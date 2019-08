Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

El otro PRD, el del futuro 21

El punto no es la reunión en las cúpulas, más bien, bajar a la ciudadanía lineamientos, propuestas y en el caso del Partido Futuro 21, PF21, el Manifiesto que dieron a conocer este inicio de semana y que contiene compromisos básicos de eso que llamaron coalición de fuerzas progresistas de opción liberal y social demócrata.

Desde luego, con la idea hacer frente a la regresión de la izquierda mexicana que derivó en populismo, situación que deja en claro un gran engaño a la ciudadanía, la cual votó a favor de algo que ya no está y que se enconchó en el poder para establecer otro tipo de acciones.

Podría decirse que hubo una reunión de pipa y guante entre figuras de varios partidos políticos, quienes de la noche a la mañana resulta que comulgan con otro tipo de corrientes y que, están dispuestos a jugársela en las urnas contra sus anteriores partidos y desde luego para neutralizar al partido del presidente de la República, Don Andrés López Obrador, Regeneración Nacional.

Los personajes a los que nos referimos son de todo, los netamente perredistas como Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Silvano Aureoles, Gobernador éste último, de Michoacán.

También Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo, Víctor Hugo Lobo, Ángel Ávila, Nora Arias, Antonio Ortega y Antonio Medina.

Quienes llegaron de otros partidos y tomaron los espacios que les cedieron los perredistas para que hablasen de la opción liberal y social demócrata como el exrector de la UNAM y el secretario de Salud, José Narro Robles y el excandidato presidencial del desaparecido Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, caso también de Beatriz Pagés Llergo, con la diferencia de que no discurseo.

Karen Quiroga, Arturo Prida, Estephany Santiago, Rodolfo Higareda, Camerino Márquez, Tere Vale, Ciro Mayen, Adriana Díaz, Rubén Aguilar y Fernando Belauzarán, se definieron a favor de la nueva opción que se hará representaron como partido político, mediante el uso del membrete del PRD aunque, transformado, porque los perredistas estuvieron de acuerdo con aportar su registro para ese proyecto de fuerzas progresistas y liberales.

Entre los acuerdos de la organización nueva, en caso de que la echen a andar, está la posibilidad inmediata de alianzas hasta con partidos nuevos como el que trae en formación el exmatrimonio presidencia, Margarita Zavala de Calderón y su esposo Felipe Calderón Hinojosa, el llamado Partido México Libre.

El ex candidato presidencial de Nueva Alianza destacó que Futuro 21 pretende hacer alianzas con el PAN, Movimiento Ciudadano e incluso con Felipe Calderón y Margarita Zavala, pase lo que pase con su partido, con el fin de tener pluralidad y llenar el vacío que actualmente existe en el espectro político mexicano, que demanda una fuerza liberal, moderna y progresista.

Al margen de quienes anden, que intensiones tienen y que pretenden hacer, el lío para los partidos nuevos y en especial basado en la estructura perredista, será muy difícil que funcione, a no ser que, las grandes figuras que se reunieron para lanzar el manifiesto se vayan a la talacha social en todo el país y a lo mejor no en las plazas públicas, porque sonaría a copiar de manera burda el modelito usado por el muchas veces aspirante presidencia, López Obrador.

El Doctor Narro Robles, Gabriel Quadri, Fernando Belauzarán y Beatriz Pagés Llergo, que ir a los estacionamientos públicos de las tiendas que tienen más movimiento, para invitar a la gente a sus proyectos, ya que, cómo lo dijo el propio exrector de la UNAM, se tiene que demostrar que Futuro 21 sea una opción política, con un nuevo modelo de operación, visión, documentos, declaración de principios y una real dirigencia que sea capaz de mover masas, dado que, solo así podrían generar una corriente política alternativa.

En el caso de Tamaulipas, la antipatía a todo aquello que no sea PAN, PRI, Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano, como que le da flojera a las personas, por ello, los nuevos partidos políticos tienen que llegar a la entidad con miras de conquistar a los ciudadanos, cosa que, dicho en función de la realidad, no logró la corriente regeneracionista, porque todo mundo sabe que la gente votó por ellos, para no votar por los otros.

Algo que hay en contra y que pesará mucho para el Partido Futuro 21 y es que, aquí se acabaron las figuras o los dirigentes perredistas desde que los desplazó el nuevoladerense Jorge Valdez Vargas y personas que se hayan salido del PRI, PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano o de dónde sea, no tienen reconocimiento de la sociedad.

Sólo que, a los que organizan ese partido con el membrete del PRD, se le ocurra invitar a personas como Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, quien fue priísta, panista, del movimiento ciudadano y de alguna manera verde ecologista, así que, una raya más al tigre como liberal y social demócrata, porque es un hombre que genera muchos votos en las urnas, solo por ser Gustavo, el hijo de don Jorge Cárdenas González.

Respecto a los perredistas de la entidad, se supone que los líderes nacionales de Futuro 21 tendrán que buscarlos un convencerlos de que le entren al proyecto para darle consistencia a nivel local, así que, nada extraño sería que apareciera en escena el exdiputado Elpidio Tovar de la Cruz, su amigo de muchas luchas políticas, Pedro Etienne Llano o personas como Pedro Alonso Pérez, que, aunque ya pasó su época de política y ahora se dedica a la docencia y la investigación podría aportar beneficios al grupo.

También deben la invitada debe ser a Mario Sosa Phol, el exalcalde de Madero que todavía anda en la lucha del PRD.

Los del proyecto liberal y social demócrata deben de saber que para convencer tienen que actuar y que, la gente conoce muchos de sus nombres y los asocia con cosas desagradables de la política, así que, puede ser ocasión que echen mano de alguna agencia especializada en posicionar corrientes políticas ya sea nacionales o extranjeras, en el entendido de que sobrará quien le entre, porque como empresas forman parte de la desocupación ocasionada por el Gobierno de la República.

Los otros.

El gran lío para los alcaldes de Tamaulipas, es que no existe un manual, guía o machote para la elaboración y presentación de sus primeros informes sobre el estado que guardan las administraciones que tienen a su cargo porque ganaron las elecciones locales del año pasado.

Están obligados a pulirse para que haya buenos eventos de los informes, mejores que los de sus antecesores, haya o no disponibilidad de recursos, de ahí que, el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti tiene que dar un informe de altura, lo mismo que la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, el de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, pero, también el de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela o el de Soto la Marina, Abel Gámez Cantú y desde luego los regeneracionistas de Matamoros y Madero, Mario Alberto López Hernández y Adrián Oseguera Kernión, de manera respectiva.