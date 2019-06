RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El líder de la próxima Legislatura

Si no se registran movimientos de última hora, el líder de los diputados panistas y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la próxima Legislatura del Congreso de Tamaulipas, será Gerardo Peña Flores, esto una vez que sea declarado Diputado local electo del PAN, por parte de los organismos electorales.

Peña Flores, se venía desempeñando como titular de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado, pero dejó el puesto para participar como candidato a legislador por la vía de representación proporcional en las pasadas elecciones constitucionales y aunque aún no le entregan el documento que lo acredita como diputado electo, ya existe un consenso entre la dirigencia del Partido Acción Nacional y los diputados panistas electos para que sea su coordinador parlamentario.

El Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por el ex diputado local Francisco Elizondo Salazar, confirmó que el líder de la próxima bancada panista en la LXIV, será Gerardo Peña Flores.

Aún no es declarado diputado local electo por los organismos electorales de la entidad, pero una vez, dijo Elizondo Salazar, que esto se oficialice, él será nombrado Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

El líder estatal panista destacó que están confiados, en base a los resultados de las votaciones del 2 de junio, además de la Legislación vigente en el tema, que Gerardo Peña, será diputado por la vía de representación proporcional.

Ya hay consenso entre la dirigencia del Partido y los legisladores electos para que el ex titular de la Secretaría de Bienestar Social en Tamaulipas, sea el c coordinador Parlamentario, expresó y agregó que esperarán los tiempos legales, la constancia que le den a Peña Flores, para hacerlo de manera oficial. Dijo que ya laboran en la agenda legislativa que habrán de trabajar en la siguiente gestión que inicia el 1 de octubre próximo.

Reiteró que es un hecho, que una vez que Gerardo Peña Flores, sea declarado diputado electo, será el Coordinador de la bancada y “como somos mayoría, por Ley, sería el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la próxima Legislatura del Congreso del Estado”.

Peña Flores, cuenta con preparación académica y capacidad política, para atender con eficiencia los asuntos de la competencia del Grupo Parlamentario del PAN y de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, por lo que se espera una Legislatura en constante movimiento, con acertado trabajo, sin errores y con grandes resultados que, sin duda llevarán múltiples beneficios a los tamaulipecos. De la labor de la actual Legislatura, serán los tamaulipecos los que la califiquen y emitan una opinión al respecto.

Cambiando de tema, las delegaciones del Gobierno Federal establecidas en Tamaulipas, no tienen rumbo, carecen de proyecto, están semiparalizados, las invade el desorden, la improductividad, la indisciplina, el abandono, la prepotencia y la arrogancia y puede que esto suceda, porque sus titulares son muy “arrastrados” o flojos o simplemente no tienen capacidad para cumplir con su responsabilidad o bien está aún en espera de que los diferentes Secretarios del Gobierno Federal les orden qué hacer, debido a que piensan e idean muy poco, porque su cerebro es muy pequeño.

Con eso de que altos funcionarios Federales siguen gobernando con puras ocurrencias, quizás aún no tienen un plan de trabajo en los diversos rubros para resolver los problemas y necesidades de los ciudadanos.

Es decir las delegaciones federales se encuentran de cabeza, débiles y desorientadas, por lo que mejor sería que el Gobierno Federal, las desaparezca, pues es igual que funcionen o no, dado que no le sirven a los tamaulipecos, al menos en esta administración federal, al estar convertidas en “elefantes blancos”.

Para qué su funcionamiento, si las políticas de la Federación, son la de ahorrar recursos, quien sabe para qué, dado que en obras públicas no los está invirtiendo. Mejor debería cerrarlas y liquidar de acurdo a la Ley a todos los trabajadores, porque finalmente esas dependencias no le son útiles a los ciudadanos, dado que están cancelando muchos programas de ayuda a los productores del campo, a los pescadores, a los citricultores y otros sectores sociales y ya no tendría razón su existencia.

La federación se ha olvidado que los tamaulipecos también son mexicanos y que merecen que los funcionarios federales atiendan sus demandas, claro, siempre y cuando sean de su competencia. El Gobierno Federal debería ponerse a chambea para atender asuntos de su competencia, como los planteaos por miles de tamaulipecos, quienes amenazaron con ir hasta Palacio Nacional, a pedir les cumplan con sus obligaciones y responsabilidades que tienen con los ciudadanos de Tamaulipas, como lo hizo una madre de familia, quien hincada le pidió justicia al mandatario nacional,

Acciones como esa, lastiman y preocupan y las autoridades federales deberían ponerse a trabajar, pero ya, para resolver la problemática social. Si el Gobierno de la República, dentro de sus proyectos, no contempla desaparecer las delegaciones federales, tendría que ponerlas a chambear, inyectarles buenos presupuestos, sacarlas a campo a resolver los problemas y necesidades de la gente, porque de no voltear a verlas, sus delegados, seguirán haciendo de ellas unas instituciones inútiles que solo representarían una carga presupuestal, como lo han venido siendo desde hace muchos años, sin ser productivas.

El único trabajo rápido y eficiente que hacen los titulares de las delegaciones federales, es pintar el sello del Gobierno de la República de color guinda y blanco en los edificios de las delegaciones federales, los colores del Partido Morena. Después de esto, no se observa ninguna obra con dinero federal a favor de los tamaulipecos. Lo más destacado es la eliminación de apoyos que el Gobierno Federal viene aplicando a la gente pobre a través de las delegaciones federales.

La Cuarta Transformación de México, sigue su proyecto y tal parase que su determinación es hacer más pobres a los mexicanos.

En otro asunto, se incrementó a cuatro el número de bebés que murieron en el Hospital Civil de Tampico “Dr Carlos Canseco”, presumiblemente a causa de la bacteria “Acine baumannii” , por lo que las autoridades del sector salud deberían establecer las medidas necesarias para combatir el problema y evitar más decesos.

En graves problemas se encuentran directivos de dicho Hospital, luego que los padres de la última víctima mortal denunciaron al nosocomio de negligencia.

Es conveniente que las autoridades competentes pongan atención y resuelvan ese problema tan delicado, pero además hacer una limpia del personal directivo, porque no están cumpliendo con eficiencia y responsabilidad su trabajo. Urge poner orden y establecer aseo general en el citado Hospital, si no lo hacen peligra la vida de otros bebés. Al personal del nosocomio se le debe exigir responsabilidad y si no acatan la disposición, debería procederse, si hay elementos, a aplicarles sanciones administrativas y hasta penales, porque no se debe permitir que los empleados de os hospitales sean irresponsables, pues están para proteger, hasta donde puedan la vida de las personas.

El dato: El diputado local priista Rafael González Benavides, aseguró que el PRI, no está en la lona y que se recuperará. Si no se activan, aceptan democratizarlo y se ponen a chambear a favor de la gente, el PRI, no seguirá en el suelo, sino se les va a morir. El Instituto Nacional Electoral, analiza la posibilidad de extender la credencial de elector a menores de 18 años en Tamaulipas. Argumenta el órgano Electoral que el Poder Legislativo y la sociedad civil piden sea una cédula de identidad única, sustituyendo el acta de nacimiento y la Curp. Por cierto, en el INE, también no son serios, al dar marcha atrás a su pretensión de cobrar por la credencial de elector, al asegurar que esto no lo está analizando y además nadie trae ésta propuesta.

