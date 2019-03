LAS AGENDAS

El mejor evento de México, se lo llevó Tampico

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Gana ex Presidente del IETAM demanda laboral, ordenan pagarle 2 mdp. El Instituto Electoral de Tamaulipas tendrá que pagar 2 millones de pesos al ex presidente de este organismo, Jesús Eduardo Hernández Anguiano, bajo el argumento que el funcionario está impedido por la propia ley para ocupar otro cargo público, en los dos años siguientes, pero principalmente, este es un castigo para el órgano electoral por haberlo separado de sus funciones, con o sin justificación.

El fallo del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) determinó en favor del demandante, por lo que la indemnización deberá cubrirse por el ente demandado, quien tendrá que pagar el equivalente a casi dos millones de pesos, con lo que se da por terminado el juicio laboral, que Hernández Anguiano inició en contra del IETAM, el año pasado.

Aunque el ex presidente del IETAM no dio en ancho desde el inicio de sus funciones y presentó su renuncia al cargo, el Trieltam consideró que la indemnización debe pagarse según el manual de prestaciones ante la inhabilitación del ex funcionario para ocupar otro cargo en la función pública en los próximos dos años, con lo cual se cierra el procedimiento.

Después de Hernández Anguiano, el Presidente siguiente también renunció, ojalá y que no demande también su liquidación porque el IETAM entrará en quiebra…o los consejeros saldrán a “votear” en los cruceros para cubrir las indemnizaciones.

Agenda de medios: Organiza Gobierno del Tamaulipas el mejor evento ganadero del país. Verdaderamente impresionados quedaron los representantes de los cuatro países que estuvieron presente en la inauguración de la sexta edición del Congreso Mundial de Ganadería y Tercer Congreso Mundial de Agricultura Tropical, celebrado este fin de semana en el Centro de Convenciones en Tampico.

Estuvo presente en la inauguración el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y la Presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, y ante ellos, el presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Cebú, Miguel Aramburo Sánchez, calificó públicamente como el mejor evento del país. En Tampico, además de los ganaderos nacionales, estuvieron presentes inversionistas de Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Perú, interesados conocer las técnicas para mejorar sus actividades productivas tanto en el ámbito ganadero como agrícola.

El gobernador tamaulipeco refrendó por su parte su compromiso de apoyar la actividad ganadera para reafirmar la vocación y la calidad genética que caracteriza esta región. En este evento, también se subastaron 40 lotes de ganado de registro de diversas razas y tres caballos, cabe destacar que parte de las ganancias se destinarán para apoyar los programas del DIF Tamaulipas.

Agenda ciudadana: Se acabó el zumba para Xico; Ayuntamiento no paga a instructores. Se le acabó el gusto al alcalde de Victoria, Xicoténcatl García Uresti, pues el Ayuntamiento dejó de cubrir los sueltos de los instructores de zumba en los CEDIF y áreas donde la Presidencia Municipal tenía estas actividades.

En algunos casos, los habitantes de las colonias, principalmente mujeres entusiastas y motivadas en el ejercicio, decidieron cooperarse y se pusieron de acuerdo con sus instructores para que no abandonara la actividad física, pero en otros casos, a falta del pago, la zumba se acabo, por lo que la demanda social se trasladará hasta la presidencia municipal para que responda a este compromiso.

¡Qué poco les duró el gusto! A ver ahora que hará el alcalde sin zumbar.

