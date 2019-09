RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El no de diputados electos a bodas “gay”

Los aficionados y aspirantes a las “bodas gay” tendrán que mantener una relación en unión libre, al menos en Tamaulipas, porque los diputados que integrarán la próxima Legislatura del Congreso del Estado, no tienen proyectado legislar y, en su caso aprobar los denominados matrimonios entre parejas del mismo sexo, por lo que este tipo de relaciones continuará sin protección jurídica.

La exigencia de líderes de este tipo de personas de autorizar “las bodas gay”, a la fecha no les ha sido atendida, pese a la disposición de que en los estados del país se legisle sobre este asunto, por lo que los interesados en este tema tendrían que plantearlo ante autoridades federales, pues por lo pronto los diputados tamaulipecos no tienen contemplado elaborar una iniciativa, analizarla y presentarla al pleno para su aprobación.

Lo anterior debido a que diputados locales panistas fijaron su postura en el sentido de que no aprobará conceptos contra la familia como el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

El legislador electo Gerardo Peña Flores, fuerte candidato a presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas y al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), dejó claro que los futuros diputados panistas que tendrá el Poder Legislativo Local, no aprobarán conceptos contra la familia como el matrimonio igualitario.

La fracción panita de la próxima Legislatura del Estado, no aprobará propuestas que socaven la institución de la familia, reiteró el legislador electo, al tiempo que resaltó que no habría ningún problema si temas como el matrimonio igualitario o ley de cambio de identidad de género son discutidas en su momento, pero no pasarán.

Para Peña Flores, estas políticas públicas son contrarias a la filosofía de Acción Nacional, “no con eso te voy a decir que no puedan discutirse internamente, pero desde ahora en bancada de Acción Nacional tenemos una postura muy firme y definida por la familia y la vida”, precisó.

Con ello, deja claro que también los diputados panistas que integrarán la siguiente Legislatura Local también están en contra de la práctica del aborto.

La postura del futuro líder parlamentario es impulsar políticas públicas a favor de la familia, retomando temas tan sencillos como respetar a la sociedad, vigorizando la ética y el civismo. En sentido igual determinan su postura, en las propuestas que están generando polémica a nivel nacional, como el uso lúdico de la marihuana, mismas que no avalarán por ir en contra del bienestar de las familias.

Y recordó que la filosofía del PAN, fue incluida en la plataforma política registrada ante la autoridad electoral de Tamaulipas. Ante ello cerró el paso a políticas públicas que eventualmente puedan romper los componentes de unión de la familia o que abran el camino al desorden social y la delincuencia.

En lo relativo a la petición de unión entre parejas del mismo sexo, se respeta a los aficionados de este tema, pero en una sociedad se debe privilegiar el orden y el respeto, evitando así la descomposición social, pues más adelante no falta quien exija se legisle para casarse con un perro, un burro, un oso o un caballo.

Son necedades y caprichos de una minoría, sin quehacer, enemigos de la moral y las buenas costumbres. Nadie les impedirá que tengan una relación, pero legislar su caso sería un insulto para la población.

El dirigente de la comunidad “Gay” Oscar Medina Montelongo, ha demandado insistentemente se aprueben las bodas entre parejas del mismo sexo y tendría que esperarse al menos otros tres años, pues os diputados del próximo Congreso Local, no tienen proyectado discutir y mucho menos aprobar ese tema.

Sin embargo, a quienes representa podrían hacer realidad sus sueños e ilusiones, trasladándose a otro Estado a unirse en matrimonio, ya que en algunas entidades existe ya una legislación que autoriza dichos matrimonios.

Cambiando de tema, los que andan de la greña, son los pillos enemigos y explotadores de u4ee los trabajadores Edmundo García Román, cacique cetemista en Tamaulipas y Napoleón Gómez Urrutia, quienes se disputan agremiado y contratos colectivos de trabajo, pero la realidad es que se están pelando por las cuotas sindicales para seguir enriqueciéndose a costillas de la base trabajadora. No llenan estas aves carroñeras.

“La ardilla”, García Román, acusó a Gómez Urrutia, de estar a la caza de sindicatos cetemistas. Román, no debería preocuparse, pues qué le van a quitar, si los sindicatos de la CTM en Tamaulipas ya se los acabó y si existen, sólo tienen dos o tres agremiados, porque la mayoría de los trabajadores ya se fueron a otras organizaciones o pidieron el auxilio de partidos políticos para que les defiendan sus derechos.

Ya no quieren saber nada del liderazgo de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas de la CTM a cargo de “la ardillita”, por no transparentar el dinero proveniente de las cuotas de los trabajadores y porque además, en lugar de defender los derechos de los obreros, se dedicó a proteger intereses de los patrones.

Muy merecido se lo tiene que le arrebaten los sindicatos cetemistas, pues jamás los atendió y sólo los explotó, pero no está llorando ni reclamando por defender a los trabajadores, sino porque sabe que se le va de sus manos su minita de oro, es decir dejaría de robarse millones de pesos de las cuotas de los trabajadores, con las cuales se ha convertido en propietario de empresas y en nuevo rico.

García Román y Gómez Urrutia, son igual de sinvergüenzas, por lo que los obrero tamaulipecos mejor debería buscar otras organizaciones sindicales que realmente los defiendan de abusivos patrones y protejan sus intereses y conquistas laborales.

En

otro asunto, en el Ayuntamiento de Madero, que preside el alcalde Adrián Oseguera Kernion, entró fuerte “la guillotina”, cortando lo que no sirve, con el fin de hacer más eficiente y mejorar el servicio a los diversos sectores de la población.

Serán dados de baja tres directores y aplicará una rotación en otras cuatro dependencias, lo que calificó como algo sano para su administración.

El 15 de Septiembre dará a conocer la lista de los funcionarios cesados, aunque “no hicieron mal su labor”, con la acción busca se pueda mejorar el trabajo en las dependencias.

El primer cambio será en la Secretaría Técnica, de donde ya se fue su titular Ignacio Leal. A este no se le detectaron irregularidades y sólo causó baja. Vienen otras bajas y otras rotaciones, confirmó Oseguera Kernion.

Es probable que los ceses se hayan dado por el uso del celular en horario de trabajo, para hacer publicaciones en redes sociales: Dijo que no van a tolerar es que hay funcionarios públicos que se la pasan subiendo fotografías a redes sociales. “Yo voy en contra de ese protagonismo, venimos a trabajar, no a promocionarnos”, expresó.

La medida del Alcalde es acertada, pues a los funcionarios el pueblo les paga por trabajar y no para chatear en el celular.

El dato: El senado tendrá listo el marco legal para el uso lúdico de la mariguana a más tardar el 24 de octubre: así lo adelantó el Presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, al participar en el Foro “Hacia una Regulación debida de la cannabis”.

De esta manera el Senado atenderá el fallo de la Suprema Corte d Justicia de la Nación, que estableció que debía regularse el uso lúdico de la cannabis en lugar de prohibirse.

Correo: jrdelasota@hotmail.com