Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

El PREP y su gran impacto social

Par que la claridad en la organización de las elecciones locales mediante las cuales se cambiarán a partir de octubre venidero a los 43 alcaldes de la entidad y a los 36 diputados locales, la Legislación estatal faculta al IETAM para que defina los lineamientos que ayuden a generar certeza y seguridad a quienes, de forma paulatina se incorporan en calidad de actores en el proceso electoral.

Las consejeras y consejeros del Instituto que tiene a su cargo el licenciado Juan José Ramos Charré, dijeron sí a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el Proceso Técnico Operativo, PTO.

Habrá claridad sobre la ubicación de los Centros de Acopio y Transmisión de Daros en las que se juntarán las actas del PREP, de las cuales se desprende la información pronta sobre los ganadores de la elección, bajo la premisa de que, los resultados definitivos serán dados a conocer por el IETAM a través de sus instancias tres días después de las votaciones, pero, el PREP genera las tendencias correctas sobre sobre el curso de la votación.

Obvio, la relevancia del seguimiento a los resultados electorales que se da desde que, una vez cerradas las casillas y que los integrantes de la mesa de votación comienzan a contar los votos, hasta que se contabilizan los resultados de casi todas las actas, no se comprende, pero, en el terreno de los hechos equivale a una especia de vacuna que comienza vuelve inmunes a la derrota a quienes no fueron favorecidos con el respaldo de los ciudadanos que participan en las urnas.

El PREP se ha vuelto en las elecciones mexicanas, como el indicador válido en todos los sentidos para determinar a ganadores y perdedores, de tal manera que, quienes se quedan en el camino, ni siquiera tienen deben de pelear los resultados con demandas que van desde una revisión más de las actas hasta el recuento de voto por voto, porque al final los que la tendencia de los números aparecían como perdedores, resulta que lo fueron y que, el PREP como instrumento de resultados preliminares, es una herramienta que además de efectiva, genera tranquilidad ciudadana y desactiva cualquier intensión de violentar el proceso.

En la sesión extraordinaria del Consejo General Electoral del IETAM en la que se aprobaron los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el PTO, la consejera Nohemí Argüello Sosa, fue práctica al indicar que a través de ellos los ciudadanos pueden conocer y consultar la etapa operativa de la generación de datos que a la postre se convierten en el resultado de las votaciones.

Aunque ella se refiere al aspecto técnico, es necesario insistir en el impacto social que tienen, al evitar que los ciudadanos se ganchen con los candidatos y partidos que reclaman triunfos, porque los números que ellos tienen son diferentes a los del PREP, pero, al final de todo, la tendencia marcada por el conteo a partir de las actas a las que tiene acceso la empresa responsable de la actividad y que está obligada a cumplir al pie de la letra con los lineamientos aprobados por el Consejo General del IETAM.

Los otros.

En esa misma sesión del Instituto Electoral, las y los consejeros, tomaron la protesta a Daniel Martín Zermeño Herrera como representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, el mismo que maneja por encargo de los profesores cercanos a la Maestra Elba Gordillo Morales, en exsecretario General de la Sección 30 del Sindicato de Maestros y exdiputado del PRI, Enrique Meléndez Pérez.

La suplencia en el Consejo General quedó a cargo de Gabriela Guajardo Reyes, quien entrará en funciones solo en caso de que, el recién protestado no pueda acudir a las sesiones, mismas que, debido a la pandemia de coronavirus, son virtuales.

Por otro lado, ya libraron denuncias la Diputada Gloria Ivett Bermea Vázquez y el exdiputado José Ciro Hernández Arteaga, ambos del PAN, ante la suposición de violaciones a las leyes electorales por sus actividades como aspirantes a cargos de elección popular, ella para reelegirse como Diputada y él como prospecto a la nominación como candidato a la presidencia municipal de Altamira.

Que se hayan resuelto las querellas, desde luego que es a buen tiempo, dado que, los partidos están en el tiempo de precampañas y quienes participan para lograr la nominación no deben de tener procesos de carácter político abiertos en las instancias electorales.

Era lógico que la ausencia del dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el registro de la coalición con el Partido del Trabajo, solo estuvieran los encargados de este último, Arsenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Martínez, en tanto que, el profesor Enrique Torres Mendoza, nunca llegó, aunque estuvo como presente el representante ante el IETM Gonzalo Hernández Carrizales.

El asunto es que, el dirigente de Regeneración está en desacuerdo con el hecho de que los Legisladores Américo Villarreal Guerra y Erasmo González Robledo, acudieran ante el organismo electoral para determinar la coalición que habrá para las elecciones de ayuntamientos y de Diputaciones locales.

Esto de las complicaciones entre los dirigentes del partido del Gobierno Federal, siempre dan mucho de que hablar, si no es por que los candidatos se nominan desde otra parte y no del comité, porque se debe la renta de la sede de la organización o bien, porque nadie la ha dicho al profesor Torres Mendoza que ya no lo quieren como presidente, dice mal del partido, su estructura y enseña la gran descoordinación, así como, errores en todos los sentidos.

Una situación similar se vivió al inicio de la actual Legislatura del Congreso del Estado, porque el manejo de la banca de Regeneración Nacional ocasionó pleito para la vida entre las Diputadas y los Diputados locales, pleito que, hasta la fecha, porque persiste, es el peor de los ridículos legislativos de que se tenga cuenta.

El desacuerdo del profesor Torres Mendoza, debería dejar mal parados a los dos Legisladores Federales, aunque, si se considera que ellos cumplieron con una encomienda de Mario Delgado Carrillo, presidente del comité nacional de Regeneración, el que está fuera de la jugada, con todo y que saque a relucir reglamentos y acuerdos es el responsable de la sombría ofician del comité estatal.