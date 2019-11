EL INFILTRADO…

¡¡ El Mirador del “Balcón” / Será Edgardo Melhem!!

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

Sean Ustedes Bienvenidos….

Vamos con el humor: *La Demanda*

Y Dice Así: Terminada la consulta, el doctor le dice a la paciente: – Bien señora, ya puede vestirse; Al minuto ella le dice: – Oiga Doctor, y… ¿mi Tanga?; – Mmmmhh, no sé Señora… ¿Traía ?; – No está Doctor ¡¡Si no aparece llamo a mi abogado!!.- Oiga Señora, yo no he tocado, visto ni olido su Tanga, y tampoco es para que llame a su abogado, ¡¡- Pues lo voy a llamar !!;–¡¡Pos ultimadamente háblele!! –

– ¡¡Bueno, ¿quién habla?… sí soy yo Licenciado: ¿Oiga, no dejé por ahí mi Tanga?…!!

El Mirador del “Balcón de Montezuma” Turismo de Fin de Semana

Para este mes de diciembre se prepara la inauguración del mirador en el “Balcón de Montezuma”, del Ejido Altas Cumbres, a 20 minutos de Ciudad Victoria, en plena cima de la Sierra Madre Oriental. El paseo abarca un complejo turístico, en el sitio arqueológico, y que tiene como uno de sus objetivos, reactivar la vieja carretera a Tula. En el lugar, los turistas tendrán la oportunidad de observar el valle de Jaumave y las vertientes de la Sierra Madre Oriental desde lo alto.

El mirador del Balcón de Montezuma está convertido en el centro de atención de chicos y grandes durante los fines de semana, y es ya un atractivo para el centro del estado, donde se multiplican los visitantes a la zona cada fin de semana, aun sin estar inaugurado oficialmente. En este proyecto, el Gobierno del estado aplicó una inversión superior a los 40 millones de pesos en el tema de infraestructura, recursos destinados a este proyecto turístico del Camino Real a Tula.

Los visitantes a este punto de Tamaulipas no dejan de maravillarse ante la belleza de los paisajes y las vistas panorámicas que el lugar ofrece, sin faltar desde luego quienes aprovechan la visita para tomarse la foto donde pueden obtener una maravillosa vista de 360 grados, y que podrán presumir en sus redes sociales. Otros aprovechan para caminar y, simplemente, disfrutar de la naturaleza, donde los paseantes se han ido involucrando en la belleza histórica de una obra monumental de ingeniería que alberga rincones más que dignos para presumirle al mundo a través de redes sociales como ya lo están haciendo cientos de victorenses.

Ahí, se ubica una tienda edificada con piedra a la que se puede acceder a través de una rampa construida del mismo material; además, hay un edificio de un piso con arquitectura tipo hacienda, donde operará un restaurante con seis mesas. Y entre el mirador y el edificio, se ubica el estacionamiento para vehículos y bicicletas.

Tamaulipas, sin lugar a dudas, es un estado que se distingue por sus características que lo vuelven un destino completo y donde el visitante puede disfrutar de diversos atractivos turísticos, culturales, deportivos, religiosos y gastronómicos. Además, Tamaulipas ofrece una experiencia única a quienes visitan sus diferentes atractivos turísticos, como playas, ríos, presas, lugares para practicar ecoturismo, Pueblos Mágicos y campos cinegéticos, destacando de manera especial su variada gastronomía, que es un ejemplo de fusión, tradición e innovación.

Será Edgardo Melhem el presidente del PRI Tamaulipas

Este fin de semana, el órgano auxiliar en Tamaulipas de la Comisión Nacional de Procesos Internos, celebró su sesión ordinaria, para instalar, como dicta la convocatoria emitida por la dirigencia nacional que preside Alejandro Moreno Cárdenas, para llevar a cabo la elección de los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal en Tamaulipas, para el periodo 2019-2023.

Al parecer existe una desesperación de muchos ex dirigentes, para que sea relevada la actual Diputada Plurinominal, YAHLEEL ABDALA, debido al pésimo trabajo que ha desempeño y al desorden que prevalece en el partido. Pero mientras no sea removida, la neolaredense seguirá cobrando como dirigente estatal.

Héctor Villegas Gamundi, es quien preside el Órgano Auxiliar en Tamaulipas, donde ya fueron aprobados los acuerdos que regirán el proceso interno que deberán utilizar los aspirantes para solicitar su registro para contender en el proceso interno.

Sin duda, será Edgardo Melhem Salinas quien será electo presidente del PRI en Tamaulipas. Originario de Río Bravo, Edgardo es un excelente político, gestor nato, será candidato de unidad porque es el único que aglutina a los simpatizantes del PRI en este momento, y además tiene todos los méritos necesarios para asumir la dirigencia estatal, amén de haber destacado por su trabajo para que ALEJANDRO MORENO “ALITO”, llegara a la dirigencia nacional.

La Jornada de registro de las fórmulas de candidaturas será el 2 de diciembre, el Periodo de proselitismo interno será del 6 al 14 de diciembre y la declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría será el próximo 16 de diciembre del 2019.

Notas de la UAT:

1.– El Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizó el taller “Uso y aprovechamiento de la verdolaga como alternativa alimenticia”, con la finalidad de promover entre la población la utilización de la planta, cuyos beneficios nutricionales están siendo evaluados.

2.- Con la participación de especialistas de distintas disciplinas, profesores y estudiantes de licenciatura y posgrado, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la Novena Jornada de Investigación y Posgrado.

La del Estribo:

— El marido con todas sus garras, hasta el perico, está abandonando la casa y la esposa le reclama: – Ahora me dejas después que te he dado los mejores años de mi vida…

Y el marido responde: — ¡¡ Por eso, no quiero imaginarme los peores…!! 🙂

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

Para contacto mi correo es: angelrioscepeda@gmail.com, elinfiltradomx7@gmail.com

Facebook; Angel Rios Mx; Tweeter @AngelRiosmx