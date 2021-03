AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El Presidente en campaña

Programas sociales; uso electoral

Y MORENA, sin gallos en Tamaulipas

Los cartuchos quemados del tricolor

Ciertamente en tiempo y forma lo advirtió; y hoy es un hecho: el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no solamente será un celoso «guardián» en el próximo proceso electoral de junio de este año, donde se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 2 mil ayuntamientos sino que también todo parece indicar que se convertirá en una especie de juez y parte tras haber dejado en claro que buscará garantizar que se respete el voto de los ciudadanos, que no se den fraudes electorales y que se castigue a los gobernantes, políticos y candidatos que lucren con programas sociales.

Y es que luego de la estrepitosa derrota que sufrió su partido MORENA en la pasada elección en Coahuila e Hidalgo, se prendieron las alertas rojas en Palacio Nacional, y ahora el presidente AMLO no quiere que se repita lo mismo en esta próxima elección más concurrente que se haya celebrado en nuestro país.

AMLO, no quiere carro completo, pero sí, busca obtener la mayoría de las gubernaturas en juego y no perder el control de la Cámara de Diputados, ese poder legislativo que se ha convertido en una apéndice del Ejecutivo tras haber aprobado una serie de supuestas reformas que servirán para que el propio AMLO se mantenga en campaña y tenga en su poder diversos instrumentos políticos- más no legales para poder vigilar y «castigar» a los infractores de las leyes.

Sabemos de antemano que nuestro Presidente siempre se maneja con otros datos que nada tienen que ver con la realidad como por ejemplo el creer que su partido y él son lo mismo, y que tienen la misma popularidad, situación que es totalmente falsa, siendo aquí donde se aplica esa frase tan ambigua y confusa: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Una cosa es la popularidad de MORENA y otra la de su líder moral. No se confundan.

A nivel nacional y a pesar de que en nuestro país suceden miles de atrocidades a diario, la corrupción sigue galopante, la crisis económica se agudiza, no se apoya al campo agrícola, se fomenta desde el poder la persecución política contra los adversarios, no se les toma en cuenta sus derechos y demandas a las mujeres, se lucra con la salud de los abuelitos a quienes ni siquiera los han podido vacunar contra el Covid-19, se les niega apoyo a niños y niñas con cáncer, se solapan sucios negocios con repartición de candidaturas a familiares y amigos, además de vender algunas para pseudo políticos venidos del PRI, PAN, PRD, PES, PVEM y hasta del PT, engañar a la gente con las mañaneras y tanto teatro, circo y drama la aprobación del Presidente AMLO se mantiene un poco arriba de lo pronosticado por la cúpula del poder, sin embargo, ello no significa que el partido que construyó en 2014 y lo llevó a la presidencia en 2018 pueda presumir que en esta próxima elección se pueda llevar el carro completo.

De hecho, difícilmente habrá «carro completo» para algún partido a nivel nacional, por lo que las 15 gubernaturas se repartirán entre MORENA y aliados, y la alianza «Va por México» que integran PAN, PRI- PRD y alguna otra para candidatos que van sin coalición.

Y según algunas empresas y casas encuestadoras pronostican que MORENA perderá el control de la Cámara de Diputados y más ahora que ha quedado más que claro que como apéndice del Ejecutivo se ha prestado en los pleitos que sostiene el Presidente con gobernadores opositores, empresarios, jueces, periodistas, organizaciones campesinas y toda persona que no acepta los datos oficiales en el sentido de que con la 4T México está de maravilla.

Los fanáticos de LÓPEZ OBRADOR dirán que el PRIAN en el gobierno al igual que ahora con MORENA se hicieron muchas cosas malas, pero que no se les olvide que lo que presumían en el sentido de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo terminó por convertirse en algo tan común en la vida diaria de nuestro México lindo y querido.

No vivamos engañados ni se engañen, en México el estilo de gobernar de quienes prometieron algo diferente al PRI y al PAN- sigue siendo igual o peor. El Presidente anda en campaña y trae la sarten por el mango, pero con otros datos que no coinciden con el sentir de mucha gente ni con la realidad.

Pero eso sí, los programas sociales y la pésima vacunación contra el COVID-19, entre otros tantos instrumentos que controla junto a sus «Servidores de la Nación» siguen su curso electoral rumbo al 6 de junio. El desafío es grande.

DEL ARCHIVERO…

Como que en Tamaulipas, el flamante, pero burro dirigente de MORENA a nivel nacional MARIO DELGADO no quiere ganar la próxima elección, pues es fecha que lanza puro ruido y no puede nominar ni candidatos ni candidatas tanto a las diputaciones federales, diputaciones locales y a las alcaldías que estarán en juego.

Para colmo DELGADO y sus aliados PRIETOS lo que hacen es lanzar puro humo, «destapando» gallos que ni siquiera reúnen los requisitos para ser postulados por MORENA, violando los estatutos del partido, así como la convocatoria que fue lanzada hace algunas semanas.

En Reynosa según iban a postular al hijo de la actual alcaldesa panista MAKY ORTIZ para esa alcaldía, pero las protestas al interior de MORENA no se hicieron esperar, pues alegan los inconformes que «Makiavelito» ORTIZ no se registró ni en tiempo ni en forma para ser tomado en la encuesta que mandata la Convocatoria. El asunto dicen, es que doña MAKY lo quiere imponer por los suyos y sigue en la negociación con MORENA. El asunto es que le quiere dar en la máuser al PAN y a su líder político estatal porque no le cumplieron sus caprichos políticos.

En González, habían asegurado que JUAN RAFAEL OSORIO GARZA «EL CACHO» sería el nominado para la alcaldía, pero hasta este momento no se ha hecho oficial, ya que se dice que están muy parejos los resultados en la encuesta interna con JAVIER CASTILLO.

En el Mante, se daba por hecho que la candidatura de MORENA a la alcaldía sería para PATY CHIO. Sin embargo andaban dándose de garrotazos otros cinco aspirantes, entre ellos el DR. CARBALLO, quien le ha metido mucha lana a su proyecto, pero nada más no prende y ni acaba por convencer a los de la cúpula de ser la mejor opción para ser postulado por la urbe cañera.

En Victoria, circuló un comunicado, supuestamente de ISMAEL «EL ROCKET» VALDEZ, donde se deslinda de unas publicaciones que se hicieron en redes sociales y se le señalaba como candidato de MORENA a la alcaldía de la capital tamaulipeca.

«EL ROCKET», señaló que oficialmente no es candidato, que no tiene nada que ver con esas publicaciones y que habrá de ser respetuoso de las decisiones que tome el partido en el poder nacional.

De tal manera, que aparte de las pifias y tropiezos de DELGADO y sus PRIETOS, hay que tener muy en cuenta que rumbo a la próxima elección ya se los cargó el payaso. Los verdaderos morenistas no participarán si se dan imposiciones en las candidaturas. Después tendrán que actuar en caliente con la operación cicatriz, pues casi seguro que los agraciados serán en su mayoría los cascajos que en su momento hundieron al PRI.

A propósito del PRI, en el Mante, van camino al vacío.

Ya lo hemos dicho antes. El candidato a la alcaldía puede ser un buen ciudadano y con buenas intenciones, pero cuando se registre la planilla de candidatos a síndicos y regidores ahí va a ser donde truene el cuete, puesto que en su gran mayoría irán perfiles que no le sumarán al candidato, por el contrario son sinónimo de derrota.

Con más de 50 años de militancia en el PRI Mante, ERNESTO «EL NEGRO» VARGAS SOSA, quien pidió ser tomado en cuenta para ser postulado como candidato a regidor tendrá que esperar otros 50 años más, pues su petición no fue escuchada ni vista por la dirigencia de este partido en peligro de extinción.

