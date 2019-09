Candelero

El populismo de AMLO avanzó con “su Primer Grito”

*¿Quién será responsable si un militar tirotea en un operativo a delincuentes que lo golpearon y lo quisieron desarmar?

Por: Abraham Mohamed/ mohacan@prodigy.net.mx

Una verdadera fiesta popular y tónico muy personal para el Presidente López Obrador, fue la celebración de “su Primer Grito” que como tal dio, desde el balcón principal de Palacio Nacional, solamente acompañado de su esposa ante más de 80 mil mexicanos, este día 15 de Septiembre.

Se percibió la pincelada política porque la inmensa mayoría de esa gente que coreó sus “patrióticas 20 Vivas” y que luego lo vitorearon a él con las tres clásicas rutinas usadas en su trajín de campaña y que son: “es un honor estar con Obrador”….”si se pudo, si se pudo” y “no estás solo”, forma parte del “voto duro” que el Presidente consiguió y que busca multiplicar con dinero en efectivo y otros beneficios “asistenciales” que les brinda a los pobres con sus Programas de Bienestar.

La intención es obvia, pues con esas “ayudas” genera el compromiso moral de gratitud de las familias y no se duda que, de continuar, pueden crecer los votos para los candidatos postulados por Morena ó los afines a él, para ganar la mayoría en las próximas elecciones federales del 2021 y ganar también las 13 gubernaturas que se renovarán para mantenerse como factótum de poder más allá de su constitucional mandato sexenal.

No está por demás decir que tales muestras del apoyo popular eran agradecidas desde el balcón del Palacio Nacional por el Presidente que sonriente cerraba sus brazos como estrechando a la gente y por su esposa que se ponía su mano derecha en el corazón.

Para mí, el Presidente López Obrador es y mejorará como natural genio del populismo y, por eso armó con prudencia este espectáculo de su “primer grito” que fue sobrio, sin incluir nada de su agenda de gobierno, menos lo de la 4T.

También fue diferente el festejo en el interior de Palacio Nacional, en verdad no hubo tal, fue muy sencillo, solo aguas frescas y bocadillos nada más, mientras en el exterior la fiesta estuvo con el apogeo populista pues las familias apreciaban las bellas y nacionalistas decoraciones iluminadas de los edificios públicos, de la Catedral Metropolitana y también disfrutaron la música, bailables regionales y bellos fuegos artificiales con seguridad y alegría, “sintiendo más cerca a su Presidente”.

Puedo asegurar que el Presidente López Obrador “mejorará” más y más los próximos “gritos” que por Ley habrá de dar, entre los que se encuentra el que suelte el 2021 en que se renovará el Congreso, se elegirán 13 gubernaturas y tal vez se confirme la votación paralela para la revocación o no de su gobierno.

Las gubernaturas que se renovarán serán las de Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala y creo que pudieran arrasar los candidatos de Morena…..pero bueno, eso creo ¿eh?

Y ya “de pilón” agrego las “20 Vivas” que se aventó en este su “Primer Grito de Independencia Presidencial” el licenciado López Obrador, para guardarlas y compararlas con las que vaya soltando en los próximos cinco “gritos” que le faltan por soltar en su mandato que termina constitucionalmente en 2024.

Así empezó a gritar AMLO antes de sonar la campana de Dolores y ondear nuestra gloriosa Bandera: Mexicanas y Mexicanos:

¡Viva a la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva las madres y los padres de nuestra patria!

¡Vivan los héroes anónimos!

¡Viva el heroico pueblo de México!

¡Vivan las comunidades indígenas

¡Viva la libertad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva nuestra soberanía!

¡Viva la fraternidad universal!

¡Viva la paz!

¡Viva la grandeza cultural de México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!”

¿Ya te diste cuenta que aquí no menciona para nada lo de su Cuarta Transformación?

La duda que queda flotando es ¿López Obrador sueña con ser el nuevo “caudillo de México para imponer un gobierno autoritario? o ¿sinceramente querrá cambiar el régimen para impulsar el desarrollo nacional rectificando conductas y actitudes y convocando a la reconciliación y a la unidad nacional?

Pienso que eso está por verse, y se verá pronto.

Pero mientras esto se dilucida, sostengo que en México la época de los caudillos ya es historia y que para acabarlos se luchó y se seguirá luchando por avanzar en el proceso democrático de la Patria.

Y en eso estamos….

-x-x-x-x-x-x-

Impresionante el poder de

las Fuerzas Armadas, pero…

Algo muy fuerte, delicado, problemático y de gran riesgo debe existir ¿o será corrupción? para que las Fuerzas Armadas, (Ejército, Marina y Guardia Nacional) con el enorme potencial que poseen y que mostraron en este desfile del 16 de Septiembre, ya hubieran parado en seco las agresiones y humillaciones que les han hecho grupúsculos de envalentonados delincuentes.

Si el Presidente les ha ordenado que no haya represión y menos masacres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviene para proteger a los hampones, a la Guardia Nacional se les debe dotar con equipos de defensa no letal, aparte de los toletes, como gases, artefactos para descargas eléctricas, armamento con balas de goma, auto tanques con cañones de agua, en fin, que les den lo necesario para defenderse sin matar a sus agresores, siempre y cuando estos no los agredan con armas de fuego o armas blancas con la intención de asesinarlos.

De otra manera es imposible que se recupere la paz y la seguridad pública en el país porque hasta ahora la Guardia Nacional es una pifia y porque al Ejército y a la Marina ya también le están perdiendo el respeto los delincuentes y eso no se debe permitir bajo ninguna circunstancia.

Ya sabemos que a los soldados se les autorizó a defenderse, pero “sin excesos”, y el pueblo encabronado, víctima de los despiadados criminales, no da crédito a esta actitud del gobierno federal, pero Ejército y Marina, institucionales como son, respetan la orden de su Jefe Supremo, el señor Presidente de la República.

La pregunta es ¿qué ocurrirá cuando algún Soldado, Marino o Guardia Nacional no aguante la lluvia de mentadas de madre, escupitajos, puñetazos, patadas, pedradas, garrotazos y encabronado y para evitar ser desarmado, rafagué con su arma de cargo a la multitud de delincuentes que lo están agrediendo a él y a sus compañeros?

¿Quién será el responsable de una tragedia como esa que en cualquier momento y en cualquier lugar del país puede ocurrir?

¿Será responsable el Presidente? digo…….nomás digo……¿o le van a echar todo el peso de la Ley al Soldado, Marino o Guardia Nacional que bien madreado, solo defendió su honor como hombre y el honor de la Patria que se trae en el uniforme y arma que porta?