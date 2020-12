¡¡ El MIRADOR// J.R.// MONREAL EL CORRUPTO!!

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

Vamos con el humor: *Entre Abogados te Veas*

Y Dice Así: Platican dos Norteños: – Fíjate que me separé de mi esposa; – No me digas, ¿Y cómo lo hicieron? – Con un abogado. Él nos ayudó a realizar la repartición de bienes; – ¿Y tus hijos? – Muy fácil, decidimos que el que se quedara con más dinero se quedaba con los niños. – ¿Y quién se los quedó?; — ¡¡El Abogado!! : )

*EL MIRADOR DEL PARQUE CAMINO REAL CUMPLE UN AÑO*

A un año de inaugurado el Parque Camino Real a Tula, un espacio cultural y de esparcimiento con un entorno natural con un mirador panorámico en el Ejido Altas Cumbres, a menos de 20 minutos de Ciudad Victoria, en plena cima de la Sierra Madre Oriental por la vieja carretera a Jaumave, que aun sin estar inaugurado ya se había convirtiendo en el centro de atención de chicos y grandes durante los fines de semana, y sin duda es ya un atractivo para impulsar el turismo en el estado especialmente en el centro de Tamaulipas, este mismo espacio se encuentra el Museo Interpretativo, en el que se encuentra una exposición fotográfica con imágenes del inicio del camino que conecta el centro del estado con el altiplano, y que cuenta con una rica historia precolombina, vestigios arqueológicos y fósiles de animales que datan de cientos de millones de años, lo que engloba la historia del camino real a Tula, especialmente en este parque y sus alrededores de rasgos paleontológicos, es la cultura Janambre, la historia del paso del carruaje de Benito Juárez, el paso de Porfirio Díaz hacia Tula y el comercio desde este sitio al altiplano y centro del país.

*J.R. SIGUE CAVANDO SU TUMBA POLITICA*

En esta guerra política que actualmente libran los cabecistas y los Morenos de AMLO, el que está hasta las manitas es el súper delegado José Ramón Gómez Leal, lo cierto es que el JR será el más perjudicado, lo que indudablemente le va a pesar significativamente, eliminando su sueño guajiro de estar en la boleta electoral del 2022 y que le quita cualquier oportunidad de ser el abanderado de Morena

El JR hasta ahora se había mantenido nadando de muertito, tratando de pasar inadvertido en la contienda y de paso generando una serie de sospechas sobre su pacto con su cuñado panista quien manda en Tamaulipas, En el reciente número de la Revista Proceso el reportaje que se publica, habla de José Ramón Gómez Reséndez. papá del Súper delegado Jose Ramón Gómez Leal.

Esto implica que desde Palacio Nacional están metiendo a la familia del J.R, cosa que para nada es producto de la casualidad, mucho menos de la inocencia, es obvio que el reportaje tiene un doble cometido, hacia el Partido Acción Nacional, pero también hacia el interior de Morena.

Hasta el momento José Ramón Gómez Leal no ha salido a dar declaración alguna sobre el asunto, dado que está involucrada su familia más cercana en temas de corrupción y cosas peores. es decir, que el «JR» debe aclarar su compleja posición justo en medio de ambos bandos, lo cierto es que JR saldrá muy perjudicado, borrando su ambición de ser considerado en las elecciones de 2021 y su sueño imposible de ser candidato en 2022.

*RICARDO MONREAL CORRUPTO E INFLUYENTE SENADOR*

Se confirma una vez más la corrupción del Moreno influyente Senador de la República Ricardo Monreal, quien acabó imponiendo como candidato al gobierno de Zacatecas a su hermano David Monreal Ávila, a quien le limpio el camino de adversarios políticos de su mismo partido, pisoteando sus derechos partidistas sin importar las fracturas y el mal ambiente que esto va a causar en Morena todo esto con tal de imponer a su hermano David como el candidato a Gobernador por Morena.

Ricardo Monreal Ávila, pregona no comulgar con la corrupción, ni la impunidad, pero el hecho de imponer a su hermano es exactamente lo que tanto critica, cuyas prácticas ilegales, las hizo cuando era militante del PRI” y lo mismo cuando fue candidato a Gobernador por Zacatecas bajo las siglas del PRD, por eso ahora con todo el poder que le da ser el líder del senado, obra en el mismo sentido, al imponer a su hermano David.

Lo que hace Ricardo Monreal Ávila no es más que tráfico de influencias, poniendo en evidencia la corrupción y el nepotismo cómo se maneja la 4T, los militantes de Morena tendrán que pensar, al menos los que pretenden alguna candidatura, cómo manejaran la repartición, … ¿A caso al estilo del viejo PRI?.

Notas de la UAT:

1.– A partir de este lunes 21 de diciembre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia el período vacacional en todas las áreas y dependencias, para reanudar labores administrativas el 11 de enero del 2021.

Notas de NLD

2.- En apoyo a la economía familiar, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar anunció un incremento en el monto del pago que recibirán los alumnos y alumnas que obtuvieron una beca municipal en los niveles medio superior, superior y especial para el ciclo escolar 2020-2021

— El especialista le pregunta a su paciente: ¿Cuál es su problema Don Venancio? – cúreme Dr, todo el día escucho voces en mi cabeza; ¿Dígame, Dr. qué tengo? – Lo que Usted tiene Don Venancio, son unos audífonos en las orejas: — ¡¡ Ah, sí, es cierto !! : )

