¡¡ El Mirador/ Sindicato/ Edgar Melhem!!

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

Vamos con el humor: *Entre Abogados te Veas*

Y Dice Así: Platican dos Norteños: – Fíjate que me separé de mi esposa; – No me digas, ¿Y cómo lo hicieron? – Con un abogado. Él nos ayudó a realizar la repartición de bienes; – ¿Y tus hijos? – Muy fácil, decidimos que el que se quedara con más dinero se quedaba con los niños. – ¿Y quién se los quedó?; — ¡¡El Abogado!! 🙂

El Mirador del Parque Camino Real a Tula fue Inaugurado

Por fin se inauguró el Parque Camino Real a Tula, un espacio cultural y de esparcimiento con un entorno natural con un mirador panorámico en el Ejido Altas Cumbres, a menos de 20 minutos de Ciudad Victoria, en plena cima de la Sierra Madre Oriental por la vieja carretera a Jaumave, que aun sin estar inaugurado ya se había convirtiendo en el centro de atención de chicos y grandes durante los fines de semana, y sin duda será un atractivo para impulsar el turismo en el estado especialmente en el centro de Tamaulipas, este mismo espacio se encuentra el Museo Interpretativo, en el que se montó una exposición fotográfica con imágenes del inicio del camino que conecta el centro del estado con el altiplano, y que cuenta con una rica historia precolombina, vestigios arqueológicos y fósiles de animales que datan de cientos de millones de años y lo que nos sorprendió es lo que nos platicó el Secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, reseñó lo que engloba el camino real a Tula, especialmente en este parque y sus alrededores de rasgos paleontológicos, la cultura Janambre, la historia del paso del carruaje de Benito Juárez, el paso de Porfirio Díaz hacia Tula y el comercio desde este sitio al altiplano y centro del país.

Laura Infante Quintanilla toma las riendas del Sindicato del Ayuntamiento

Una nueva etapa de esperanza y de justicia se inició el pasado sábado 14 de diciembre para los más de mil 400 empleos adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Victoria quienes se reunieron en el festejo del 45 aniversario de la organización, con la toma de protesta de Laura Infante Quintanilla como nueva Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Victoria para el periodo 2019-2022, en su mensaje priorizó el rescate del respeto a la dignidad de los trabajadores y anunció el inicio de la reconstrucción de la organización sindical con trabajo y unidad, aseguró que el sello de la nueva dirigencia sindical será de trabajo, de unidad, de transparencia y de rendición de cuentas junto a las autoridades municipales, señaló que los privilegios, las conquistas y los logros serán de todos, a las autoridades les envió el siguiente mensaje: “seremos sus mejores aliados para sacar adelante las tareas que ustedes como autoridades tienen con Victoria, nuestra filosofía será el trabajo, no la confrontación”.

La acompañaron en este acto de toma de protesta el Secretario de la Federación de Trabajadores al Servicio de los Municipios de Tamaulipas y Secretario General del sindicato en Altamira Federico Pérez Banda, del sindicato de Madero Andrés Portillo Villegas, de Tampico su dirigente Elizabeth Juárez Medina, de San Fernando Erick Iván Cortez García Secretario General, Víctor López Rodríguez de Jaumave y Bernardo López Zúñiga de Güemez.

Edgar Melhem, es ya el Presidente del PRI Tamaulipas

Edgar Melhem Salinas, rindió protesta como Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, en un emotivo discurso señalo que no se debe cuestionar al que se fue, “por espejitos que le vendieron en otros partidos” que el PRI tiene que revisar lo que hay que hacer para que se queden en el PRI. Recalco que lo más importante sobre todas las cosas es que, todos deben ser priistas, que en PRI no quieren gobiernos que, vengan a eliminar “programas exitosos, como prospera y el seguro popular, ni gobiernos que limiten los apoyos a la educación, salud y alimentación, porque eso, no se vale”; continuo diciendo; “los priistas sabemos cómo conquistar las batallas” y por esta razón, estaremos unidos y fortalecidos, para “hacerle frente a los nuevos retos electorales”, Edgar Melhem ante la multitud reunida al finalizar su mensaje enfatizo “tengan la certeza de que no les voy a fallar”

Fue un evento donde lo sobresaliente fue el mensaje del ahora presidente Edgar Melhem, y que hace renacer la esperanza de los priistas que lucharan para que regresen los tiempos de gloria del partido tricolor.

Notas de la UAT:

1.– La UAT presentó tres patentes generadas de proyectos científicos en materia de biotecnología, que buscan aportar en procesos para mejorar alimentos y en la extracción de sustancias valiosas para el sector alimentario, el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, comentó que los registros de propiedad intelectual presentados en diferentes foros, son parte del trabajo de la Dirección de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, y tienen la finalidad de fomentar la protección del trabajo científico y de investigación.

Notas de NLD

2.- Horas de diversión vivieron las familias de Nuevo Laredo con el Desfile Navideño, convirtiéndolo en éxito con su presencia en las calles durante el recorrido de los grupos que lo amenizaron, por lo que expresaron al Presidente Enrique Rivas Cuellar su deseo de que este evento continúe cada año, este Desfile Navideño organizado por la Dirección de Turismo y en coordinación con la iniciativa privada y sociedad civil, con el objeto de celebrar la Navidad con las familias y fortalecer la unión de los neolaredenses, porque aquí se hacen las cosas bien.

El Pilón:

— El especialista le pregunta a su paciente: ¿Cuál es su problema Don Venancio? – cúreme Dr, todo el día escucho voces en mi cabeza; ¿Dígame, Dr. qué tengo? – Lo que Usted tiene Don Venancio, son unos audífonos en las orejas: — ¡¡ Ah, sí, es cierto !! 🙂

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

