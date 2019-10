EL “LOQUITO DE LA RED” ANDA EN CAMPAÑA

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Alejandro Rojas Díaz Durán anda en campaña: el Gobernador de Tamaulipas ni lo voltea ni a ver.

Este martes presentaron en la frontera la nueva etapa del programa de “Seguridad y Prosperidad”. Ahí estuvo el Gobernador de Tamaulipas.

Horacio Reyna de la Garza: “a conectar el cerebro antes de poner a funcionar la lengua”.

Los nuevos diputados de la LXIV Legislatura rindieron protesta este lunes. El Coordinador de la Junta de Coordinación Política será Gerardo Peña Flores.

Que Yahleel Abdalá Carmona deje algún cargo… como quiera va a fracasar en ambos.

Esta tarde tuve a bien recibir un video del candidato a la dirigencia nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, “suplente del Senador Ricardo Monreal y Consejero Nacional de MORENA”. Esa cantaleta ya me lo aprendí bien.

El caso es que nuevamente, Rojas Díaz Durán intenta embestir de frente al Gobernador de Tamaulipas, contra quien hay algo que al MORENISTA no le deja vivir en paz, porque desde el año pasado que llegó a Tamaulipas, se ha desvivido por agredirlo una vez y otra vez y otra vez, sin ningún resultado.

¿Argumento político de quien sueña con llegar a la dirigencia nacional de MORENA? Me parece que sí. No le encuentro otra razón lógica. Lo que Rojas no ha entendido es que el Gobernador de Tamaulipas ni siquiera por equivocación lo ha volteado a ver. No son del peso, dirían los expertos en box ni son de la misma categoría y, entonces, Rojas se desvive porque lo vean y porque lo escuchen y porque les enojen sus agresivos videos y hasta hoy nada, ni una línea, ni un comentario.

Y hay dos razones para no contestarle, aparte de no ser personaje del peso del mandatario García Cabeza de Vaca: primero, el que quiere ser dirigente de MORENA es Rojas Díaz Durán y por eso anda en campaña. Y segundo, en Tamaulipas hay muchas cosas que hacer todos los días, hay mucho trabajo y muchos retos como para estar perdiendo el tiempo en contestarle a un personaje que no representa nada para Tamaulipas, ni para México, dirían los más avezados.

Y me parecen argumentos de peso. Dicho sea, con todo respeto, Roja Díaz Durán le tira a todo lo que se mueve buscando reflectores de cara a la elección de su partido, “que por cierto tampoco lo quiere”. Por poner el comentario en contexto, el 16 de marzo de 2019, el portal www.lapoliticaonline.com.mx, publica: “El consejero de Morena en la Ciudad de México y coordinador de asesores de la bancada en el Senado Alejandro Rojas Díaz Durán pidió la renuncia de Yeidckol Polevnsky y propuso que sea enviada como embajadora a Venezuela o Cuba; todo ello en un capítulo más de la guerra mediática entre el grupo de Ricardo Monreal y la dirigencia nacional. En una carta publicada en redes sociales, el suplente de Monreal señaló que Yeidckol ha sembrado inconformidades en Morena, generando molestia e indignación en las bases y dirigentes que se sienten “excluidos y sobajados”.

El 10 de abril de 2019, el portal www.sdpnoticias.com, publicó: “A pregunta expresa de Gómez Leyva, Barbosa Huerta -candidato de MORENA a Gobernador de Puebla- abundó en dicha campaña de desprestigio e identificó al senador Ricardo Monreal como su autor intelectual, sin poder explicar las razones que llevaría a su compañero de partido a atacarlo. “No quiero involucrarlo, pero pues sí, (los ejecutantes de la campaña) son gente muy cercana a Monreal que no darían pasos sin que él lo supiera, como son Alejandro Rojas Díaz Durán y Alejandro Armenta”.

Asimismo, el 6 de septiembre pasado, el portal www.eldemocrata.com, publicó: “Al recordar que Veracruz es la tercera entidad que le da votos a Morena, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, aseguró que, si hoy fueran las elecciones, Morena perdería en Veracruz. “Si hoy fueran las elecciones estoy seguro de que Veracruz se perdería”.

Y puedo agregar mil polémicas declaraciones más de Rojas Díaz Durán contra todos, pero en el camino a la dirigencia de su partido trata de aprovechar todos los reflectores que pueda para atacar, difamar y ofender, y ganar puntos, aunque nadie lo voltee a ver, y menos el gobernador de Tamaulipas. Por ello, algunos le llaman ya a este personaje, y con sobrada razón, “el loquito de la red”.

Y es que el México de hoy, y cada una de las entidades del país, requieren esfuerzo, trabajo, estrategias, inteligencia y suma de voluntades. Reitero, polarizar el país no va a llevar a ningún lado a nadie, no nos va a hacer mejores, ni más competitivos, ni más honestos. Hoy México requiere de un verdadero liderazgo, con un proyecto de nación, equilibrado, que brinde oportunidades a todos y que permita a los mexicanos lograr mejores formas de vivir. Eso es lo que vale la pena. Y lo demás, lo demás es politiquería barata.

1. Por cierto, la Fuerza de Tarea Conjunta Corredor Oeste-Sur de Texas en colaboración con el Gobierno de México, ha identificado a 10 nuevos sospechosos seleccionados bajo la iniciativa “Se Busca Información”, la cual pretende localizar, desorganizar y desplazar a miembros de organizaciones criminales que representen amenazas a la región, al tiempo que alienta a los ciudadanos a ayudar a eliminar a los criminales de las comunidades fronterizas de México y los Estados Unidos.

El agente de patrulla jefe adjunto del sector RGV, Austin Skero, y el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, encabezaron la mañana de este martes la presentación de esta estrategia que es una nueva etapa del Programa de “Seguridad y Prosperidad” entre ambos países. En esta ceremonia se habló sobre el estado y los éxitos de la misma, así como de los retos para la Iniciativa “Se Busca Información”.

Y cosa de recordar que el primer programa “Seguridad y Prosperidad” logró muy buenos resultados, a grado tal que los alcances territoriales del Programa fueron ampliados, así como el tiempo de duración. Se logró detener a una decena de objetivos prioritarios y con ello se dejó claro que cuando hay voluntad política, estrategia e inteligencia, las cosas salen porque salen.

2. Algunos políticos deberían aplicar la máxima de “conectar el cerebro antes de poner a funcionar la lengua”, porque hay casos que son verdaderamente vergonzosos y dramáticos. Le platico una anécdota. En la sesión de cabildo de este lunes, el regidor victorense, Horacio Reyna de la Garza, también presidente del PRI en la capital cueruda, se le quiso ir a la yugular a la administración de Xicoténcatl González Uresti cuando presentaban el proyecto ejecutivo de Sectorización de la Red Municipal de Distribución de Agua, en donde se explicaba que se destinarán 40 millones 564 mil pesos, más otros 2 millones 554 mil 767 pesos para el drenaje, lo que en suma representan una inversión de 43 millones de pesos.

Este proyecto propone soluciones prácticas ligadas a una óptima redistribución de caudales y presión, con un enfoque hacia el mejoramiento del servicio y su infraestructura actual, todo enfocado a beneficiar a los más de trescientos mil usuarios que habitan en la Capital de Tamaulipas. Vamos, la aplicación de este recurso vendrá a resolver el problema del abasto de agua de una buena vez y hasta el año 2030.

Durante su intervención ante el Cabildo, el director de Obras Públicas, Edgar Valdez Saldívar, presentó un informe sobre los avances del proyecto ejecutivo que se divide en dos etapas: la primera, en la división de la red en 21 sectores hidráulicos, para cubrir la demanda al año 2030, y la segunda, consistirá en 5 proyectos que permitirán el aislamiento de 8 sectores restantes, acciones que representan un monto de inversión programa por $15, 088,119.58

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Municipio de Victoria, celebraron un convenio en el cual establecen las aportaciones a efecto de ejecutar 10 obras de rehabilitación y ampliación de redes de drenaje sanitario y reubicación de colector en colonias del municipio de Victoria, Tamaulipas, mismas que en el expediente técnico remitido por la Secretaría de Obras Públicas a la Secretaría de Finanzas, se tiene un presupuesto el cual asciende a 5 millones 109 mil ,535 pesos.

El caso es que este señor Reyna de la Garza, quien por cierto con dificultad puede leer, levantó la mano y dijo que “en la bancada del PRI no queremos que se juegue con la ciudadanía”, comentario que de inmediato fue atajado por el Síndico Segundo, Luis Torre Aliyán, quien le exigió que repitiera su lapidaria frase. Y cuando Horacio trató de salirse por la tangente, en tono enérgico, Torre Aliyán le repitió: “contesta categóricamente regidor”.

“No queremos que se juegue con los victorenses”. Esa fue la frase dominguera de Horacio Reyna de la Garza. Torre Aliyán le espetó que quienes han jugado con los victorenses han sido los militantes del PRI y por eso se dio la alternancia el año pasado, cansados de malos gobiernos tricolores.

¿O cómo olvidar que la COMAPA de Victoria fue utilizada históricamente como la caja chica para las campañas del PRI en la capital tamaulipeca, por lo menos descaradamente para la de Miguel González Salúm, la de Alejandro Etienne Llano o la de Oscar Almaraz? Historias como esta hay muchas. Lo importante es que la autoridad tome conciencia y que no se vuelvan a repetir.

Y por ello -dijo el Síndico Segundo de Victoria- que “esa frase la comparto y la hago propia para ponerla en la cancha del Revolucionario Institucional. Los victorenses ya están cansados con más de veinte años de paliativos para solucionar el problema del agua. Y eso si es jugar con ellos.

“Hablas de transparencia – le dijo Torre Aliyán a Horacio- cuando Victoria vivió años de opacidad en manos de priístas. Y te exhorto a que seas más responsable en el uso del micrófono”. ¡Se vale sobar!

Y claro que las denuncias van directo cobre las administraciones de la COMAPA de Victoria desde Tiempos de Miguel González Salúm quien, ni como Gerente ni como alcalde y menos como diputado, dio resultados a Ciudad Victoria ya Tamaulipas.

A mí no se me olvida cuando, a unos minutos de que González Salúm, se registrara como candidato a diputado federal, el 6 de enero de 2015, mujeres priistas protestaron pronunciándose en contra de su postulación. Y con pancartas, las mujeres expresaban estar cansadas de lo mismo, además de considerar que el ex alcalde de Victoria “era prepotente e incapaz”. ¿Recuerda?

¿O que me dice de una protesta convocada a través de las redes sociales el 18 de mayo de 2017, cuando usuarios hartos por la falta del vital líquido, convocaron a las familias de Victoria a manifestarse bajo el argumento de que “los victorenses ya están cansados de que el Gobierno Municipal encabezado por Óscar Almaraz con la complicidad de COMAPA Victoria dejen sin agua a todas las personas de la capital de Tamaulipas”?

“Vamos a reclamar a Gustavo Rivera director de COMAPA y al presidente municipal Óscar Almaraz, para que ya se pongan a jalar y se dejen de solo tomar fotos pintando la cuidad y tapándole baches que se abren a los dos días de nuevo”, se añade.

Hoy los tiempos son diferentes. En Victoria hay una sociedad más participativa, pero al mismo tiempo más demandante de más y mejores servicios, que es la obligación de la sociedad. Ya no basta hablar en lo oscurito. Ahora hay que cumplir a los electores porque a quien llegue al poder y no cumpla, las protestas y enojos lo van a perseguir por siempre, gracias a esta extraordinaria memoria colectiva llamada por algunos “Internet” y “Redes Sociales”.

3. Este lunes, En sesión extraordinaria y solemne, las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, rindieron protesta ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, comprometiéndose a hacer guardar la Constitución Política de México y de Tamaulipas, así como las leyes que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, velando siempre por el bien y prosperidad de sus representados.

El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, legitimó el resultado de las elecciones, y quedó conformada la 64 Legislatura de la siguiente manera:

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los Diputados Manuel Canales Bermea, Félix Fernando García Aguilar, Javier Alberto Garza Faz, Francisco Javier Garza de Coss, Alberto Lara Bazaldúa, Héctor Escobar Salazar, Arturo Soto Alemán, Juan Enrique Liceaga Pineda, Miguel Ángel Gómez Orta, Joaquín Antonio Hernández Correa, Gerardo Peña Flores y Edmundo José Marón Manzur.

Asimismo, por las legisladoras, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Juana Alicia Sánchez Jiménez, Sara Roxana Gómez Pérez, Marta Patricia Palacios Corral, Gloria Ivett Bermea Vázquez, Nohemí Estrella Leal, María del Pilar Gómez Leal, Sonia Mayorga López, Karla María Mar Loredo y Rosa María González Azcárraga.

El Partido Acción Nacional cuenta con la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, al tener en su bancada 22 representantes populares, por lo que, de acuerdo al Artículo 29 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Poder Legislativo, se prevé que el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Diputado Gerardo Peña Flores, ocupe la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional: están las Diputadas y Diputados Leticia Sánchez Guillermo, Guillermina Medina Reyes, Carmen Lilia CantuRosas Villarreal, Susana Juárez Rivera, Esther García Ancira y Edna Rivera López, así como, los legisladores Roque Hernández Cardona, Eliud Oziel Almaguer Aldape, Ulises Martínez Trejo y Rigoberto Ramos Ordóñez.

La mini bancada del Partido Revolucionario Institucional, la conforman el Diputado Florentino Arón Sáenz Cobos, y las diputadas Yahleel Abdala Carmona y Ma. Olga Garza Rodríguez. Y el Partido de Movimiento Ciudadano, es representado en esta legislatura por la Diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez.

El presidente de la Diputación Permanente, Glafiro Salinas Mendiola, a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura, que concluyó sus funciones este 30 de septiembre, les deseo éxito en la responsabilidad que inician a los nuevos legisladores, en bien del pueblo tamaulipeco.

Y este primero de octubre, la nueva Legislatura, se declarará legítimamente constituida, legalmente instalada y en aptitud de ejercer las funciones que le señalan y confieren la Constitución y las leyes.

4. En una más de sus cartas enviadas al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el ex presidente del PRI Municipal en Tampico, Roberto González Barba, le pregunta que si con Dios… o con el Diablo.

Y es que González Barba asegura que “nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro. “No podéis servir a Dios y a las riquezas”.

Y es que este lunes la todavía presidenta del Comité Estatal del PRI en Tamaulipas, protestó como diputada al H. Congreso del Estado, “es decir ya está en la nómina y empezó a ganar un sueldo como tal”. Pero también está generando un salario en el PRI más lo que se acumule esta semana. Su responsabilidad como presidenta del partido dejó mucho que desear, al “construir” una de las más vergonzosas derrotas de que se tenga memoria en Tamaulipas.

Por ello, González Barba urgió al Comité Nacional para que expida la convocatoria para renovar la dirigencia en Tamaulipas. “Urge un nuevo comienzo” que despierte a nuestros correligionarios -dice el tampiqueño-.

Ya no queremos ni advenedizos, ni compadres, ni amigos, ni recomendados. Ya no queremos imposición. Tenemos cuadros valiosos que prestigian al PRI, cuadros formados durante años. Sin pasivos tóxicos y que quieren a nuestra Institución. Tamaulipas está en espera de que el CEN se decida y publiquen la convocatoria.

González Barba propuso una elección abierta en el Consejo Político Estatal, que incluya a los Comités Municipales, o abierta a la militancia. O que los aspirantes se pongan de acuerdo y antes que sus intereses antepongan el futuro del Partido por delante y salga una planilla de UNIDAD.

Y asegura González Barba que “lo único cierto es que nuestros comités municipales y el estatal lucen más solos que el desierto de Atacama, del Sáhara, de Arabia, el Ártico, el Antártico. Insisto que es tanta la falta de interés que hoy la Lucha Libre jala más asistentes que una llamada del PRI a su militancia.

Y remató: “Por lo pronto, ordene que el C. Delegado, Lic. José Luis Garza Ochoa, se quede al frente del PRI Estatal o que Yahleel deje la diputación para que atienda su responsabilidad en el partido, porque el que a dos amos sirve con alguno queda mal.

Y no sería mala idea que Yahleel abandonara alguno de los dos cargos: o es diputada o es presidenta del PRI de Tamaulipas, porque para todos es obvio que, si no puede con un cargo, menos podrá con dos. Fue candidata al Senado, solamente y mordió el polvo. Siendo presidenta del PRI en 2018 perdió todos los municipios grandes, entre ellos Matamoros, Tampico y Victoria. Y en 2019 le pasó por encima la aplanadora azul y perdió todos los distritos de mayoría y sólo consiguió quedarse con 3 de representación proporcional.

Y decir que como política Yahleel es una fracasada no es ofenderla, por el contrario, es pedirle que mida sus capacidades para que no acepte cargos para los cuales no está preparada. Por ello, no queriendo que siga haciendo el ridículo le pido que deje uno de los dos cargos, el que ella quiera, porque con todo y eso en el que se quede habrá de salir mal, porque no hay seriedad en el trabajo. ¿Se acuerda cuanto prometió de los autos chocolates cuando diputada? Y no, como en todo lo que promete Yahleel, no pasó nada.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2019