SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

El menos peor

*MORENA con bajos perfiles para el 08

*Allegados a Almaraz se reparten cargos

*Arranca vacunación vs COVID19 en RB

*Pronostican 6 al PAN y 3 a MORENA

Hasta donde sabemos, son 4 las personas que se anotaron en MORENA para buscar la candidatura a la diputación local del Distrito 8.

Está registrada una señora de nombre MAYRA MAYORGA, a quien identifican como luchadora social.

También aparecen BALDOMERO HERNÁNDEZ, VALENTÍN ESCALÓN y CARLOS HINOJOSA.

Indagando sobre estos aspirantes, ninguno ha ocupado cargo público alguno de elección popular.

Es decir, nunca han sido calados en las urnas.

Desde luego que son pocos quienes les auguran final feliz en la jornada electoral.

Y es que, como alguien comentó, son perfiles muy bajos.

De allí que se antojaría difícil que MORENA opte por jugársela con alguno de ellos.

Pero, si son los únicos registrados, ¿qué hará el partido propiedad de AMLO al respecto?

¿Jugará con el menos peor?

Ya nos daremos cuenta.

Por lo pronto, los panistas pueden estar tranquilos.

A propósito de azules, vaya que “comen ansias” allegados al (pre) candidato MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, pues hacen uso de sus redes sociales para ‘presumir’ donde serán ubicados, una vez que el presupuesto público esté en sus manos.

Algunos afirman que estarán anotados para el Cabildo, mientras otros reparten direcciones.

Esos acelerados, tal parece, no han entendido que aún falta lo más importante: ganar.

Desde luego que son altísimas las probabilidades de triunfo, pero para que correr cuando todavía no gatean.

En noticias amables, quedó confirmado que mañana jueves arranca en Río Bravo la aplicación de vacunas contra COVID-19, beneficiando a personas mayores de 60 años.

De acuerdo con la información que ha divulgado la Secretaria de Salud en Tamaulipas, la sede de la vacunación será el Hospital General.

La jornada concluye el domingo por la tarde.

En otra información, tómelo con las reservas del caso, pero antenita bien informada nos asegura que la actual titular del Registro Civil de Río Bravo, MARÍA LUISA GARCÍA MARTÍNEZ, alista maletas para dejar esa dependencia.

Hasta ahora no trascienden los motivos, pero indagaremos y comentaremos.

La salida de esta funcionaria sería la tercera de la estructura estatal, pues hay que recordar que el primero en ‘saltar’ fue el Jefe de la Oficina Fiscal, ARMANDO TREVIÑO SALINAS, quien se reintegró al Cabildo riobravense.

Más tarde dimitió al cargo el responsable del ITAVU, un señor gris, de nombre ENRIQUE ALCORTA ADAME, quien ahora, dicen, anda coqueteando con MORENA.

Vamos a otro asunto para comentar que el sector magisterial en voz de su dirigente, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, se pronunció en contra de regresar a maestros y alumnos a las aulas, pues dijo aún no hay condiciones de salud, ya que se continúan registrando contagios de COVID-19.

“Si el maestro no está vacunado, no hay regreso a las escuelas, ALFONSO CEPEDA SALAS, dirigente nacional, ha sido muy claro y firme en el sentido de que no se regresará a las aulas hasta en tanto sean vacunados los trabajadores de la educación, sobre todo por el contacto que se tiene con muchos alumnos”, dijo textualmente el Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

Añadió GUEVARA VÁZQUEZ que por encima de todo prevalece la obligación de la autoridad de garantizar el derecho a la salud.

En temas políticos, queda confirmado que este viernes rendirán protesta los candidatos del PRI a la alcaldía de Río Bravo y diputación local del Distrito 8, ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR e ISNELIA TREVIÑO SALINAS, respectivamente, ante el dirigente estatal EDGAR MELHEM SALINAS.

El acto se llevará a cabo a las 16:30 horas en la explanada del salón MarRiver, ubicado a la salida de Río Bravo-Reynosa.

Despedimos la colaboración de este miércoles con el resultado de un sondeo que hizo la casa encuestadora Massive Caller, quien concede al PAN el triunfo en 6 distritos federales, mientras que MORENA obtiene el gane en 3.

Si los pronósticos no fallan, los distritos de Nuevo Laredo, Reynosa (2), Río Bravo, Victoria y Tampico quedarían en manos de Acción Nacional.

El partido MORENA se quedaría con los distritos de Matamoros, El Mante y Ciudad Madero.

Hasta la próxima.

