayor, General de la Armada, es el almirante Luis Orozco Inclán, en sustitución del almirante Rosendo Jesús Escalante. Este hombre llegó a su retiro después de 48 años de servicio, y Orozco, no está lejos; por lo que no hay proyecto a largo plazo en beneficio de los Marinos.

Otro ejemplo de los tantos ya mencionados de lo que a decir desde el interior de la Secretaría de Marina Armada de México, es un desaire del presidente, fue la asignación de Marinos a las API’s, sin unidades blindadas, ni escoltas capacitados a repeler las agresiones de los mafiosos.

Para terminar. Dice el artículo 37 de la ley de disciplina de la Secretaría de Marina Armada de México: que el personal naval tiene prohibido murmurar en contra de las órdenes de superiores y orientaciones del mando supremo (AMLO), pudiendo pedir su baja del servicio cuando no este conforme con ellas.

Quizá no pedirán la baja, pero van a luchar desde adentro, y sin duda no apostarán a nada que sea en contra de la legalidad.

Sufragio efectivo no reelección.

