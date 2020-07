T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EL PANTORRILLERO”, MALO COMO LA CARNE DE PUERCO”…!

REZA el adagio que, “la mentira prevalece, mientras la verdad aparece”, esto viene a colación porque, ha salido a la luz pública que, el Alejandro Rojas Díaz Durán, identificado como “el perro pantorrillero”, lejos de haber venido a Tamaulipas a ejercer un decoroso papel como “operador político del partido del Presidente”, arribó pero en plan de contumaz mercenario, porque aducen que, “por orden” del Senador Ricardo Monreal Ávila, éste sujeto de marras “se dedicó a vacunar $$$ a candidatos”, la mayoría provenientes del PRI, bajo el ofrecimiento de “hacerlos diputados locales”, pero estos, finalmente fueron derrotados y por esta razón, MORENA, lejos de avanzar electoralmente, “continúa en claro retroceso político-electoral”.

Y A PESAR de fracasar aquí en Tamaulipas, el muy cínico “del perro pantorrillero” Alejandro Rojas, continuaba buscando la dirigencia nacional de Morena, en donde los auténticos militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, “vomitaron al perverso pelafustán”. Y por ello, con gran valor civil don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, en senda carta abierta, emitida en redes sociales “le dio una tremenda barrida y trapeada” a Díaz Durán, haciéndole señalamientos contundentes, en los que, da cuenta, de la verdadera cara del perverso ex priista, que en la venta de espacios electorales, “ha encontrado el jugoso negocio de su vida”, “al amparo de su jefe político, el Senador Ricardo Monreal Ávila.

EN LA CARTA González Barba, “le sorraja al pantorrillero”, diciéndole que, le hicieron saber que fue Ujier (portero) de Políticos del CEN del PRI, allegados a Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la Vega Domínguez, Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho Solís y otros tricolores de la vieja guardia, enmarcándole que, por lo que veo, “poco aprendiste de ellos”.

ENSEGUIDA, el autor de la epístola, le sostiene a Rojas, haber sido enterado que, en la Delegación Cuauhtémoc, mantuvo vínculos muy arraigados con el hoy encarcelado Julio César Ramos Rico y con Salvador Santiago Salazar apodado “el Chava-Chava”, a quien “el pantorrillero” vio como negocio, consiguiéndole en la delegación-hoy alcaldía-la posición de Director de Gobierno y por esta recomendación, el mercenario de Alejandro Rojas, cada semana veía “al Chava” en la Plaza Oasis de Coyoacán, para recibir una maleta con fajos de dinero, “al clásico estilo del ex perredista, hoy Moreno, René Bejarano”.

Y SIN cortapisa alguna, González Barba, le señala “al pantorrillero que, “como Ujier no la hiciste”, debido a que te ganó la ambición, porque hoy Alejandro Rojas de influyente político en el Gobierno de la 4-T, “gracias a su padrino” Senador Monreal Ávila, ha sido desechado, porque este sujeto de baja caterva moral, “hoy ya no es asesor en el senado”, cuyo puesto lo presumía abiertamente, además de que sus amigos, ya lo cortaron de manera tajante, y hasta le suspendieron sus derechos partidistas en Morena, confirmándose finalmente que, “el susodicho can de cuarta”, vino a terminar como “un vulgar politiquillo”, por haberse inclinado “a ganar dinero a costillas del partido MORENA” y de los incautos a los que, “manzaneaba o les lavaba el coco” para que “soltarán, los fajos de billetes”, para hacerlos candidatos del partido creado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

POR ELLO, Roberto González Barba, en otra parte de la carta le dice a Alejandro Rojas que, “por dedicarte a engañar a un grupo de ingenuos o inocentes y aprendices de políticos y, pretender pasarte como “la hermana teresa de Calcuta” o como “una blanca paloma”, en las filas de Morena, has quedado, “como zopilote hambriento en busca de carroña”, porque procuraste beneficios económicos para vivir cómodamente, “sin que te importara de donde viniera el dinero”

LUEGO le enfatiza que, a pesar de ser rechazado o corrido de tu propio partido, Morena, pretendiste venderte, como posible candidato, pero Alejandro, tú para mí, no eres más que “un vulgar sujeto sin escrúpulos”, porque eres un usurpador, “con relaciones peligrosas”, las que a la vista de todos, difícilmente puedes ocultar. Y por esta razón te diré también que, “los aprendices nadan en chapoteaderos y no en aguas profundas”, Equivocaste tu camino, reiterándole González Barba que, en Tamaulipas, “no necesitamos individuos corruptos y gandallas, como tú”. Y por esta razón queda claro que “El Pantorrillero” Alejandro Rojas, “es malo que la carne de puerco”.

PARA CONCLUIR, el autor de la carta le atiza “el can del senador Monreal” que, “tu lengua suelta”, te ha hecho cometer todo tipo de disparates, amparado en que eres “senador plurinominal suplente”, Y lo peor es que presumes una posición que, “no ganaste con votos”. Y remata Roberto González diciéndole: “señorito Alejandro para mi eres un pobre individuo, que no has encontrado un camino decente, para satisfacer tus desquiciadas ambiciones políticas.

