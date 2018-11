DIALOGANDO

El PRD apesta a “muerto”.

Por Roberto Olvera Pérez

Con el reciente día de muertos, el Partido de la Revolución Democrática, es un Instituto que desde hace tiempo “huele a cadáver político” y una prueba de ello, es lo que acaba de ocurrir hace días en la ciudad del smog en la celebración del Consejo Nacional del Sol Azteca, donde las escasas “tribus” políticas se agarraron a chingadazos, golpes bajos y gancho al hígado, para disputarse lo que queda de este agonizante partido a nivel nacional.

Bien dice el perredista Juan Manuel Zepeda Hernández, vicecoordinador en el senado de la República: el PRD está en sus últimos días. Si las cosas andaban de la “chingada” en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, pues aquí en Tamaulipas la situación está peor: Jorge “georgete” Valdez Vargas, Cuitláhuac Ortega Maldonado y Alberto Sánchez Neri, se encargaron de desaparecer a este partido en todo el Estado, aunque digan estos que renunciaron a este partido, los expulsaron del organismo, pero antes se lo acabaron y lo regentearon al decir ya no.

Tan mal les fue a los perredistas que no alcanzaron a meter a ningún diputado al Congreso Local en las recientes elecciones. Y todo esto por orgullo de “georgete” Valdez y sus aliados.

Lo triste del caso es donde según tenían presencia política como en Río Bravo y Ciudad de Madero, ahora dan lástima y apestan a “putrefacto” político, donde ya no hay seguidores de a deberás, sino sigue el cochambre de “georgete” Valdez, Cuitláhuac Maldonado y Alberto Sánchez Neri, “aviador” de la Secretaría de Educación en Tamaulipas con sede en el sur del Estado y no hay más, aunque ya están expulsados de este organismo, insisto, son los culpables de desaparecer al PRD del mapa de Tamaulipas.

Militancia en Tamaulipas ya no existe, se la acabaron estos mismos “bribones” de la política, es más se esfumó. Los únicos que dan la cara son los antes mencionados que quieren y buscan sepultar de una vez por todas a este partido amarillo y que lo siguen regenteando al decir ya no, aunque digan que no. Se autonombran que siguen mandando ellos.

El actual gobierno de los vientos de cambio de Tamaulipas, sabe perfectamente cómo se las gastan estos “bribones” perredistas tamaulipecos y no se le olvida el desprecio que le hicieron en la reciente elección intermedia.

Todos sabemos que la realidad es otra, este partido dejó de existir en Tamaulipas en el 2016. Los ciudadanos ya no lo apoyan y mucho menos lo siguen; ahora la mayoría de estos se volvieron morenistas o panistas.

El PRD en Tamaulipas, vuelvo a insistir, ya no respira. ¿El motivo? Fue aplastado por el Partido Acción Nacional en las últimas elecciones, su situación es crítica y los mismos escasos perredistas a nivel nacional vía “los chuchos”, lo saben. El PRD en estos momentos está en agonía, se encuentra en sus últimos minutos y en Tamaulipas ya lo están velando para enterrarlo. “georgete” lo sabe y su clan de seguidores, es decir, Cuitláhuac Ortega Maldonado y Alberto Sánchez Neri.

NOTAS CORTAS

1.- Quinta Jornada Nacional 2018 de Acreditación del Módulo La Palabra, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos/Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.

No dejes pasar la oportunidad y acércate a la Coordinación de Zona más cercana a tu municipio. En Tamaulipas comunícate al 01 800 710 66 04

Dirigida a personas que se encuentran en su proceso final de alfabetización.

¡Termina tus estudios!

2.- Por cierto, otro partido político que ya se murió fue el PANAL. Ya no tiene registro ante el INE, pues el Tribunal Federal Electoral le dio la última estocada por no alcanzar la votación requerida en la última elección federal. Este Instituto lo fundó la maestra Elba Esther Gordillo Morales, que ahora sueña con seguir dirigiendo al SNTE. Como la ven, pues no tiene llenadera la muchacha.

3.- El pasado viernes se llevó a cabo la reunión previa de cabildo donde los miembros del Ayuntamiento a través de la Comisión de Hacienda y la Tesorería Municipal, analizaron conjuntamente el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2019. Los miembros del cabildo de Victoria realizaron apuntes y observaciones que consideraron pertinentes para garantizar que se presente a la ciudadanía un presupuesto responsable y suficiente para llevar a cabo los trabajos de la administración pública municipal durante el año 2019. Se prevé que el citado presupuesto sea aprobado durante la sesión del Ayuntamiento que tendría a bien este 25 de noviembre del año en curso.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com