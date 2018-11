David Ed Castellanos Terán

El mega fraude

Lo único que le faltaba al presidente estadista que respetó el voto y decisión ciudadana, Enrique Peña Nieto, el personaje político que prometió un nuevo PRI tras su regreso a Los Pinos; un mega fraude entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y el Servicio de Administración Tributaria (STA).

Y es que así lo han catalogado los mismos soldados y marinos, que le hicieron frente a los grupos criminales durante el sexenio, sin tapujos definieron como “Espectacular fraude”, el supuesto reintegro al SAT que deben realizar antes del 30 de noviembre, misteriosamente, a un día de la salida del actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su séquito de secretarios de estado, en este caso los acusados y señalados por sus mismos subordinados son el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz por parte de la SEMAR y el General Salvador Cienfuegos Zepeda por la SEDENA.

Y es que, a través de redes sociales, vía telefónica y bajo discretos encuentros los elementos castrenses (principalmente de SEDENA), han venido denunciando la recepción de “cartas del SAT”, entregadas por sus respectivas unidades militares, en donde de manera por demás extraordinaria, el SAT, solicita el reintegro de varios miles de pesos de manera personal, pero una operación millonaria en lo global ya que se registró en todo el país la solicitud de forma “urgente” por parte del SAT, al haber detractado una “manipulación en deducciones personales que no corresponden, resultando con esta acción devolución de saldo a favor del contribuyente”, y ahora obligándolos a regresar ese pesito.

Marinos y soldados comentan que esta serie de cartas, ha desatado un sin fin de memes y videos cómicos entre los elementos de ambas secretarías, pero también videos orientados a aclarar dudas, realizados por profesionales en el tema que tachan de un claro “fraude” por parte del SAT y de mandos militares en contra del personal.

Poco, muy poco se ha hablado del tema en donde predomina la afectación hacia las tropas de la SEDENA, sin embargo, personal de la SEMAR se encuentra bajo las mismas circunstancias y muy pocos, quizá porque son más respetuosos a sus mandos superiores o simplemente porque tienen menos verde olvido en sus pantalones, pocos se han atrevido a proporcionar datos, ya sabe, por “temor a represalias de sus superiores”, ya sea en forma de arrestos, cambios de sede o incluso hasta baja del servicio. Algunos marinos de diferentes unidades y batallones quienes han pedido el anonimato por obvias razones, han proporcionado información del caso, donde la Secretaría de Marina Armada de México a nivel central, ha enviado listados de personal y las famosas cartas de elementos que tiene un adeudo con el SAT ¡que triste de verdad que sean tratados de esta manera!

Sin embargo, en algunos casos elementos descritos a unidades en el estado de Veracruz y Tamaulipas, indicaron que con la carta de adeudo del SAT acudieron personalmente a las instalaciones de dicha Secretaría, en donde les indicaron que no contaban con pagos pendientes y desconocían el número de cuenta al que debía reintegrar cantidades que oscilan entre los 15 mil hasta los 50 mil pesos.

De igual forma, un marino con base en el estado de Chiapas, contactado via telefónica, denunció que una vez recibida su carta, acudió a una sucursal bancaria con la intención de reintegrar la cantidad de 43 mil pesos producto de su adeudo; en un repentino momento, dialogó con algunos compañeros que le indicaron su postura negativa al reintegro de un solo peso y le recomendaban acudir directamente al SAT, finalmente se decidió a cumplir el cometido y para su sorpresa, resulto en lo mismo… en un mega fraude, pues no contaba con adeudo y desconocían el número de cuenta ya que no pertenecía a las cuentas oficiales que maneja el SAT.

De la misma forma, elementos con base en unidades navales en Tamaulipas, indican que recibieron cartas de adeudo, acudiendo inmediatamente a la institución para verificar su situación pero les agendaron cita hasta después del 5 de diciembre, indicándoles que esta de moda el tema y que de seguro no deben nada, exhortándolos a no realizar pago alguno.

Vidal Francisco y Salvador Cienfuegos, es momento de que salgan, den la cara, y limpien su nombre, que todo su esfuerzo contra los crimínales no debe ser empañado de esta forma, no en el cierre del sexenio peñanietista.

Por cierto víctimas de una jugarreta financiera fueron los ex regidores del ayuntamiento de Tampico (2016-2018), municipio situado al sur de la entidad más mortal para las Fuerzas Armadas, me refiero a Tamaulipas, donde de enero a marzo de 2107 para que les quedarán 40 mil libres a cada edil, el titular de la Secretaría de Finanzas, Edgar Ánimas del Ángel, les dijo en una reunión previa de Cabildo realizada en la sala de regidores que debían pagar más de 57 mil pesos, menos la retención del 30 por ciento.

Pero, para que de abril a diciembre de ese año quedarán 50 mil libres les debían haber pagado al menos 71 428 mil 57 pesos, menos la retención del 30%.

Por ejemplo, si un regidor sumaba los tres recibos de enero a marzo 2017 de la primera y segunda quincena, más el de la compensación, la cantidad que les pagaron antes del impuestos fue 49 mil pesos, eso contra los 57 mil, sobre una diferencia de más de siete mil pesos.

Entonces a partir de abril, la suma de la primera y segunda quincenas, más la compensación, la cantidad que les pagaron antes de impuestos fue de 61 mil 577 pesos, esto contra los 71 mil 428 que debió haberse pagado, faltaron $9,851.11 mensuales.

En resumen siete mil pesos de diferencia entre enero a marzo, y de abril a diciembre generaron impuestos sobre 88 mil 659 pesos, suma total que alcanzó ya con el porcentaje, unos 110 mil pesos 433 pesos aproximadamente, impuestos que pagaron por un dinero que nunca recibieron de la administración municipal…. Por eso los andan persiguiendo, por trampolines.

