ASESORES DE MARIO LOPEZ SIN SABER MANEJO DE RELACIONES PÚBLICAS

EL PEJESITO Y SUS TRES MANDAMIENTOS; YA PECO CON NEPOTISMO

FIRMAN GOBERNADORES CONVENIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Lo que pasa en las políticas públicas a nivel nacional, es el vivo reflejo en Matamoros, el Presidente de la Republica no le hace caso a nadie, eso dicen sus cercanos y su gobierno va cuesta abajo y con ello jalando a todo el país; en esta ciudad, el alcalde tampoco quiere ver lo que pasa en su administración, solo lo que le dicen; su soberbia lo ha separado del verdadero valor de servir.

Resulta increíble que MARIO LOPEZ alcalde de Matamoros, utiliza a personas para golpear los medios de comunicación que no hablan bien de él, utilizando a los asesores que tiene en su sequito cuando estos carecen de capacidad intelectual y moral como es el caso de MIGUEL GARAY, Jr. Hijo del Director de Medios de Comunicación, con el mismo nombre.

MIGUEL GARAY, hijo, trabaja en el ayuntamiento de Matamoros, su función es defender a su papi de los depredadores medios de comunicación según él, su único objetivo es defender su estatus económico, cuya nómina le genera una cantidad de 180 mil pesos mensuales, ¿ de qué, no sabemos ? los cuales tiene miedo perder ya que como profesionista en su área no ha sabido dar el kilo, siempre lo hemos visto de las faldas de su padre haciendo labor periodística escondiéndose con una cámara y haciéndose jefe de prensa al cobijo de su progenitor.

El alcalde de Matamoros debería ser más cuidadoso para saber cómo manejar las estrategias de medios de comunicación y relaciones públicas y no tener este tipo de sujetos que además tienen vicios que los hacen perder la razón; los amigos de este asesor del alcalde lo tachan de alcohólico y de perderse en este al grado de hacer desfiguros.

Para ser funcionario municipal y mucho más en áreas de imagen deberían contar con personas con probada capacidad intelectual y moral que no se dejen llevar por intereses personales, que su objetivo se base en cuidar los intereses de su patrón y no los económicos que les permiten llevar una vida de vicios caros.

El joven GARAY se molestó porque se dijo que su padre estaba en la cuerda floja de la administración municipal por vender los terrenos del área verde de la colonia periodistas cuyo tema es un secreto a voces y además el diputado local, RAMIRO SALAZAR, lo menciono en razón de que el Congreso del Estado hace las averiguaciones correspondientes.

Nadie es culpable hasta que se le comprueba lo contrario, y el joven GARAY con su enojo asegura que entonces lo que se escribió sucederá.

(Le invitamos a enterarse de la información completa en la columna publicada el pasado 8 de julio para que lea que fue lo que enojo tanto al asesor del alcalde y anexamos el screen shot que se hizo de las ofensas que publico el asesor de la presidencia municipal MIGUEL GARAY Jr. en contra de quien escribe este espacio de opinión, en su red que por cierto fue borrada, pero que logramos captar antes de ello)

Este tema es uno de tantos en los que el equipo de medios del alcalde no ha sabido sortear el buen tino de su gobierno, recuerde usted cuando se publicó la lista de proveedores de medios del ayuntamiento, generando como resultado que algunos reporteros fueron despedidos de sus empresas por estar recibiendo apoyo de la administración municipal para hablar bien del alcalde, pero además se dejó ver que muchos nombres eran fantasmas y demás detalles que la ciudadanía ya conoce.

La idea fue interna para curarse en salud, es decir antes que alguien se los publicara.

Seguramente también la primera autoridad se dejó llevar por esas palabras que no le han resultado lo correctas y el tema dio vuelta al estado, incluso nacional.

A la inversa de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, que se le van los funcionarios por buenos y no dejarse llevar por sus locuras que dañan el país, MARIO LOPEZ HERNANDEZ debería despedirlos por ineptos y dañar sus políticas públicas municipales.

Ojala que el alcalde tome cartas en el asunto y por cierto zapatero a su zapato, si su capacidad no les da para más, pónganse a vender nopales que para eso no requieren de mucha ciencia, con disculpa a los empresarios de la penca.

Y ya que andamos con el PEJESITO, quien reza no mentir, no robar y no traicionar, como parte de sus mandamientos políticos, lea que el recién nombrado Secretario de Hacienda, ARTURO HERRERA y la titular del SAT, MARGARITA RIOS FARJAT, son esposos, por lo que existe conflicto de intereses, de estos casos se refería el exsecretario de hacienda quien renunciara al cargo y así lo expresa en su carta de renuncia; a esto se le llama nepotismo uno de los males que el Presidente de la Republica a mencionado incansablemente de otros sexenios, escupe para arriba y que le cae en la cara; otro de los temas es el influyentísimo y también ha tratado de imponer amigos como proveedores y en puesto de buenos intereses.

Todo parece indicar que luego de las vacaciones del gobierno tamaulipeco la primera acción a realizar será cortar las cabezas de todos los funcionarios panistas que fueron infieles al gobierno azul y que se vendieron a MORENA, entre ellos muchos de Matamoros que ya están en la mira, aunque sean compadres de quien sea van en la guillotina ya tenemos nombres, cuesta trabajo creer tanta ambición, tanta deslealtad y tanto VM.

En fin las elecciones se han convertido en el mejor negocio para los candidatos y los electores, así que quien aporte más gana más, así las cosas.

Estos funcionarios fifís se irán al agua por andar desconociendo su partido, así lo dijo un líder del partido azul, quien dijo tomaran en lo próximo cartas en el asunto, porque no hicieron lo que debían y además trabajaron para otro partido.

Ahí pero déjeme decirle que lo mismo paso en todos lados, en el PRI también, aunque muchos digan que no, ya los tienen bien monitoreados.

Los gobernadores FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas; MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS, de Coahuila; y JAIME RODRIGUEZ CALDERO, de Nuevo León; firmaron hoy en la capital tamaulipeca un convenio de colaboración en materia de seguridad pública, a fin de contribuir con la preservación del orden público y la paz en la región.

Conforme al ámbito de las competencias de los Gobiernos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y sus respectivas dependencias, las autoridades se comprometieron a instrumentar y ejecutar acciones conjuntas en materia de Derechos Humanos, prevención, investigación y persecución del delito, participación ciudadana, atención a víctimas y ofendidos del delito, desaparición de personas, migración, combate a la corrupción, intercambio de información y capacitación de los cuerpos policiacos.

Entre las primeras acciones a desarrollar se encuentran el sellamiento de las vías de acceso en los estados, patrullaje y bases mixtas de operación.

La operación de las acciones de seguridad será coordinada por mandos de la 4ta. Región Militar, de las Zonas Militares, y Naval en el caso de Tamaulipas, en colaboración con las Secretarías Generales de Gobierno, Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías de cada una de las entidades que suscribieron el acuerdo, explicó el General de División Jens PEDRO LOHMANN ITURBURU, Comandante de la 4ta. Región Militar.

“Nunca en la historia se había firmado un convenio de esta naturaleza. Esto demuestra la voluntad política que existe entre los 3 estados para unir esfuerzos, capacidades, talentos y recursos para poder garantizar lo que hoy exigen y demandan las familias en nuestros estados: seguridad y bienestar”, dijo en rueda de prensa el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA.

