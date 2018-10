Tendencias

Oscar Contreras Nava

El PAN confirmará su fortaleza

El Partido Acción Nacional ganó en la pasada elección el 75% de los municipios de Tamaulipas por lo que en el próximo proceso electoral tiene todo para confirmar su fortaleza política, ya que son 31 de los 43 municipios lo que gobierna y viven 2 millones 782 mil 205 ciudadanos, que representan a la mayoría de los tamaulipecos.

Sin embargo, Kiko Elizondo, dirigente estatal Acción Nacional tendrá que ser muy exigente y selectivo con los candidatos que su partido elija para esta competencia, porque ahora sabe muy bien que no es lo mismo ser oposición que estar al frente del gobierno.

Cabe señalar que los tamaulipecos han aprendido a darle valor a su voto y cuando los gobernantes defraudan su confianza por las actitudes y malas acciones que toman, saben muy bien que siempre habrá una próxima elección donde se cobraran esos agravios y los harán perder.

De tal manera, que si los ciudadanos perciben que los panistas han tenido un mal gobierno en los municipios y han tomado malas decisiones, no han cumplido con los acuerdos y compromisos, entonces, los electores se cobraran estos agravios en la elección y es seguro que voten en su contra.

Es por esto que están aún a tiempo para componer esta situación, porque de otra manera Kiko Elizondo tendrá que fijarse muy bien a que candidatos selecciona el PAN, porque muchas veces ellos pueden marcar la diferencia y llegar a convencer a los electores, para que les vuelvan a renovar su apoyo y confianza.

Esto lo decimos porque sabemos que son más de 20 los diputados locales que buscan reelegirse y muchos de ellos llegaron al Congreso de Tamaulipas, gracias a que se subieron a la ola que levantó el entonces candidato al gobierno estatal, Francisco García Cabeza de Vaca y eso los hizo ganar, pero ahora estamos en un contexto muy diferente, porque el gobernador no será candidato y estará muy vigilado por la autoridad electoral.

Pero bueno, el PAN tiene otra gran ventaja porque el PRI, Verde Ecologista, PRD, PT, Encuentro Social y Morena, no representan ningún peligro, ya que el tricolor esta aniquilado, Verde igual, PRD y Encuentro Social ni existen y Morena no tiene estructura y AMLO no podrá ayudarle porque el gobierno federal lo mantendrá muy entretenido.

El único partido que pudiera dar la sorpresa en estas elecciones es Movimiento Ciudadano, quien al tener una dirigencia compuesta con experiencia y juventud, esto lo complementa y si logran elegir buenos candidatos, es posible que den el estirón que les falta, aprovechando que los demás partidos no crecen ni representan ningún peligro electoral.

En fin, es por esto que no dudamos que el PAN refrendará en las próximas elecciones su poderío político, pero siempre y cuando elija buenos candidatos, que sean ganadores y le sepan al proceso electoral, porque tienen la ventaja de que el gobernador continúa demostrando que sus acciones buscan beneficiar a los tamaulipecos, especialmente para devolverle al estado la paz, su seguridad y el Estado de Derecho que los priistas le robaron.

Apunte final. Tenemos que reconocer que Maki Ortiz, presidenta municipal de Reynosa, tiene mucha razón cuando asegura que urgen soluciones al problema migratorio que provoca la caravana de centro americanos que pretenden llegar a los Estados Unidos cruzando por Tamaulipas.

Por lo que la alcaldesa advirtió, que ante la amenaza del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, esto traería una enorme pérdida para la economía en ambos lados de la frontera y expresó:

“No es solo un problema social, migratorio o de seguridad para la frontera, porque además:

¿De cuánto será la pérdida económica en ambos lados si Trump cierra la frontera? -Por ello- señaló: Urgen soluciones”.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/