CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

El PRI…

Al Partido Revolucionario Institucional ya le pesan los 90 años que celebró este 4 de marzo, se ve falto de credibilidad, invadido por corruptos, transas, gandallas y, lo más triste, con muy poca militancia decente, trabajadora, con visión de gobierno que pueda ocupar cargos de poder.

Se ve viejo, tan viejo que ya ni siquiera se le ve oportunidad alguna de ganar una elección, no en este momento, no en Tamaulipas donde le falta fuerza hasta para mantenerse de pie.

Pero además los pocos priístas que se quedaron en ese partido parecen no darse cuenta que son de lo más odiado, que el pueblo los culpa de que se vive en un México con hambre y sed de justicia, un país donde hay un enojo por la impunidad y la corrupción, la violencia y la inseguridad.

Ese es el tricolor, un organismo que este lunes cumplió 90 años, que está muy deteriorado al grado que sus seguidores ya ni siquiera pudieron organizar un evento a la altura de un partido que gobernó México por más de 70 años.

Hoy al PRI le hacen falta hasta los discursos, sus propuestas son tan bonitas que la gente sabe no pueden ser ciertas, menos viniendo de candidatos de un partido que es culpable de gran parte de nuestras desgracias.

Su problema mayor es que tampoco se le puede creer que quieran cambiar y ser la solución a nuestros males cuando en primera fila de sus órganos de dirección siguen todos hombres y mujeres que han sido catalogados como lo peor de la política, del PRI, de gobiernos autoritarios y altamente tendientes a la corrupción.

Y aún hay más, lo más complicado del PRI se viene cuando sus candidatos no son ni un remedo de políticos, no pasan de ser aplaudidores de sus gobiernos por más detestados que han sido, están negados a pedir perdón por todo el daño que han causado, es más, no se dan cuenta que solo ellos añoran que su partido regrese al poder.

Hoy da tristeza que ese partido haya dejado de ser opción para los tamaulipecos, en verdad la democracia los necesita pero se han dejado morir, se suicidaron succionando hasta la última gota cada uno de los presupuestos a los que tuvieron acceso.

La realidad es que no se ve forma como puedan recuperarse, no hay personajes que quieran trabajar para ellos aunque sea en agradecimiento por haberlos convertido en asquerosamente millonarios, los que tanto se beneficiaron de sus siglas ya huyeron a Morena a tratar de seguir saqueando a otros o, por lo menos, esa es la impresión que causan.

El PRI llegó a viejo, está deteriorado, muy dañado, tan mal que no sabe, en este momento, ni cómo podrá conservar su registro en las elecciones de junio de este año, es decir, esta puede ser su última elección si no se ponen las pilas a tiempo, si no convencen que ya se deshicieron de todo el mugrero que nos causó mucho daño.

En otras cosas… En Tampico el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, presidieron en esta ciudad el foro Nueva Política Energética para el Bienestar de México, como parte de los trabajos para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 del Gobierno de México.

Tamaulipas, junto a Campeche y Tabasco, es una de las entidades elegidas para la realización de estos encuentros debido a su importancia en el sector a nivel nacional e internacional, destacada producción de energía y potencial de crecimiento.

“Tamaulipas está frente a una oportunidad histórica. Del trabajo, la coordinación y colaboración de los gobiernos de México y Tamaulipas, depende el más grande crecimiento económico de nuestra entidad que haya tenido en los últimos años y, por lo tanto, el arribo de anhelados y profundos cambios en el estado, referente al desarrollo social”, aseguró el gobernador García Cabeza de Vaca.

El mandatario destacó que la administración estatal apoya a empresas locales para participar en la cadena de suministro y prestación de servicios del sector, impulsa su certificación y adecua los planes de estudio de Universidades y escuelas técnicas para responder a la demanda de capital humano que traen consigo las inversiones en materia de energía.

“Sin duda, la consolidación de Tamaulipas como el estado por excelencia de la energía en México, contribuirá al crecimiento económico de México” recalcó.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, dio a conocer que las nuevas políticas del Gobierno Federal en materia energética detonarán los sectores hidrocarburos, electricidad, energías renovables e innovación tecnológica, en los que se implementarán estrategias para el mejoramiento de la política energética, uso responsable y eficiente de recursos, disponibilidad de energías, avance económico y social, reindustrializar la política energética, entre otras.

Dijo que, debido a las características y potencial de Tamaulipas, el sector energético de la entidad requiere de un segundo foro de consulta enfocado en la producción de gas.