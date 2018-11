EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL PARTIDO CANTUROSISTA

Algo debe estar pasando en Tamaulipas que en las últimas dos semanas se han generado dos propuestas de creación de sendos partidos políticos.

Primero fueron los viejos hombres de la izquierda en Tamaulipas, quienes invitaron a su evento el 24 de noviembre en Cd. Victoria para la creación de una Agrupación Política Nacional.

Para ese evento está invitando el Consejo Liberal Progresista y Democrático de Tamaulipas, que está conformado por muchos exUAT.

Y ahora fue el exdiputado local del PRD y excandidato a gobernador (2016) Jorge Valdez Vargas, quien propone crear el Partido Canturosista.

Lo hace unas horas antes de que el Lic. Carlos Cantú Rosas (Padre) estuviera cumpliendo años y lo hace así:

“Que opinan de que surja en Tamaulipas el PARM o el Frente Canturosista de Reconstrucción Estatal en honor al jefe de oro Lic. Carlos Cantú Rosas (Padre)”.

Horas después volvió a escribir en su muro virtual Jorge Valdez diciendo que; “nunca nadie ni nada podrá olvidar el canturosismo, será vitalicio y más cuando se empiece a formar el Frente Canturosista de Reconstrucción Estatal, (y) haremos que desde cualquier trinchera vibre…”.

Ahora bien, ya tenemos muy claro que lo de la Agrupación Política Nacional de los izquierdistas tamaulipecos tiene que ver con trabajar con los mandamientos que finalmente escriba en sus tablas Andrés Manuel López Obrador, pero no me queda muy claro el papel que jugaría el partido canturosista.

Porque es histórico el modelo de sistema de partidos políticos que siempre en México hemos adoptado, fieles al esquema de sistema solar que hemos adoptado desde que nació el PRI.

El partido en el poder (PRI, PAN, MORENA) en el centro como sol y el resto de partidos políticos como satélites. Ahora bien, puede haber en la práctica dos sistemas solares de partidos, uno nacional y otro estatal, si es que el partido-sol es distinto en esos ámbitos.

Y es que por un lado se había dicho que Jorge Valdez andaba muy “pegado” al “señor de las ligas” René Bejarano, cabeza visible del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) que trabaja haciendo redes electorales para El Peje.

Y aquí en Tamaulipas hay un coordinador estatal que no es Jorge Valdez Vargas, quien tampoco coordina el MNE en su ciudad natal Nuevo Laredo.

¿Qué pasó? Se pensó que Jorge Valdez estaría coordinando esos esfuerzos en Tamaulipas por lo que vale la pena preguntar ¿ya se separó de René Bejarano? ¿Por qué?

Y ahora quiere formar un partido político a nombre de quien fuera su jefe político. ¿Y a quién acercaría este partido político en caso de que fructificara el esfuerzo?

De entrada, uno pensaría que al menos en Tamaulipas no llegaría a buen termino la gestión de Jorge Valdez para la creación de su partido.

Bueno, al menos si solamente se toma en cuenta los forcejeos políticos previos a la selección de candidatos a presidentes municipales, diputados federales y senadores en este año.

Hay que recordar que un hijo de Carlos Domínguez, periodista asesinado en el puerto fronterizo neolaredense, lanzó una acusación solamente oral de culpabilidad por ese hecho en contra de Carlos Canturosas (Hijo).

Sin embargo, en alguna ocasión el mismo procurador de esta entidad dijo que no había oficialmente tal cosa, pero la versión del hijo de Carlos Domínguez se viralizó, y ahora se habla bajito de un proceso federal en contra de Carlos Canturosas Villarreal, aunque no ha habido anuncio oficial.

Por lo que no sé si lo escrito por Jorge Valdez Vargas sea únicamente idea suya o haya apoyo de parte de la familia del ex dirigente del PARM Carlos Cantú Rosas. Yo me inclino a pensar que va sólo en esta idea el excandidato a gobernador.

Mismo candidato a exgobernador que torpedeó la coalición electoral del PRD y del PAN en el 2016 en Tamaulipas. Al final sólo se hizo una alianza electoral de facto, pero el que fue candidato a gobernador del PRD (Jorge Valdez Vargas) se equivocó porque ganó las elecciones estatales el entonces candidato azul.

De ahí que su figura no tenga precisamente los apoyos políticos necesarios en Tamaulipas para hacer surgir un nuevo partido político o una asociación que lleve como parte de su nombre la pretencioso frase de Frente de Reconstrucción Estatal.

Finalmente, es cierto que necesitamos de un más vigoroso sistema estatal de partidos políticos, sobre todo ante el (prácticamente) exterminio del PRI, y también es verdad que el parmismo de Carlos Cantú Rosas dejó huella en algunos municipios como Nuevo Laredo, Mante, Reynosa y Matamoros.

Pero, ojalá y las organizaciones políticas electorales que nazcan en Tamaulipas, sean un músculo más del cuerpo de electoral estatal y no unos satélites de los

partidos-sol (nacional o estatal).

MAQUIAVELITO

… Aristóteles Núñez, ex titular del SAT apuntó:

” Tengo la ligera impresión que el banquete se está descomponiendo antes de ser servido.

El dolor estomacal será de pronóstico reservado”.

