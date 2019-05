DIALOGANDO

El PAN arriba: encuestas.

Por Roberto Olvera Pérez.

A las campañas políticas rumbo a renovar el Congreso del Estado donde participan 22 candidatos a una curul de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, las famosas “pluris”, le quedan escasos días y es incuestionable que a estas alturas la gente que va a votar ya tiene decidido por quien lo hará y no hay marcha atrás. Así se percibe por los diferentes distritos electorales de Tamaulipas y de acuerdo encuestas realizadas, como la más reciente y creemos que es la única por su periodo corto de campaña de 2 meses difundida por Laredo & Buen Día, así como el periódico El Heraldo de México, donde afirman que casi puntean en su totalidad de los 22 distritos electorales el Partido Acción Nacional.

Según estas empresas encuestadoras señalan que los candidatos azules se perfilan como favoritos en 18 distritos, mientras que en el 13 se ve un empate técnico con 23 por ciento, entre la panista Nohemí Estrella Leal y la abanderada de Morena, Mara Dávila Jiménez. Sin duda alguna que Morena es el rival a vencer por el PAN y en los únicos distritos donde Morena lleva ventaja según estas casas de sondeos, son el distrito 05 con cabecera en Reynosa y los 10 y 12 de Matamoros, donde se percibe que el tricolor en esta ocasión pasará a formarse como la tercera fuerza política en el estado.

Por cierto, ya es del conocimiento de todos, sobre todo de la ciudadanía misma que el PAN cuenta con 16 distritos locales de un total de 22, pero el próximo 2 de junio podría aumentar esta cifra a 19 distritos electorales y si no hasta carro completo se podría llevar. Apuéstele al mejor, y por lo pronto ya se anunciaron los cierres de campaña y se harán este próximo domingo donde ahí veremos la fuerza de cada quien y ese sería el boleto asegurado en las urnas.

Por otra parte, este próximo domingo, Bustamante estará de fiesta en grande dentro del marco de la celebración por el 270 aniversario de su fundación, donde se realizará la tradicional cabalgata con la que se recordará a los fundadores de este municipio enclavado en la sierra chiquita de la Sierra Madre Oriental.

Son 270 años de que Bustamante tuvo la gran visión de establecerse allí, gracias a Don José de Escandón y Helguera, quien contaba con cedula efectiva para fundar “Real los Infantes” el 26 de mayo de 1749. El municipio que conecta con Nuevo León, busca crecer en el estado gracias a las gestiones directas de su joven alcaldesa Marisela Rodríguez González, quien está organizando significativo festejo para el esparcimiento de todos los bustamantenses e invitados de honor; la cabalgata conmemorativa a este aniversario partirá según la agenda desde el ejido Felipe Ángeles, para enfilar rumbo a la cabecera municipal y hacer escala en la Plaza 20 de Noviembre, donde se hará seguramente una reseña de este histórico municipio, no sin antes inaugurar algunas obras significativas y relevantes en bien de la ciudadanía.

De todo esto ya hay un programa de organización y acción emprendida, destacando que las fiestas de la fundación de Bustamante estarán llenas de colorido, música, deporte, teatro, homenaje y resaltando la forma de ser de los bustamantenses, sus gustos, su cultura y su amistad como en otros pueblos, atentos y haciendo región.

NOTAS CORTAS

1.- En la reciente ceremonia de entrega de estímulos y medallas al Merito Docente, encabezado por el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado por el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, así como del encargado de despacho de la SET, Mario Gómez Monroy, vale la pena destacar también que el mandatario estatal presidió en esta capital, la ceremonia de entronización a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco, a la que se unieron 3 educadores, cuya obra, capacidad y aportes a la educación han dejado una imborrable huella su paso.

Es así que a partir de este 15 de mayo de 2019, la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco resguardará, junto a 67 docentes que ya han ingresado, las fotografías de las maestras Dora Elia García Covarrubias y María Engracia García Lara, así como al maestro Mariano Martínez Díaz de León, cada uno de ellos con importantes aportaciones a la educación básica y superior, investigación, iniciativas educativas como Escuela para Padres, vinculación escuela-comunidad, entre otros campos, donde hay que señalar que Tula, su joven alcalde, el máster Lenin Vladimir Coronado Posadas, se deben sentir orgullosos por este reconocimiento tanto para ella como para la misma familia tulteca. Enhorabuena maestra por ese ejemplo a seguir a la enseñanza.

2.- Para que lo registre: Ya fue candidato a la gubernatura del Estado, el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), el MBA. Francisco Chavira Martínez, que jugó en buena lid por la vía independiente y le fue muy bien no cabe duda. Hoy por hoy Chavira vuelve al escenario estatal y es uno de los más fuertes aspirantes a la gubernatura del estado, pero como él dice: todo a su debido tiempo. Sin duda es un hombre humilde, calculador, sencillo y de palabra y sabe perfectamente que antes de buscar una posición política está en ayudar sacar adelante el proyecto político de su amigo, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca antes no, por lo que no pierda de vista al primer candidato independiente en la historia de Tamaulipas en los días por venir, pues trae mucho punch aquí, allá y acullá.

3.- Breves de la columna: Fuera de control la seguridad en Jaumave, gracias a Cesar Martin Rodríguez García su alcalde. Destaca Tula en crecimiento turístico, gracias a las gestiones directas de su alcalde Lenin Vladimir Coronado Posadas. Sigue el cabildo de Miquihuana echar fuera a Baltasar Vargas Rangel de la tesorería del municipio, por incumplimiento y “bribón”. Palmillas dará ejemplo en el altiplano en estas elecciones del 2 de junio y Bustamante está de fiesta por su aniversario, donde su alcaldesa echará la casa por la ventana y que habrá mucha comida. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com