El PAN crece y se fortalece en Tamaulipas.

Por Roberto Olvera Pérez

¿Qué lectura no da esta elección local del 2 de junio en Tamaulipas? Sin duda, el más fortalecido de la jornada reciente es el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, donde según los últimos cortes del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ganó prácticamente todo el territorio tamaulipeco. Con ello se puede decir que es ejemplo nacional ya que su partido político perdió dos bastiones importantes Baja California y Puebla; el primero que lo gobernada por 30 años y el segundo que ya lo tenía en sus manos y se le fue, por lo que las dos gubernaturas quedaron en manos de MORENA quedando el PAN en segundo lugar en esos Estados. En síntesis, los dos ganadores de la contienda son Andrés Manuel López Obrador y Francisco García Cabeza de Vaca.

Insisto, ¿Qué lectura nos da esta elección reciente? Indudablemente el PAN es el único partido que avanza y se anota otra victoria más después de aquella elección del 2016, con el hoy gobernador de los vientos de cambio en Tamaulipas García Cabeza de Vaca; aparte de las alcaldías que se adjudicó en la elección del año pasado. Por ello, este instituto político a través de las redes sociales promueve ya la etiqueta “El PAN Crece y se Fortalece” y lo vamos a ver en contiendas venideras, donde no descarte que el gobernador tamaulipeco se ponga en el hándicap para la grande, o sea, la Presidencia de la República por los últimos resultados obtenidos.

Los perdedores de la contienda se puede decir que fue MORENA, pues ya se había montado en caballo de hacienda y ni cosquillas le hizo al PAN en Tamaulipas y mucho menos el PRI que en lugar de sacarse la espina va más para atrás como los cangrejos. Hablar de los otros partidos políticos minoritarios no tiene caso, pues ya desaparecieron del mapa tamaulipeco pues no alcanzaron ni el 3% del padrón electoral. Que bueno que la violencia no se asomó en estas elecciones locales, pues se reportó saldo blanco y eso es garantía de que en Tamaulipas vamos bien en cuanto a seguridad se refiere.

Por cierto, la elección de este domingo pasado con la que se ratificó la mayoría en el Congreso Local a favor del PAN, a partir del primero de octubre próximo, los morenos de AMLO, incluido su slogan “Me Canso Ganso”, sirvió para nada en Tamaulipas y no se diga por todo el altiplano tamaulipeco, donde nada más su candidato azul Juan Enrique Liceaga Pineda, los bailó bien y bonito, gracias al buen trabajo de los operadores de esta región que se movieron sigilosamente con la venía de las primeras autoridades municipales. Y viene la recompensa.

Por lo tanto, ahora el abanderado azul ya ganado en las urnas limpiamente, está muy comprometido para cumplir todos los compromisos adquiridos en campaña con el distrito, lo que deja en claro que este triunfo contundente del PAN tiene una sola lectura: reafirmar el apoyo que tienen los tamaulipecos de su distrito con el líder estatal, el número uno de Tamaulipas, el primer panista del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y se agrega esa gran fortaleza que se ha ido creciendo en este instituto político en toda la entidad, por lo que van por más y porque no, por la grande, donde ya se escucha eso por ahí, por allá y acullá.

1.- Por cierto, los que volvieron a dar la sorpresa y se dejaron caer con todo en esta reciente elección del dos de junio, fueron los ediles de Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, es decir, Lenin Vladimir Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Laura Córdova Castillo, pues prometieron que iban a sacar bien la chamba y lo cumplieron. Prácticamente en todos estos municipios fue tres a uno, así le cumplen bien al número uno de Tamaulipas a través de un punto estratégico del tercer piso de Palacio de Gobierno, por lo que insisto, en breve vendrá la recompensa y en bien de sus representados.

2.- Hay que decirlo porque no. Algo pasó en esta elección local que solamente salió a votar el 33% del padrón electoral en el Estado. Se vio más el abstencionismo ciudadano en un 67%, se puede decir que fue producto de las campañas frías, desangeladas y sin propuestas claras. Pero “haiga sido como haiga sido”, diría Felipe Calderón Hinojosa, el PAN ganó contundentemente, transparentemente y limpiamente, pues demostró que traía los mejores candidatos azules y ahí están los resultados a la vista, por lo que ¿quién se atreve a reclamar los resultados? Ahí la dejamos.

4.- Más de educación: todo graduado sueña con el momento en el que se pondrá la toga y el birrete. Esa túnica negra y ese sombrero cuadrado con un flequillo colgado significa que un estudiante universitario está a punto de graduarse, como lo es en la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), donde precisamente a partir de ayer jueves este instituto de prestigio y excelencia viene entregando más generaciones de calidad y empezó en el Campus Abasolo, hoy lo hace en Jaumave y Tula y el próximo 14 de junio lo dedicará en Ciudad Victoria y así vendrán más de los demás Campus en todo el estado, en el cual con estos atuendos es el fin de la etapa como estudiante, por lo que llevan alegría y orgullo. Enhorabuena para los graduados y a superarse aún más, y si lo hacen en la UNT orgullosamente mejor.

Por cierto, estas ceremonias de graduación la viene presidiendo su máximo rector, el MBA. Francisco Chavira Martínez, quien los motiva a pensar en grande, con precisión, profundidad, claridad y honradez para ser mejores profesionistas y emprendedores en el futuro, así se engalana esta Universidad celebrando graduación tras graduación y va por más egresados de calidad donde los quieren en todos lados, pues cada año produce más y mejores profesionales y va en aumento.

5.- La pregunta indiscreta: ¿Qué futuro le depara al PRI en las próximas elecciones? R.- Futuro ya no existe en el PRI ya es un cadáver político, el PAN lo atropello y no hay por donde levantarse.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.