CORRESPONDENCIA

El mentiroso de Lavín…

Por José Luis Castillo

El sub delegado médico del ISSSTE en Tamaulipas miente una y otra vez y mientras asegura que el servicio y la atención en las clínicas y hospitales de esta institución están en sus mejores tiempos, la verdad, las cosas están para llorar y solo hay que preguntarles a los adultos mayores y jubilados sobre el pésimo servicio que reciben.

Ernesto Lavín, es el clásico adulador de sus jefes, el funcionario que presume el trabajo de otros y que traiciona una y otra vez para salvar su pellejo, ahora es quien se encarga de divulgar entre sus amigos y los malquerientes del Delegado estatal, que pronto habrá cambio de jefe en la delegación Tamaulipas y que el próximo candidato a gobernador es Américo Villarreal Anaya, su padrino.

Ahora Lavín sale con la coartada esa de que tienen a disposición de las autoridades federales a personal de enfermería para colaborar en la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19, pero ¿Y que van aplicar si ni siquiera tienen el biológico, mucho menos las herramientas para protección como personal médico y de enfermería?

La derechohabiencia del ISSSTE esta descuidada, a pesar de sus promesas el ex titular de Promoción y Prevención de la Salud del estado y ex jefe jurisdiccional, no ha podido corregir, ni dar el servicio que prometió en esta institución médica, eso sí sabe servirse y servirse bien disfrutar de las mieles del poder y de la nómina como está acostumbrado, ojalá y no le suelten la vacunas porque correrían el riesgo que se le echen a perder como sucedió en Tampico, hace algunos ayeres, donde las pérdidas fueron millonarias y cuyo hecho quedo impune.

En las distintas clínicas y hospitales de Tamaulipas la queja es constante y en el mismo sentido, equipo de protección para el personal médico y de enfermería, porque a pesar de los riesgos que existen, Lavín no arregla ni un café, mucho menos les garantiza seguridad laboral a los trabajadores de ese instituto ah pero eso sí, bueno para la grilla el galeno que siempre miente y lo peor saluda con sombrero ajeno.

2.-Hbalando de mentirosos, sucede que cansados de las promesas incumplidas y de no recibir agua en sus hogares habitantes de varias colonias de ciudad Victoria decidieron bloquear el libramiento situado a las faldas de la sierra madre para exigir el suministro del vital líquido.

Lo habitantes de la Colonia Miguel Alemán y del fraccionamiento lomas de Santander, fueron claros al exigir agua, y argumentando la defensa del derecho al servicio de agua, reprocharon a la autoridad la insensibilidad dado a que en pleno tiempo de pandemia las tienen sin ninguna gota de agua.

El dotar del servicio de agua potable ha sido uno de los temas recurrentes en las campañas políticas y desde Xico González, hasta Pilar Gómez, se ofreció resolver el desabasto de agua a través de pipas o mayor presión en la red, sin embargo no ha sucedido ninguna ni otra cosa.

Los colonos advierten que estarán realizando este tipo de procedimientos todas las veces que sean necesarias con el fin de que les resuelva el problema de desabasto de agua, y vaya que tienen razón cuando refieren que por las noches hacen vela para lograr captar unos cuantos litros, lo mal es que en ocasiones en toda la noche no llega ni una sola gota.

3.-Finalmente, Rigoberto Ramos Ordoñez oficializo su registro como precandidato de MORENA a alcaldía de Reynosa ante la Comisión de Procesos Internos de ese partido.

El también diputado local sabe que tienen sus seguidores en el Municipio de Reynosa, sabe que las cosas no serán fáciles al disputarse la joya de la corona, pero eso si tiene conque responder a sus adversarios y pronto se verá el principio de la guerra electoral por ese municipio.

Por lo pronto Ramos Ordoñez, refiere que ha recorrido más de 500 colonias de esa ciudad fronteriza en donde la gente le ha patentizado su poyo y sobre todo le manifestó su adhesión, hay que decirlo mucho tendrá que ver en sus aspiraciones y posible triunfo la alcaldesa Maky Ortiz, que ahora hasta chaleco morenista utiliza.

Mi contacto. [email protected] y [email protected]