PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

El partido no importa

En un afán de que los partidos lo volteen a ver el ex diputado federal del Partido Acción Nacional, Humberto Prieto busco a los medios para acaparar reflectores y es que el panista quiere a toda costa aparecer de nuevo en la boleta electoral y si se puede de preferencia en la del proceso de este año mejor.

Pues el panista prácticamente está renegando de su partido el PAN, al dejar claro que no le importara participar por el partido que sea, así es su grado de desesperación por volver a gozar de las mieles del poder.

Incluso el aun panista asegura que hasta aceptaría la invitación así se la hiciera Morena, partido al que le reconoce un gran crecimiento entre el electorado. Es por ello que Prieto quiere jugársela así sea con Morena, ya que la ciudadanía está apoyando a la persona y no a las siglas. Sera acaso de que el ex diputado ve con pocas posibilidades a su partido por lo que su mirada está dirigida a otro rumbo.

Ni modo otro más que se le va al líder estatal del Partido Accion Nacional, Francisco Kiko Elizondo.

Mientras que en el vecino municipio de Matamoros, ante representantes del sector maquilador, de la construcción, cámaras empresariales, así como integrantes de su gobierno el alcalde Mario López hizo la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y el Plan de Infraestructura Municipal.

El Plan Municipal de Desarrollo tiene cuatro ejes rectores Política y Buen Gobierno; Educación, Ciencia, Valores y Cultura; Desarrollo Social e Infraestructura y Energía.

Tan solo en el renglón de educación se invertirán 124 millones de pesos rubro en el que la joya de la corona seria la construcción de una universidad, que el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador le puso la palomita.

Y es que este municipio fue incluido en el programa que contempla la construcción de 100 universidades a lo largo y ancho, la que se construirá en Matamoros tendría una inversión de 70 millones de pesos.

La cartera con los proyectos fue presentada ante el Congreso de la Unión, en los que también se contemplan beneficios para planteles educativos, para los que se proyecta la construcción de 30 aulas equipadas con mobiliario con una inversión de 22 millones de pesos y otros 20 millones de pesos para la construcción de techumbres.

Según expreso el edil se proyecta abatir el rezago de infraestructura, que poco se hizo en el pasado por combatirlo, donde menores tenía que padecer las altas temperaturas en salones con grandes carencias, que les hacía difícil asimilar los conocimientos que les eran impartidos.

Basta recordar amable lector las veces que eran exhibidas por los medios de comunicación escuelas, donde lo mismo carecía de ventanas, bebederos y hasta sanitarios, ya ni hablar de climas artificiales o de perdido abanicos. Es por ello que el actual gobierno tiene contemplado dotar de infraestructura a estos planteles para que los menores tengan las condiciones para estudiar.

Pero antes de que concluyera el evento, el alcalde Mario López lanzando nuevamente una advertencia a todos sus funcionarios, para que entiendan hasta aquellos que insisten en replicar los vicios del pasado, que quienes que no den el ancho, pues se van, ahí no existirá el compadrazgo, ni el amiguismo o sea no se anduviera solapando a nadie.

Por cierto al mismo evento no todos los regidores hicieron acto de presencia, así sucedió con la regidora que se está caracterizando por ser la gran ausente Andrea Puente y otro que no se le vio ni la sombra fue el doctor Víctor García Fuentes, quien según cuentan las malas lenguas, anda buscando a la dirigencia de Morena para que lo postule como candidato a la diputación local y así quiere que lo apoyen.

Por otra parte en temas más tristes, los restos del político y escritor matamorense Miguel de la Rosa serán velados en la Ciudad de México, en la funeraria Gayosso “Félix Cuevas” a partir del jueves 10 de enero hasta el viernes día, en que sus restos serán cremados, según lo dio a conocer a través de las redes sociales su hija Casandra. Dicha noticia acaparo reflectores este lunes cuando trascendió su deceso, por lo que la clase priista externaba su pesar.

El escritor y priista se desempeñó en diversos cargos públicos como director del Conalep, Rector de la Universidad Tecnológica de Matamoros, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, ex diputado local y Secretario General del Partido Revolucionario Institucional, entre otros.

Pero además Miguel de la Rosa publicaba su columna en diversos medios de comunicación y escribió varios libros en los que plasmo algunas de sus experiencias de la niñez y la juventud.