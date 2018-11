RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El interés de los súper delegados federales

Los funcionarios del próximo gobierno federal deberán bajarle dos rayitas a su volumen y hacer a un lado la arrogancia, prepotencia, altanería, las diferencias, la venganza, discordia, el autoritarismo y el abuso de poder para trabajar en un marco de respeto y coordinación con los Estados y Municipios, así como con los poderes legislativos de las entidades, en aras de crear un ambiente de unidad, orden y justo para resolver los problemas que enfrentan los mexicanos.

El gobierno federal que a partir del 1 de diciembre presidirá el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, tiene que abrir las puertas al diálogo y acuerdo político personal con las autoridades de los Estados y no necesita de intermediarios para apoyarse en la realización de su trabajo en las entidades federativas, como es el caso de los denominados súper delegados que sólo buscan espacios institucionales par a satisfacer proyectos políticos personales como el ser candidatos puestos de elección popular.

Los súper delegados federales no inspiran confianza, pues podrían tergiversar las ordenas o utilizarlas en su beneficio política y también para la venganza política o personal, por ello la convencía de que mejor el próximo Presidente de la República, tenga un tratado directo y personal con las autoridades estatales para el acuerdo de acciones a favor de la ciudadanía.

Es facultad del Presidente de la República, designar a los delegados federales en los Estados, pero es necesario que para nombrarlos se acepten opiniones y sugerencias de parte de las autoridades estatales, ya que son precisamente éstas las que conocen a las personas preparadas y facultades para desempeñar dichos cargos.

El diálogo y el acuerdo entre la próxima administración federal y los gobiernos de los Estados, debería darse lo antes posible, pues de no ser así, la designación de súper delgados federales en las entidades, provocará desorden y decisiones equivocadas en las acciones institucionales de la Federación, para resolver los grandes problemas que enfrentan los mexicanos.

El próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios que integrarán el Gabinete Federal, necesitan del apoyo de los Gobernadores, para poder realizar un eficiente trabajo, al menos para atender los compromisos contraídos con los ciudadanos.

Con decisiones aisladas, personalistas, dictatoriales, sin acuerdo y consenso, así como a través de la imposición se promoverá la división, la discordia e inconformidad y de esta manera no se resolverán las demandas de la población.

El próximo mandatario nacional, simplemente no necesita guajes para nadar, pues cuenta con la capacidad y experiencia política para acordar directamente con cada Gobernador del Estado, las acciones y beneficios a favor del pueblo en general.

Reitero, los súper delegados, porque tienen sus intereses, crearán conflictos, diferencias e inconformidades.

El próximo mandatario nacional deberá recordar que hacer campaña política es una cosa y gobernar es otro, por lo que ya debe practicar el acuerdo, el diálogo, la conciliación y la civilidad política, para que en unidad, en coordinación y el respeto se resuelvan las grandes necesidades ue tiene el país y su gente.

El dato: Los concesionarios del transporte público piden incremento de dos pesos al precio del pasaje, lo cual no merecen, pues no han cumplido con la tan exigida modernización los microbuses, por lo que la autoridad estatal no debe ceder a esta injust6ificada demanda.

Siguen brindan el servicio con vehículos chatarra que ponen en riesgo la vida de los usuarios y peatones.

Son unos incumplidos, ya que les han autorizado aumentos a las tarifas y no atienden su compromiso de comprar unidades nuevas y reconstruir las que andan en circulación, por ello el Gobierno no les debe autorizar la alza al precio del pasaje.

Los que han cumplido con brindar el servicio con unidades nuevas y modernas tienen el derecho a que se les conceda un aumento, pero autorizar una tarifa generalizada no se justifica, ya que la mayoría de las unidades se encuentran en pésimas condiciones mecánicas.

Correo: jrdelasota@hotmail.com