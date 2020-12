[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL MEGA APAGON ¿UN ACALAMBRE? PARA AMLO

Como que no convence la versión oficial de que fue el incendio de un pastizal localizado entre Tamaulipas y Nuevo León lo que inició el desbalance que provocó el mega apagón que afectó a 10.3 millones de personas en 12 estados del país, ya que generó el descontrol de todo el sistema eléctrico nacional.

Las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la Ciudad de México en conferencia de prensa sobre la baja frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional que afectó el suministro eléctrico, a la que asistieron Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE y Carlos Meléndez, director general del CENACE, estimaron que el problema se originó en líneas de Tamaulipas y Nuevo León, asegurando a la vez que van a proceder a revisar los efectos de ésta falla, sin mencionar para nada el incendio del pastizal.

Apuntaron que “tuvimos cinco salidas de líneas, dos entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, otras dos líneas de 400 entre Mazatlán y Tepic y una línea entre Durango y Fresnillo.

“Estamos haciendo el recorrido tanto terrestre como aéreo para ver las causas de las líneas entre Tamaulipas y Nuevo León, que es donde creemos se inicia el problema de éste corte”, dijo Noé Peña Silva, director de la empresa subsidiaria de la CFE.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el mega apagón “no se volverá a repetir”, pero, según lo dejó ver en varias ocasiones lamentó que el incidente será utilizado por aquellos que promueven la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, para asegurar que la institución no sirve.

“Así empezaron cuando iban a privatizar Telmex diciendo que era malísimo el servicio, fueron preparando el terreno y entregaron a Teléfonos de México. Entonces hay siempre esa tentación, más ahora que nos hemos propuesto fortalecer a la CFE y PEMEX, que son empresas públicas esenciales”, apuntó.

El malestar entre los mexicanos por el mega apagón, como se puede constatar en las redes sociales, podríamos decir que es generalizado, como lo deja ver Ricardo Espinosa, el que no acaba de entender como es que ocurran mega apagones, cuando la tecnología que se usa en la red tiene todo tipo de dispositivos de seguridad, sensores que monitorean en tiempo real el comportamiento de la red. “Es una respuesta de gente inmunda, mediocre, mentirosa, de mente vil y pequeña. Es una respuesta “para engañar a viles pendejos declarados”. AMLO, tú y tú 4t son una mierda mediocre e inepta.

Que se puede esperar del director que tiene la CFE. Es similar en dimensiones a la dada en las elecciones del 89 cuando se cayó el sistema. Mierdera 4t.

Por cierto el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, debido a las nulas explicaciones, está exigiendo la comparecencia del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, por el “apagón” que afectó a 10.3 millones de mexicanos éste lunes y dejó pérdidas graves para muchos ciudadanos.

A través de un comunicado la diputada perredista, Mónica Almeida, recordó que el servicio de energía eléctrica se interrumpió en diversos estados del país y la Ciudad de México, causó histeria y desconcierto en la población, ya que se presentó en diversas ciudades con una gran cantidad de habitantes y actividades económicas, con paro de labores de empresas y fábricas a lo largo del territorio nacional, además de la cancelación dela operación del transporte público, lo que también generó un caos de tránsito.

Los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez y Julien Rentería; del PRI, Mario Zamora Gastélum; del MC, Juan Zepeda y de Morena Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía, demandaron en conferencia de prensa que se integre una comisión que averigue y determine las causas del mega apagón, ello ante la posibilidad de que se generen culpables o chivos expiatorios y que la CFE no asuma la responsabilidad de las dimensiones que tiene esta caída.

“Pediremos que se haga una investigación independiente a la CFE y creo que el Senado de la República es un organismo que podría encabezar la investigación, dijo la senadora Xóchitl Gálvez.

Nos enteramos de buena fuente que ésta Navidad que acaba de pasar Angélica Rivera y su ex esposo, el productor José Alberto Castro, acompañados de sus hijos la pasaron juntos al estilo del American Way of Life y todos contentos. En una foto compartida en las redes sociales, Sofía, la hija mayor de Angélica y “El Güero”, mostró como pese a la separación de sus padres, se mantienen unidos en fechas especiales como ésta.

Supimos que como parte del 10º. Congreso Universitario que realizó la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante (UAMM) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se impartió la conferencia “Inclusión Social y Calidad de Vida en la Vejez”.

El tema se expuso en el programa de conferencias del Primer Webinar Internacional denominado “Humanismo y Ciencia al servicio del adulto mayor en ésta nueva normalidad”; a cargo de la ponente invitada, Dra. María Andrea Roldán, Geriatra y Gerontóloga de Guatemala,

Durante su conferencia abordó los conceptos de inclusión social, la evaluación integral, la respuesta integral en salud, resiliencia, reminiscencia y trascendencia, así como ejemplo de vida.

Dijo que para hacer del envejecimiento una experiencia positiva, la vida de las personas debe ir acompañada de oportunidades contínuas de salud, participación y seguridad.

Apuntó conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que utiliza el término “envejecimiento activo” para expresar el proceso por el que se consigue éste objetivo.

Resaltó que se trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.

Destacó por último su reconocimiento a la UAT por promover éste tipo de conferencias que contribuyen a generar conciencia de que, la independencia y la solidaridad intergeneracional, que se refieren a dar y recibir de manera recíproca entre individuos, así como entre generaciones de viejos y jóvenes, son principios importantes del envejecimiento activo. Muy bien.

