El otro amigo de AMLO de Tamaulipas…

Por José Luis Castillo

Aunque mucho se habla de la amistad que une al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con Héctor Garza González, Oficial mayor de la Secretaria de Educación Pública, de las actuaciones ventajosas y adulaciones de Américo Villarreal Anaya, hacia quien manda en el país poco o casi nada se dice del otro amigo del presidente de la república, Rodolfo González Balderrama.

González Balderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaria de Gobernación, vino aquí como muchos otros, oriundo de Tampico y responsable de una de las áreas muy importantes del Gobierno Federal, amigo personal de AMLO y quién sencillo pero tajante dijo a los legisladores en una reunión de trabajo, no vamos a ser una oposición sistemática habrá que votar iniciativas que valgan la pena, que beneficien a los ciudadanos.

Insisto, poco o casi nada de habla de este personaje que sin perder el tiempo también se da unas vueltecitas por Tamaulipas, creo que pa lo que se ofrezca, simplemente es tiempo de trabajar cerca de la gente y de los actores políticos, saben que la entidad es tierra fértil y que pronto habrá una oportunidad de competir por la grande.

El Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, no presume su amistad con el presidente de la república, no es peleonero ni echador como los otros dos que ya le mencione, dicen quienes lo conocen que es un tipo sencillo, de buen trato y mesurado, eso dicen, y lo que es mejor con los pies en la tierra, pero con ganas de construir.

Lo cierto es que poco saben que González Balderrama ha sido colaborador de Ricardo Monreal, otro de los amigos cercanos a quien tiene el poder de la nación, y a quien Américo a tratado de ganarse poniéndose de alfombra, pero no le ha resultado y mire lo que son las cosas, algunos de los que votaron por él están al borde de un colapso sentimental, pues a pesar de traer el mismo número de celular desde diciembre del 18 no les contesta ni un sólo mensaje.

Aunque Rodolfo vino a Tamaulipas a reunirse con algunos grupos de ciudadanos, de otros colores distintos a los de MORENA, se dio tiempo se reunirse con los legisladores locales, pero le insisto, sabe lo que trae en el morral aunque no presume su amistad con el peje, menos que estudio con él en las aulas de la UNAM, cuando ambos cursaban una materia relacionada a las políticas públicas.

Por la amistad y por la trayectoria política AMLO, lo vuelve a nombrar coordinador de la campaña 6 años después de su paso por la UNAM, en la circunscripción de Tamaulipas.

El Colaborador de Monreal también en el gobierno de Zacatecas y quién suplió a este mismo cuando deja la delegación Cuauhtémoc para irse de candidato, no habla ni dice nada, no presume, ni pierde el tiempo en altanerías, simplemente se dedica a los suyo, a hacer por la vida y los amarres que pronto pueda necesitar, sólo le falta pueblo y acuerdos con los grupos, lo demás ya lo tiene aunque no lo diga.

“Es necesario fortalecer el trabajo legislativo bajo la óptica de la Cuarta Transformación”, les dijo a los diputados locales en una reunión de trabajo que sostuvo con ellos en su reciente visita y a quienes convocó en calidad de qué no lo sé, pero a mantener La unidad política del grupo parlamentario, con el objetivo en común, de trabajar por una política social que reduzca a su máxima expresión la desigualdad social y alcanzar la seguridad, la justicia y la paz de las familias tamaulipecas, así les dijo.

Los legisladores federales han hecho lo que les corresponde, eso dice él nosotros opinamos lo contrario, pero les dijo a los diputados de MORENA, que los diputados federales apoyan el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador; lo que permitió destinar un presupuesto para Tamaulipas que garantiza el quehacer de los programas integrales de bienestar, pero ante todo aplicando el gasto con austeridad republicana evitando desvíos innecesarios en el erario del país y del Estado.

No dejo pasar la oportunidad, y dijo de paso que su mayor deseo es que los tamaulipecos tengan un mejor año 2020 y que el trabajo que ha empeñado el mandatario López Obrador, logre los frutos esperados con el respaldo del pueblo y la confianza lograda por los sectores productivos y económicos del país, insisto dicen que es un buen tipo, y nosotros agregaríamos, que no pierde el tiempo, sabe a lo que viene, aunque sin presumir que trae canicas y poder.

Hay que reconocerle que aun con caras largas logro reunir por primera ocasión a los legisladores de MORENA Carmen Lilia Canturosas, Edna Rivera López, Esther García Ancira, Rigoberto Ramos Ordoñez, Eliud Oziel Almaguer Aldape, Roque Hernández Cardona, y Ulises Martínez Trejo y eso es bueno, sabe hacer acuerdos y en su momento eso le servirá para lo que viene, veremos.

2.-Para salir, el Sub Secretario de Administración de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, Jorge Chapa Leal, simplemente ha demostrado que sabe hacer las cosas, aunque para algunos todo sea motivo de confrontación.

Chapa Leal, ha dicho a propios y extraños que hoy quedará en las cuentas de los trabajadores de la educación lo que está pendiente y que también se liquidará lo correspondiente al bono de los maestros jubilados, compromiso del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a unos días de haber tomado posesión del cargo, Jorge, resuelve y administra, le sabe al tema y eso le permitió que se mueva como pez en el agua, por eso está ahí y por eso dicen que tampoco lo espanta “el petate del muerto”, y eso es bueno.

