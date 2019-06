T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EL JOACO, NO CANTA MAL LAS RANCHERAS

REZA EL ADAGIO popular: “el burro hablando de orejas”. Lo anterior es porque el ex alcalde de Ciudad Madero JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, hoy Diputado reelecto, aduce que, “llamaran a cuentas a dos ex Presidentes de Madero Andrés Zorrilla Moreno y de Tampico Gustavo Torres Salinas, pero antes, creo razonable que piense bien “su nefasto propósito”, porque si hablamos de “disciplina financiera”, como lo expresa el JOACO, éste “no canta mal las rancheras”, porque debe recordar que cuando fue Presidente Municipal de aquella ciudad Petrolera, “él informo, haber pavimentado innumerables calles”, las que físicamente nunca aparecieron, pero “si en papel y en inversiones millonarias ejercidas”, cuyo tema fue altamente criticado en su época, detalle que, “podría generarle consecuencias legales” y sino “pal baile vamos”.

JOAQUÍN, ha tenido una muy alta distinción, pero “no como alcalde, ni diputado”, sino más bien “en el medio petrolero” en ciudad Madero, pero eso no fue gracias a él, sino a su respetable y destacado padre y líder (qepd) don JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA “La Quina”, quien sí defendió y representó dignamente a los trabajadores de Pemex de la Sección I. Y por eso “el JOACO”, gracias a ese legado, ha tenido opciones políticas preponderantes, pero por la popularidad que tuvo por muchos años su Sr. Padre, “pero no por él”. Porque cuando EL JOACO, fue Presidente Municipal de Madero, dejó “toda una gama de pendientes financieros” y por esta razón, me parece irrisorio que, “la quinita”, ahora quiera adornarse, “porque el debió ser ejemplo como alcalde y no lo fue”. Porque gente que en su gobierno operó con él, le saben tantísimas cosas que, “no dudo que cuando menos lo esperemos salgan a la luz pública”.

Y SI LA QUINITA, habla de su interés, para que haya manejos financieros honestos y transparentes, esos conceptos que él aduce, “en su gobierno” como Presiente de Madero “no predominaron”. Y aunque su administración, ya data de muchos años, lo de las irregularidades o inconsistencias financieras, “estas siempre estarán frescas”, porque en pasados gobiernos, hubo diputados y ciudadanos de Madero que, denunciaron que, “Hernández Correa, no hizo buen uso de los recursos públicos”, cuyo detalle, como dije antes “no pueden quedarse a la deriva, porque quienes conocen a “EL JOACO”, señalan que a él, es a quien menos le conviene “andar moviendo las aguas”, porque se puede hundir.

FAMILIAS maderenses, aducen que “no tienen la menor idea”, del porque el Diputado Joaquín Hernández Correa, “anda ultra mega interesado” en que, “las autoridades obren en el marco jurídico contra los ex alcaldes de Madero Andrés Zorrilla Moreno y de Tampico Gustavo Torres Salinas, porque, “si se habla de corrupción y se le escarba” a las cuentas públicas del JOACO, tengan la plena certeza que, a este ex Presidente Municipal de Madero, como reza el refrán “le saquen sus trapitos al sol”, porque Joaquín, “no ha sido una perita en dulce” y la gente, a la que éste ex edil ha hecho mucho daño, “no se va a quedar callada”, porque señalan en plan tajante y sin cortapisas que “la quinita” también trae una cola de muy considerables dimensiones.

ESTO A lo que hace referencia el Diputado y ex alcalde de Madero Joaquín Hernández Correa, en mi punto de vista y para muchos políticos de aquella urbe petrolera, es algo personal que más bien “huele a venganza” contra Zorrilla Moreno y Torres Salinas, por lo que, esperamos que en corto lapso, salgan a relucir las canallas intenciones de quien ahora, se cree y se manifiesta honesto”, lo que por obviedad en su momento tendría que probar, porque “si hablamos de colas” EL JOACO, no la tiene tan corta ni tan limpia, cuyo tema habremos de seguir muy de cerca, porque se antoja interesante. Porque repito y reitero que, “Joaquín no canta mal las rancheras”.

HAY QUE recordar y hacer hincapié que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo”, porque si en administraciones municipales del pasado, “se quedaron algunos pendientes financieros”, es natural que, tales irregularidades, tengan que fluir y por supuesto darse a conocer públicamente, en cuya cuestión, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, NO ESTÁ EXENTO, porque, él también manejó recursos públicos de los cuales, presumiblemente, “no dio cuentas financieras exactas” o sea que, no las transparentó en el marco jurídico y eso a él, también podría generarle “ser sentado en el banquillo de los acusados”, como es ahora su venal propósito, de llamar a cuentas a los ex alcaldes de Tampico y Madero.

Y SI EL ex Presidente Municipal de Madero, se dice respetuoso de las instituciones, porque señala que, “si los adeudos están marcados, no deben dejarse pendientes”, eso que aduce me parece bueno, pero además sensato e interesante. Y “como la ley es pareja” o debe ser pareja, EL JOACO, no podría quedar fuera de las acciones legales o judiciales contra él mismo y demás presuntos responsables, porque de Hernández Galicia, hay tantos anécdotas que, “no se duda que, este al fin caería y por ende, “tendría que, decir como estuvo aquello de que, en su administración, “hubo obras de pavimentación millonarias de papel”, porque físicamente, en aquellos años, los vecinos de colonias, nunca las encontraron y de esto hay gente de Madero que, conoce muy bien de este tema de muy alto valor político y administrativo.

SIN OLVIDAR finalmente que, “SUS AHORA EX CUÑADOS” durante el Gobierno de Hernández Correa, “HICIERON Y DESHICIERON, CON LOS RECURSOS PÚBLICOS y él lo sabe, cuya cuestión fue muy criticada por los medios, las familias maderenses y por políticos de aquella época. Pero en fin, veremos que habrá de suceder en este tema, donde el denunciante, como dije antes “no canta mal las rancheras”.

