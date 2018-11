RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El platillo fuerte de los busca chamba

Un montón de ex priistas se frotan las manos en su oculta madriguera en espera de ser afortunados con la titularidad de alguna de las delegaciones del Gobierno Federal que funcionan en Tamaulipas.

Su ansiedad de chamba y poder deberían controlarla, permanecer tranquilitos, preparar su curriculum vitae, conseguir un una poderosa recomendación y formarse en la larga fila.

Ya que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y su representante en la entidad, José Ramón Gómez Leal, no tienen prisa y habrán de tomarse el tiempo necesario para designar a los nuevos jefes de esas oficinas.

El brazo fuerte o el representante de AMLO en Tamaulipas, es el reynosense ex diputado local José Ramón Gómez Leal (JR), quien seguramente tendrá importante intervención en la selección de los próximos delegados federales.

Aunque eso no sucedería, si el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, una vez asumiendo la Presidencia de la República, decide enviar a políticos forasteros a ocupar dichos cargos, como durante décadas lo hicieron los ex mandatarios de la nación del PRI y el PAN.

El que podría recibir una designación directa de AMLO, es el ex líder del Congreso del Estado, doctor Felipe Garza Narváez, pues se recuerda que fue uno de los primeros que renunció al PRI y anunció su apoyo al proyecto del ahora Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Felipe Garza, podría ser el encargado de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

El resto, es casi un hecho que se convertirán en nuevos titulares de las delegaciones federales a propuesta y recomendación del ex legislador panista José Ramón Gómez Leal (JR).

Quien se ha mantenido respetuoso, tranquilo, disciplinado, cordial, sin ambiciones personales ni de grupo y apoyando los planes y proyectos del próximo Presidente de México, es precisamente el ex legislador Garza Narváez, a quien los tamaulipecos le ofrecen respeto, agradecimiento y respaldo por su reconocido trabajo realizado a favor de la gente durante su trayectoria política.

Del plato a la boca se cae la sopa, por lo que Eduardo Gattas Báez y Reyna Garza, los cuales son candidatos a ocupar la delegación del ISSSTE y DICONSA, respectivamente, deben mantener la calma a ser llamados para servirle a la gente desde estas dependencias federales, ya que moverse mucho y tomar reflectores no es muy recomendable, para evitarse grillas, envidias, críticas y comentarios desagradables.

La misma postura deben asumir Enrique Meléndez Pérez, mencionado para la titularidad de la delegación de la Secretaría de Educación y Humberto Martínez de la Cruz, candidateado a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y transportes.

La delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Gobernación, son dos importantes dependencias del Gobierno Federal, a las que se tiene que designar a dos políticos con capacidad y experiencia, conocedores de su función, para las cuales el Presidente electo y (JR) podrían nombrar a políticos que saben trabajar, que dan resultados y son institucionales y que andan sueltos y dolidos por el harto daño perpetrado por altos mandos priistas contra el PRI.

A los tamaulipecos no les interesa si a las delegaciones federales se designa a ex priistas, ex panistas o morenistas, lo que exige es que se nombre a personas responsables en atender las demandas y necesidades del pueblo tamaulipeco, pero además cumplan con las promesas que hizo el ahora Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En estos momentos, sin duda, el platillo fuerte de los ex priistas y ex panistas desempleados son las delegaciones federales, pero el que tenga una buena relación de amistad con AMLO y JR, tienen muchas posibilidades de obtener trabajo.

Cambiando de tema, el gobierno de Victoria que preside el Alcalde Xicoténcatl González Uresti y Ferromex, llevan a cabo trabajados de reparación de cruces con vías del Ferrocarril, lo cual representa una importante obra, dado que ofrecerá mayores medidas de seguridad, con el fin de prevenir accidentes y darle fluidez al tráfico vehicular.

Atendiendo al llamado de los ciudadanos y del Gobierno Municipal de Victoria, a cargo de Xico González Uresti, Ferromex, ya repara los daños al pavimento en el cruce de la vía del Eje Vial con Matamoros.

La dirección de Obras Públicas del Municipio, en coordinación con Ferromex, llevan a cabo con maquinaria pesada, la rehabilitación completa de la vía y el reencarpetado de los cruces para una mayor seguridad.

Los victorenses le agradecerían a Ferromex, un esfuerzo adicional, como sacar la vías del tren del área urbana, pues representan un peligro para las familias, los conductores de vehículos y paraliza todas las actividades cuando el tren cruza la ciudad.

También es necesario que Ferromex con urgencia establezcan un programa de señalización, chapoleo en lugar aledaño a la vía y supervisión constante de la vía de comunicación, para elevar la protección de la vida de los victorenses.

En otro asunto, una buena y una mala noticia para los trabajadores de la Secretaría de Salud, es que la titular de esa dependencia estatal, Gloria Molina Gamboa, determino que el bono que se entrega a los servidores públicos cada fin de año, seguirá siendo en vales y no en efectivo como lo piden los empleados.

Los trabajadores exigen que la mencionada prestación sea pagada en efectivo, pero la Secretaría de Salud, Molina Gamboa, no accede a su planteamiento y reiteró su postura de entregar ese beneficio de la forma acostumbrada.

Argumentó que desde el año 2016 el pago se ha realizado mediante vales , por lo que, en este año, esa prestación será concedida de la misma forma.

Si el objetivo es que cambien los vales por producto en los comercios especificados, también debería establecer reglas para evitar que los papelitos sean intercambiados por dinero, pues por si no lo saben muchos establecimientos comerciales incurren en esta práctica a cambio de una propina.

Por otro lado, las autoridades correspondientes deberían atender las peticiones y la salud de tres trabajadores de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAYCM), antes DGET, quienes realizan una huelga de hambre desde seis días en las afueras de oficinas centrales, para denunciar irregularidades cometidas en su contra.

Si no les ofrecen ayuda médica, los inconformes pudiesen enfrentar enfermedades y perder la vida, dado que tienen casi una semana sin probar alimentos y presentan cansancio, debilidad, dolores musculares y mareos.

Nadie les ha brindado auxilio, ni Derechos Humanos y ni la Cruz Roja.

Eso les podría suceder a los trabajadores administrativos Silvia Serna, César Mandujano y la profesora Zarina Salas, adscritos a la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 72 de la Zona Citrícola de Santa Engracia, en el Ejido “Emiliano Zapata”.

Aseguraron que por denunciar las inconsistencias e irregularidades que se vienen presentando por parte de su representante sindical Susana Budarth, de favorecer la contratación de personal sin perfil y documentación exigida, las hostiga laboralmente y les entrega sus cheques en blanco, violentando sus derechos humanos.

Dijo que de lo anterior tienen conocimiento el encargado de la institución Cesar de la Garza Lozano y autoridades de la ciudad de México, pero a la fecha no han actuado en resolver el conflicto y por ello realizan esa manifestación de protesta.

El dato: El PRI se sigue hundiendo y ni Yahleel Abdala Carmona, recomendada de la ex diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del líder guerrillero Subcomandante “Marcos”, podrá rescatarlo, ya que tal parece que su encomienda es desaparecerlo, pues la joven política no tiene idea de de lo qure es liderazgo ni trabajo partidista. En principio, está muy lejos de la gente.

