Por Guadalupe E. González

“EL PANTORRILLERO”, NI DE ABANDERADO A VELADOR EN TEPITO.

X.-¿Quién está más loco? o ¿Cuántos locos hay?……!

SOLO UN “pobre iluso”, como lo es el mercenario, oportunista, ventajoso y carga maletas” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, es a quien se le ocurre “la tarugada política”, de aspirar a la dirigencia de un partido como MORENA, a nivel nacional, y aparte, buscar ser candidato a Gobernador de un estado, como Tamaulipas, en el que jamás ha vivido y el que incluso, no conoce en sus cuatro puntos cardinales, dejándose entrever con estos desplantes que, “el ahijado” del Senador Ricardo Monreal Ávila, de (Ipso facto) ya anda “pisando fuera de la olla”, porque evidentemente, “Alejandro ya no sabe ni lo que hace y menos lo que dice”.

AQUÍ LO irrisorio, es que, “el pantorrillero” como lo bautizara la ex líder nacional de Morena Yeidckol Polevnsky, ha buscado espacios en algunos medios locales, donde le siguen la corriente y, “hasta los agarran de botana”, haciéndole creer que es un profesional de la política e incluso, un erudito en la materia, pero en la cruda realidad, Alejandro Rojas Díaz Durán, es un político de medio pelo y además fracasado, porque todos los nefastos proyectos de “consignas y ataques” al Gobierno de Tamaulipas, le salieron “al estilo, tiro por la culata”. Eso ha quedado comprobado y no puede negarlo.

Y SI AHORA, Alejandro Rojas, anda nuevamente haciendo ruido en el argot político Moreno, es para no cesar en su intento por dirigir MORENA a nivel México, cuya ilusión “no es más que un sueño guajiro” de este sujeto de baja caterva moral, porque debe quedar claro que “El pantorrillero” Díaz Durán, no ganaría un elección, “ni de candidato a velador allá en Tepito”, porque éste, es ampliamente repudiado, y a donde quiera que llega, “ha dejado muy quemado el pasto”, porque Rojas, es solo un pobre empelado, al servicio del senador Zacatecano aspirante presidencial Ricardo Monreal Ávila.

EL SUJETO de marras, por su afán de posicionarse en espacios públicos y seguir “haciéndole al operador político”, esto es entendible, tiene que ejercerlo, para poder devengar una paga económica, la que seguramente sale del Gobierno de la 4-T o “del bolsillo” de su patrón Ricardo Monreal, porque a done quiera que “el pantorrillero va”, para insultar, ofender y gritarle cuanta incoherencia sea posible a sus adversarios, tiene que gastar y gasta muy bien, porque tiene que pagar en hoteles, comida, gasolina, transporte de avión, porque este vivales, no viaja en autobús y por ello, surge la interrogante; ¿Quién cubre los egresos del pantorrillero?.

PERO LO QUE, “si está para ripley” e infantilesco es que, se pretenda hacer aparecer o se diga que, el pobre “del comodín, mensajero, botones o recadero” Alejandro Rojas Díaz Durán, es un político profesional, serio y maduro, cuya cuestión, la verdad, es inadmisible e inaceptable, porque eso, nadie se lo cree, porque “el pantorrillero” es un tipo que, “no conoce la moral, ni las buenas costumbres”, pues recordemos que, en videos que, el mismo sube las redes sociales, “se suelta como guacamaya” hablando hasta por los codos, para “cumplir con las burdas encomiendas” de atacar y ofender a los contrincantes políticos del Senador Ricardo Monreal o del Gobierno de la 4-T, eso siempre ha sido evidente. Porque debe recordársele al pobre iluso que, “el sol no se puede tapar con un dedo”.

LO QUE SI es admirable en ROJAS DÍAZ Durán, es que éste, en su encomienda y consigna política de operar, para ofender y atacar a los adversarios de Morena o de la 4-T, lo hace muy bien “al estilo vendedor de colchas en la feria” o de “juegos con luces multicolores para niños”, en los circos, porque para eso, “el pantorrillero” si se pinta solo y muy bien, pero eso, a sus propios compañeros le causa hilaridad, (risa), motivo por el cual he dicho que, a Alejandro lo agarran de botana” porque es el “hazme reír de la gente, a donde quiera que llega”.

POR LO ANTERIOR, queda claro que, “solo a un pobre iluso” como Alejandro Rojas, se le ocurre la idea de aspirar a Gobernar un estado donde no vive y, a dirigir un partido en el que sus militantes, “no pueden verlo ni en pintura” y donde incluso, se comenta que “lo tildan de loco o demente”, cosa que no nos consta, pero no nos extraña, porque al paso del tiempo al venir “el pantorrillero” a Tamaulipas, lo hace con actuaciones políticas endebles, pero sobre todo burdas y mezquinas y sin buenos resultados, porque repito y reitero que, “todos los tiros, a Rojas, le han salido por la culata”.

PARA FINALIZAR, les diré que, cuando alguien realmente, tiene deseos de prosperar y ofrecer buenos resultados de trabajo en cualquier encomienda, debe instrumentar acciones sólidas y sensatas o bien propositivos, pero por lo que vemos en Alejandro Rojas, es que éste, “al estilo político de barrio bajo”, solo ha venido a Tamaulipas, a consumar cuanta barbaridad se le ha ocurrido y, lo increíble es que, “su patrón” el Senador Ricardo Monreal Ávila, lo siga sosteniendo en el escenario político de Morena, cuerpeando “al pantorrillero”, para intentar hacerlo gobernador de Tamaulipas o dirigente nacional de este partido, motivo por el cual ya muchos se preguntan: ¿quién está más loco ¿ o ¿cuantos locos hay?…Ahí se las dejamos de tarea.

