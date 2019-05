PANORAMA TAMAULIPECO

El poder desgasta…y con mentiras más…

Por: Alberto de la Fuente

Llegó con todos los honores a la Presidencia de la República, avalado con más de 30 millones de votos de los mexicanos, tras una búsqueda del poder por muchos años de campaña, recorriendo varias veces los pueblos y ciudades para ofertar su política enfocada a beneficiar primero a los pobres del país.

Con frases que se hicieron celebres, como, “no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, cuando se refería a los despilfarros de los políticos del pasado, quienes se gastaban fortunas en vehículos motrices y viajes en el costoso avión presidencial, en el que juró que jamás se subiría y se vendería inmediatamente que llegara al poder.

Esa popularidad reflejada en las encuestas de hasta tres a uno, aumento, cuando en el segundo debate, utilizo la frase, ” Riki, riquín, canallín”, acusando a su rival, RICARDO ANAYA de ser un corrupto y canalla, no nomas por su apellido.

“No la tiene ni Obama”, “becarios si, sicarios no”, “Amor y paz”, fueron de las muchas frases que le dieron popularidad en la campaña e incluso algunas las sigue utilizando en sus ya muy polémicas conferencias mañaneras.

La única frase que ya no utilizo, ni ha utilizado últimamente, pero quizá pronto volverá a utilizarla es “Esto es un compló”, esto por lo rápido que se ha hecho de muchos enemigos, incluso dentro y fuera de su partido MORENA.

Decíamos que el poder desgasta porque en los últimos días su popularidad va en picada, por sus muchos desaciertos y cuestionamientos de su frase más popular, “No mentir, no robar, no traicionar”, cundo ha sido cogido infraganti, con eso de no mentir…veamos.

Cuando apenas no salía del escándalo que se suscitó por los recortes a las estancias infantiles, diciendo que no favorecerá con recursos públicos ni a aliados, ni enemigos apareció en escena JOEL PADILLA, alardeando que en el presupuesto de egresos de la Federación venia una partida de 800 millones para los Centros de Desarrollo Infantil, pero solo del Partido del Trabajo.

Casualmente, es el partido con el que hizo alianza para llegar al poder,…entonces ya mintió.

También benefició a su amigo y supe delegado federal del gobierno de Jalisco, CARLOS LOMELI, ya el gobierno de MORENA le otorgó 8 contratos millonarios para surtir medicinas, él es el propietario del Grupo farmacéutico, Lomedic…otra mentira más, pues dijo que ni a compadres, ni a los amigos favorecería en el gobierno.

Hace unos días anuncio que no iba a condonar impuestos y poco después, según información del diario El Financiero, ha condonado multas por 293 millones de pesos, a 463 contribuyentes, entre ellos a los más ricos del país.

También condonó 11 mil millones de pesos a 500 mil tabasqueños, sus paisanos que debían la luz desde hace 25 años, en protesta, según se dijo, por un supuesto fraude electoral.

Estos mexicanos del sureste del país, los más olvidados, los más desprotegidos, a los que menos apoyos le han llegado de los gobiernos neoliberales, según LÓPEZ OBRADOR, tenían energía eléctrica, pero no la pagaban desde hace muchos años…

Ahora el nuevo gobierno les condonó el adeudo, aunque estos no son impuestos, esto es producto de un robo a la nación, pues tenían luz, pero no la pagaban.

…Y nuestro presidente ya los premió…

Estas y muchas más mentiras es por lo que el presidente está cayendo de la gracia de los mexicanos que lo idolatraban.

Es por demás sabido que el poder desgasta, pero con mentiras y desaciertos, más pronto será uno más de los presidentes que pasen a la historia, lo mejor no por ratero, como los otros, pero si por mentiroso.

Aunque una de sus frases favoritas es no robar, “no mentir, no traicionar”, y AMLO ya mintió muchas veces, cayendo hasta en pecado capital.

Pues el octavo mandamiento dice, “no mentiras”, y con dios no se juega, con los mexicanos puede hacer lo que quiera…

Como lo han hecho todos…

Pero ya dejemos al Presidente más popular o populista de los últimos tiempos, para comentar algo de las campañas electorales que se desarrollan en nuestro Tamaulipas, en donde también tendrá algo que ver la popularidad de los gobiernos en estos comicios.

Todos, pero más los azules y morenos, se cuelgan del trabajo de sus gobernantes en turno.

Los del Partido Acción Nacional, en cada discurso, incluso en su slogan de campaña, “El cambio hacia Adelante”, es una réplica de la campaña del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, con la que motivó a los Tamaulipecos para lograr la alternancia.

Los del partido MORENA, no salen de “Vamos hacia la 4a. Transformación”, piden que voten por este partido para lograr la 4T, cuando, este objetivo de la “cuarta”, es de LÓPEZ OBRADOR y no de ellos…

Por favor!… Sean más propios…

Como la candidata del distrito 14, NORA DE LOS REYES, quien dice que se combatirá la corrupción, que llegará al congreso para pedir que se ejerzan más recursos para el campo, la educación, porque sabe y bien que sabe que la educación es un rico filón de oro, que muchos maestros manipularon para tener hasta tres plazas, como ella cuando se desempeñaba como coordinadora de zona en Villa de Casas.

Muchos aún la recuerdan cuando se desplazaba en una lujosa camioneta del año, contrastando con la pobreza de los planteles, sin pintura, sin mesa bancos, mientras ella bajaba la ventanilla de vidrios eléctricos, solo lo necesario para saludar con la punta de los dedos a los lugareños, por lo polvoriento de los caminos y se le podría estropeaba su maquillaje.

Justicia divina o que se yo, pero ese vehículo, fue parte de las estadísticas de la delincuencia organizada, así lo relatan y no se olvidan de la maestra los pobladores del lugar, pues muchos años cobró también en la presidencia de Casas, por su íntima relación con los alcaldes priistas.

Por eso, y nada más por eso, hasta intento ser alcaldesa del lugar…

Pero bueno, si LOPEZ OBRADOR, ya va torciendo su objetivo, cuantimás ellos, “los chairos”…que van por el botín.

Pero mejor ahí le dejamos, no sea que me vayan a demandar…

