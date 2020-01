DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

EL JR, el enemigo a vencer en MORENA

En MORENA Tamaulipas, todos los bombardeos están enfocados en derribar la trayectoria que lleva el Delegado de los Programas de Bienestar Social del Gobierno Federal, JOSE RAMON GOMEZ LEAL, mejor conocido como EL JR, quien su popularidad se ha acrecentado al grado que lo levanta como el favorito para la candidatura a la gubernatura del Estado para el 2021.

El JR, es cuñado del actual gobernador panista de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA, sin embargo, eso no quiere decir que sirve a sus intereses, pero dicha situación ha sido utilizada por los propios morenistas, para tratar de inculparlo y señalarlo que sirve a los intereses del PAN para dañar a MORENA.

Sin embargo, a pesar de toda la mugre que muchos morenistas le tiran al JR, no han podido lograr que el Presidente LOPEZ OBRADOR, lo corra de la Delegación, al contrario, lo único que han logrado es que AMLO lo apoye aún más.

Caso concreto, apenas el 5 de diciembre pasado, LOPEZ OBRADOR fue cuestionado sobre el parentesco del JR con CABEZA DE VACA, y fue el mismo Presidente de la República, quien aclaró que en verdad son cuñados, pero que el JR no tiene nada que ver con el gobierno panista y mucho menos tiene problemas de “huachicolero” ni de proveedor de medicinas, hasta dijo que son familia, pero están peleados.

Aún y a pesar de las palabras del máximo líder de MORENA, el Presidente LOPEZ OBRADOR, los morenistas de Tamaulipas siguen sin entender, y han continuado con esa guerra sucia.

Recordamos que fue el propio HERIBERTO CANTU, quien empezó a tratar de “tumbar” al JR, sin importarle que era su jefe directo, lo acusó de todo, hasta de “huachicolero”.

Sin embargo, HERIBERTO nunca pensó que el JR estaba más que firme con AMLO y al final quien salió “corrido”, fue él, por lo que fue despedido de la delegación de Bienestar Social Nuevo Laredo.

Hoy vemos en algunos medios estatales, una nueva ofensiva contra el JR, donde supuestamente han enviado pruebas con videos y audios donde el JR está en plano proselitismo adelantado para la candidatura a la gubernatura.

Lo cierto es que andan varios morenistas que quieren ser candidatos, como el senador AMERICO VILLARREAL, HECTOR GARZA “EL GUASON”, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA y otros que piensan que pueden tener oportunidad.

Sin embargo, todos estos personajes saben que EL JR les lleva la delantera, por lo que más de alguno está haciendo todo esto para desprestigiarlo.

La pregunta es ¿Podrán “tumbar” al JR de la Delegación Federal?, en caso de lograr que AMLO despida al JR ¿Entre los que aspiran hay alguno que en verdad tenga la popularidad suficiente para ganar la candidatura a la gubernatura?

SIGUE PROMESA DE RIVAS DE SEGUIR MODERNIZANDO A VILLAS DE SANMIGUEL

El 2020 también será un buen año para los habitantes de Villas de Sanmiguel, colonia que, por la complacencia de los anteriores gobiernos, fue construida con materiales de mala calidad, que provocó que, a pocos años, sus calles y drenajes, se convirtieran en un martirio para los ciudadanos.

El alcalde, ENRIQUE RIVAS, prometió que no saldrá de esa colonia, hasta que no quede completamente habitable, para que sus ciudadanos no sufran más de baches, calles intransitables, fugas de drenaje y de agua potable.

El mandatario, anunció que, para este año, iniciará con la construcción de un puente vehicular que agilizará la movilidad de las y los habitantes, repavimentación de vialidades y la inauguración de la secundaria técnica, en cumplimiento al compromiso con los vecinos del sector, de rehabilitar por completo esa colonia.

Entre las calles que se repararán con concreto hidráulico son Día del Trabajo, entre San Ángel y San Mario; Día del Trabajo y San Fabián, San Fulgencio, entre San Juan y San Marcelo; San Armando, entre San Fabián y San Fulgencio cuerpo sur; Santa Esperanza, entre San Armando y San Rafael.

Además de San Armando, entre Santa Juana y Santa Brígida; Bulevar San Salomón, cuerpo norte entre bulevar San Gustavo y Santa Margarita; Santa María cuerpo norte, entre San Marcos y San Héctor; San Jacinto, entre San Miguel y San Adrián; San Antonio, entre Santa María y San Miguel; y por la calle San Armando, entre San Adrián y Santa María.

Y claro, la cereza del pastel, la nueva Secundaria Municipal, que podría estar funcionando en agosto próximo.

EL CACHORRO MÁS CERCANO A LA GENTE

Con la llegada de LUIS “CACHORRO” CANTU, como dirigente del PAN Tamaulipas, las cosas han cambiado y en mucho, acabando con toda la vanidad que había en el partido cuando mandaba KIKO ELIZONDO.

Antes, KIKO despachaba en el tercer piso y para poder llegar a esa oficina, se tenían que pasar muchos filtros y si en verdad te urgía hablar con el líder panista, tenías que esperar horas, hasta que a KIKO le dieran ganas, y a veces ni atendido eras.

Ahora “EL CACHORRO” hizo remodelaciones, y lo primero que hizo fue cambiar su oficina, del tercer piso al primero, y ahora ya no hay antesala, conforme van llegando se van atendiendo.

Incluso, si “EL CACHORRO” está ocupado o tiene mucha gente, le entra al quite la Secretaria General, MARIELA LOPEZ, quien se la pasa atendiendo a todos por igual y de forma inmediata.

Sin duda las cosas han cambiado en el PAN y los panistas ahora si son valorados.… ¿Qué no? NOS LEEMOS.

