¿EL “PASTEL DE LA IMPUNIDAD”? ESO ES LO QUE COCINA TORRE ALIYÁN

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Luis Torre Aliyán se está transformando de síndico a demagogo, sin pensar en el futuro de la Ciudad que es a quien se debe.

Medidas más estrictas en el combate contra la pandemia por COVID 19: suspendidas las posadas.

Gobernadores aliancistas comprarán vacunas para COVID.

Humberto Prieto: ¿y qué hiciste por Reynosa cuándo fuiste diputado federal?

Alejandro Rojas Díaz Durán: ¿quién pompó?

Ayer en un intento de columna política digital, escuché hablar del “pastel de la impunidad”, término acuñado por el #SíndicoEnemigo del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán. Y me destornilló de hilaridad. No me pude contener. Dijeran en mi pueblo, el burro hablando de orejas.

Y es que el funcionario municipal dice que encabezó un acto de campaña donde entregó el pastel de la impunidad, quejándose de lo que ya hemos platicado otras veces en este espacio. Torre Aliyán soñó con ser el suplente del alcalde con licencia, Xicoténcatl González Uresti y, lo batearon, entre otras cosas, porque este señor no supo esperar los tiempos, y se lanzó en una campaña, además ilegal e ilegítima, en busca de la candidatura de MORENA a la presidencia municipal de Ciudad Victoria.

¿Pero cómo va a ser Torre Aliyán candidato, si no ha querido destetarse de la ubre presupuestal y dedicarse a buscar la oportunidad? No. Torre Aliyán dicen en mi pueblo “mama y da de topes” y en ese mamar y dar de topes, pega y cobra. Que falta de ética de este intento de político tamaulipeco, que mordió antes de tiempo la mano que le dio de comer.

Se queja de todo y de todos y, cuando tuvo la oportunidad, obró como un triste cervatillo y aplaudidor de Xicoténcatl González Uresti. Ni pio -no López Obrador, claro- dijo el #SíndicoEnemigo. A mí me hubiera gustado, si hubiera habido una gota de honestidad, claro, en su “encabronamiento”, que hubiera acudido ante las instancias judiciales a denunciar a su “jefe Xico”, pero como no había manera de tocar al ex alcalde ni con el pétalo de una rosa, pues no lo hizo, esperando ser el sucesor por “si acaso”.

Ah. Pero ahora que se trata de una mujer, “este valiente” se le pone al brinco, la denuncia y la ofende, cuando lo que ha hecho Pilar Gómez Leal es hacer el trabajo que ni Xicoténcatl González Uresti ni Luis Torre Aliyán como su Síndico hicieron. Pero, lamentablemente, al #SíndicoEnemigo le salió lo macho por los poros y, ahora sí, hay que hacer lo que no se hizo antes: ofender, denostar y denunciar, cuando, reitero, la alcaldesa Pilar si está cumpliendo con su compromiso de trabajar por Victoria.

Dice Torre que ha visto muy mal ejemplo desde que era niño. ¿Qué ejemplo? Dice que ha visto tantas y tantas veces que llega alguien al poder e incrementa su patrimonio. ¿Cómo lo hizo su tíito Egidio? ¿Y dónde está alguna denuncia por parte de Torre Aliyán en contra de su Tiíto, como ciudadano? ¿Dónde están sus escandalosas videocolumnas “denunciando la escandalosa corrupción de antes? ¿Dónde están sus escandalosas columnas denunciando a su parentela enquistada en el poder?

A mí, no me queda la menor de la duda que Luis Torre Aliyán, como síndico del ayuntamiento de Victoria conocía de los actos de corrupción de Xicoténcatl González Uresti y, si no fue cómplice por comisión si lo fue por omisión. ¿Y las denuncias contra el #SíndicoEnemigo? Porque

Como ciudadanos debemos exigir que Luis Torre Aliyán renuncie al cargo y se vaya a la calle a hacer campaña, pero respetando, claro, la Ley Electoral, pero que deje la responsabilidad pública para que alguien serio venga a hacer el trabajo que él desdeña por andar buscando ser candidato a la presidencia municipal. Si así cumple a los victorenses ahora que es funcionario de segundo nivel, no me lo quiero imaginar siendo presidente municipal.

Finalmente, #SíndicoEnemigo, ¿cómo se puede llamar a lo que haces? ¿cómo es que fuiste parte de la administración corrupta e ineficiente de Xicoténcatl González Uresti y no presentaste ninguna demanda? ¿cómo te deslindas de las corruptelas del pasado reciente? ¿Por qué no te pones a jalar y desquitas los buenos miles de pesos que te pagan cada quincena en el Ayuntamiento de Victoria? Reitero. ¿Por qué no haces equipo con la alcaldesa, no como un tema ideológico, sino meramente profesional?

Ciudad Victoria lo que necesita es trabajo, mucho trabajo, más trabajo y no grillas intestinas y estúpidas que sólo complican el desarrollo de la ciudad. Y aunque usted hable de impunidad y de corrupción y de tantos temas leguleyos, lo que el ciudadano de a pie queremos es que haya agua, que tengamos buenos servicios públicos, que haya calles de calidad y una ciudad que camine rumbo al progreso y al desarrollo. Lo demás, #SíndicoEnemigo es paja, demagogia, y bla bla bla.

Por favor, de ciudadano a ciudadano sea, aunque sea por una vez en tu vida, transfórmate en un político que proponga trabajo y no puro pleito, respeta a las damas y no te quieras fajar con ellas – en sentido boxístico, claro – y no pierdas el tiempo en grillas estériles, ofrécele a la alcaldesa tus servicios, porque para eso cobras, y muy bien, y cuando ya sean los tiempos de que los partidos elijan candidatos renuncia, salte por la puerta de enfrente, se agradecido y compórtate como un caballero.

Si quieres seguir de fajador, de barbaján, allá tú, pero a Ciudad Victoria y a Tamaulipas, esos comportamientos no les sirven para nada. Deja el resentimiento, el encono y la frustración para otras arenas. Los ciudadanos queremos trabajo y resultados a cambio de nuestros impuestos.

1. El Comité de Seguridad en Salud dispuso de medidas más estrictas que tendrán vigencia del lunes 23 de noviembre al martes 15 de diciembre del presente año, en el combate contra la pandemia por COVID 19.

Dicho acuerdo, publicado este domingo en el Periódico Oficial del Estado, determina, entre otras medidas de prevención: se prohíben las posadas navideñas y se exhorta a no realizar reuniones sociales o familiares mayores a 10 personas; en depósitos, comercio al por menor abarrotes, tiendas departamentales y tiendas de autoservicio en todo el estado, la venta de alcohol queda prohibida las 24 horas de los días domingos, el sábado se podrán expender hasta las 15:00 horas y de lunes a viernes hasta las 20:00 horas.

Los restaurantes en los 43 municipios del estado podrán brindar servicio hasta las 21:30 horas y los tianguis, puestos fijos y semifijos podrán operar hasta las 16:00 horas con una capacidad máxima de atención del 30%.

Asimismo, las autoridades sanitarias a través de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, mantendrá filtros las 24 horas por medio de tres turnos en todos los cruces internacionales en el estado.

Sin embargo, le recuerdo a Usted que los ciudadanos somos los responsables de nuestra propia integridad y de nuestra vida. Y con tres medidas muy simples podremos navegar en este difícil momento de la vida de los seres humanos: cubrebocas, responsabilidad y gel antibacterial. Lo demás no sobra, pero lo principal es eso. Ayúdese y ayúdenos a todos a salir avante de este vendaval, en donde México ya ha perdido más de cien mil ciudadanos. Y ya no deberíamos perder más.

2. A pesar del ramalazo que significo para Tamaulipas y para casi todas las entidades del país, el brutal recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el Gobierno de Tamaulipas destinará recursos propios para la compra de la vacuna contra el Covid-19 el próximo año, informó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en reunión de la Alianza Federalista. Asimismo, al igual que los otros nueve estados que conforman dicha alianza, Tamaulipas destinará una parte de su presupuesto a la compra de la vacuna debido a que la Federación no contempló ni etiquetó en su presupuesto de egresos recursos para dicho fin.

Para ello, el mandatario tamaulipeco informó que todos los gobernadores se han puesto de acuerdo para hacer un esfuerzo adicional en el presupuesto de egresos de cada uno de los 10 estados, y no solamente para la compra las vacunas el próximo año, sino para todo lo que ello implica: almacenamiento, distribución y aplicación de la misma.

El gobernador García Cabeza de Vaca reiteró la necesidad de que el gobierno central envíe recursos extraordinarios para la atención de la pandemia, aunque hasta la fecha no ha habido respuesta por parte de la Federación, dado que en lo que va de este año el Gobierno de Tamaulipas ha destinado, a lo largo del combate contra la pandemia, más de 900 millones de pesos para atender esta enfermedad en el estado. Recordemos que económicamente 2020 ha sido un año muy difícil para Tamaulipas y para México en general. Ante ello, el Congreso del Estado autorizó la contratación de un crédito de hasta 4 mil 600 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria e impulsar la reactivación económica, el cual se encuentra en proceso de contratación con una institución bancaria y de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. A quien de plano se le olvidó cuando defendía a capa y espada al PAN, y comía muy bien de Acción Nacional, es el ex diputado federal reynosense, Humberto Prieto, quien ahora hasta columnista político se volvió para defender a capa y espada a la 4T. Así escribe Prieto: “Desde semanas atrás, con un tono bravucón y sin entender que “en el pedir, estar el dar”, un grupo de gobernadores emanados del Partido Acción Nacional emprendieron una campaña, llena de dolo, en la cual pretenden malinformar a la ciudadanía que el presidente López Obrador no ha mandado las participaciones federales que le corresponden por ley a cada entidad federativa”

Herrera Prieto quiere ser otra vez candidato, por aquello de que vivir fuera del presupuesto es un “horror”, y se ha entregado a MORENA, olvidándose de los jugosos negocios que hizo, en el pasado, al amparo del poder en el otro partido político que lo llevó a la cima. Pero hoy es diferente. Hoy Humberto hasta promocionales de video está haciendo para llevar a todos los rincones del planeta las bondades de la 4T y su líder.

Y remata Prieto su sesuda colaboración periodística: “Queda claro que la campaña por parte de los gobernadores opositores al gobierno federal es una campaña sin fundamento y totalmente electorera. También queda claro que, en Reynosa en los hechos, y lo más importante, sin distinción de colores partidistas, el presidente López Obrador está trabajando para que nuestra ciudad no viva más en el atraso que tiene desde hace mucho tiempo”. Y yo, simplemente preguntaría a Humberto: ¿y tu que hiciste en beneficio de Reynosa cuando fuiste Diputado Federal? No es lo mismo ver la paja en ojo ajeno que la viga en la propia.

DESDE LA REDACCIÓN. En redes sociales circula un video donde se denuncia que el candidato perdedor a la dirigencia nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, ha acumulado una fortuna en millones de pesos, así como propiedades en la Ciudad de México. Ante esta denuncia, la gente, al más estilo Chico Che, se pregunta ¿Quién pompó?

