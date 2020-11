Tendencias

Oscar Contreras

El PAN podría salvar al PRI

El priismo de Tamaulipas tiene muchas posibilidades de que el PAN lo rescate de su posible desaparición del escenario político, aunque esto implicara perder la posibilidad de registrar candidatos en los principales municipios del estado lo cual sería muy denigrante pero todo sea por seguir con el registro.

Y es que se sabe que la cúpula de ambos partidos tiene casi un mes de estar negociando las candidaturas y todo indica que los panistas le han cedido al PRI los municipios de centro de Tamaulipas como Burgos, San Nicolás y Cruillas.

Así como Bustamante, Palmillas y Miquihuana en el llamado 4to distrito y nos aseguran que los municipios donde gobierna MORENA están en disputa, pero en el caso de Ciudad Madero no creemos que el PAN lo suelte, después de la costosa inversión que han hecho para posicionar a Carlos Fernández y hasta creen que puede ganar.

De las diputaciones locales nos aseguran que los panistas cederán únicamente los distritos que corresponde a los municipios cedidos, pero de las federales el PAN no cederá ninguna candidatura al tricolor aunque faltan por definir algunas posiciones más como las sindicaturas y regidurías.

Mientras eso sucede y se conocen más detalles de esa negociación, los partidos han empezado a definir sus métodos para elegir candidatos y hasta el momento el PRI y MORENA ya lo hicieron y creemos que en los próximos días los demás partidos también lo harán, ya que el tiempo para registra candidatos se acerca.

El PRI definirá a sus candidatos a través del sofisticado método llamado por “Comisión” y aunque tiene un nombre al extrovertido, este será en términos reales un vil dedazo de la cúpula del partido y por ejemplo las candidaturas serán definidas así:

Alito definirá a los candidatos federales uninominales y pluris; Melhem lo hará con los diputados locales y a los dirigentes municipales les dejarán la selección de los alcaldes y síndicos y regidores.

Sin embargo, en el caso del PRI el dedazo tendrá que esperar, ya comentamos que es casi seguro que haga una alianza con el PAN y si se realiza creemos que podrán mantenerse con el registro, pero sin representación política, lo cual será muy indignante.

Pero bueno, en MORENA el dirigente nacional, Mario Delgado, comentó que definirán a sus candidatos a través de encuestas y para la reelección, esta no se limita a los diputados federales y locales, ya que se podría aplicar también a otras candidaturas, como el caso de los alcaldes.

Esto confirma que Adrián Oseguera Kernion y Mario “La Borrega” López volverán a ser candidatos y por el trabajo realizado los electores evaluarán si merecen continuar en el cargo.

Aunque de antemano sabemos que MORENA y sus aliados no ganaran ninguna de las diputaciones federales, ya que los actuales legisladores han traicionado a Tamaulipas y su progreso está en duda porque decidieron recortar los recursos que envía la federación para apoyar a los sectores productivos y las obras de infraestructura que tanto se necesitan.

Dice Mario Delgado que los diputados de MORENA y sus aliados “han sido leales al presidente de la República y al proyecto de la Cuarta Transformación” y esto nadie lo duda, ya lo hemos visto, pero eso mismo los deja sin oportunidad de reelegirse, ya que traicionaron a sus distritos, a su gente y a Tamaulipas.

Para finalizar, el maestro Enrique Meléndez, dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) comentó que han comenzado a trabajar y hacer la chamba política necesaria para crear los comités o estructuras municipales en los 43 municipios, la sede de la dirigencia estatal y demás trabajos político-electorales en Tamaulipas.

Que Redes Sociales Progresistas es un partido está abierto a la sociedad y todos los ciudadanos que lo deseen podrán participar porque no es exclusivo para el magisterio.

Sin duda que RSP puede dar la sorpresa en su primera incursión en el escenario electoral, sus dirigentes tienen mucho camino recorrido en el trabajo político-electoral y en las elecciones del 21 podrán demostrarlo, ya que son disciplinados, mantienen el orden y son responsables ante los retos.

De salida. El sobrino de Egidio Torre, el priista Carlos Morris asegura que el PRI puede ganar en Ciudad Victoria las elecciones del 2021 sin necesidad de aliarse con Acción Nacional.

Que en la capital del estado su partido puede recomponer “las cosas” por su propia cuenta, pero comenta que hay que esperar y ver de qué manera se acomodará cada quien.

Suponemos que Morris llama “las cosas” al hartazgo y desconfianza que los victorenses le tienen al PRI, ya que los últimos dos ex gobernadores y los 4 ex alcaldes priistas casi destruyeron la capital del estado junto con Xico que también colaboró para hacerlo y eso a los victorenses no se les olvida.

De tal manera que si el PAN y el PRI consolidan su relación política es posible que sean blanco fácil para sus adversarios y hasta podrían perder lo que hasta el momento han construido juntos, pero esto habrá que verlo muy pronto.