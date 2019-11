Tendencias

Oscar Contreras Nava

El presupuesto es de AMLO

Dentro de cinco días Andrés Manuel López Obrador cumplirá un año de estar al frente de la presidencia de la República después de ganar con 30 millones de votos una elección, sin embargo por su comportamiento parece que el triunfo democrático que consiguió es el de una revolución.

Y es que AMLO hace lo que le da la gana, no escucha, no ve y nunca atiende a nadie. Actúa como si fuera un Dictador porque no consensa decisiones, no le gusta negociar con nadie y se molesta que le reclamen o que alguien ponga en duda lo que hace su gobierno.

López Obrador no actúa con tolerancia y cree que su gobierno salvará a México de los neoliberales corruptos, de los conservadores impunes y de los fifís depredadores del presupuesto público, pero no hace nada para que paguen por sus errores y abusos.

De tal manera, que este primer año de gobierno se la ha pasado denunciando lo que hicieron los expresidentes neoliberales, se queja, queja y quela, pero no actúa contra ellos o sus principales colaboradores que se beneficiaron manejando los recursos del presupuesto a su conveniencia.

Sin embargo, los gobiernos del pasado, esos que AMLO llama neoliberales nunca actuaron sin consensar la asignación del presupuesto con los grupos organizados de la sociedad, los gobernadores, alcaldes y legisladores.

Desde luego que esto marca una abismal diferencia con el actual gobierno de AMLO porque antes, al menos se escuchaba a los gobernadores y los diputados junto con el secretario de Hacienda los citaban, para escuchar y acordar con cuánto apoyarían sus proyectos que ejecutaría durante el año.

Pero en el gobierno de la supuesta cuarta transformación (4T) por como reparte el presupuesto más bien es la vuelta al pasado, a las dictaduras de Santana, Benito Juárez o Porfirio Díaz, quienes siempre hicieron lo que quisieron con el país, el gobierno y sus recursos, así como lo hace López Obrador, pero con la diferencia de que no ganó una revolución.

Pero bueno, tenemos que reconocer que el absoluto control que López Obrador tiene del Poder Legislativo Federal le permitirá al menos este 2019 tener el presupuesto que quiere y es seguro que siga poniendo a los integrantes de los organismos autónomos.

Así que la orden que Andrés Manuel López Obrador les dio a sus diputados de MORENA y aliados, para que votaran a favor del presupuesto que les envió, fue cumplida y lo hicieron sin cambiarle un punto o una coma.

En fin, AMLO continúa centralizando todas las decisiones para no tener que negociar con nadie y esto podría llevarlo a tener serios conflictos con los gobernadores, alcaldes y algunas organizaciones que lo apoyaron a lograr la presidencia, pero eso lo veremos hasta que sus intereses se vean afectados por el gobierno de la 4T y no falta mucho para ver esto…

Por lo pronto, Tamaulipas se verá afectado por lo aprobado por los diputados de MORENA, pero el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha dicho:

“Con recursos propios y con algunas acciones que estaremos llevando a cabo desde el gobierno de Tamaulipas, trataremos de subsanar muchas de las deficiencias que se tienen por la mala distribución de los recursos por parte de la Federación”.

Punto final. El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca felicitaron a Salvador “Chava” Rosas Quintanilla por su informe legislativo y esto lo distingue por el trabajo que realiza en la Cámara de Diputados en favor de los tamaulipecos y los neolaredenses.

Algunos de sus ex compañeros legisladores así como una parte de la clase política de Nuevo Laredo, también se hicieron presentes en el informe de tal manera que esto lo proyecta hacia el futuro con buenos augurios para continuar su carrera dentro de la política.

El presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar al felicitar al diputado Chava Rosas expresó:

“Felicidades, creo que el mejor resultado del trabajo que se puede generar es aquel que se hace en equipo, tanto localmente como en el Congreso de la Unión, no sólo con los legisladores del propio grupo parlamentario y esto habla de la vocación de servicio, el interés y del trabajo que realiza hoy por hoy Chava Rosas”.

Finalmente, dicen que la famosa discoteca Byblos de Tampico estará cerrada 60 días por reincidir y violentaron la ley de alcoholes y esperamos que cumpla con este castigo aunque estaremos pendientes de que lo haga… para que sirva de ejemplo para los demás antros en el puerto. ¿Cómo la ven? ¿Cumplirá?… ya lo veremos.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx