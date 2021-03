AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El PRI de Colosio

Le feria del hueso

¿Y las ideologías políticas apá?

MORENOS vs PRIETOS en Mante

La suerte de un país a veces cambia en minutos. Eso fue lo que ocurrió con nuestro México lindo y querido luego del cruel asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA hace 27 años.

Este próximo 23 de marzo, seguramente habrá políticos y hasta candidatos tricolores que se acuerden del crimen del extinto político sonorense y hasta puede que se den tiempo de montar una ofrenda floral en algún sitio donde se encuentre el busto del ex candidato presidencial del PRI en 1994, pero más que nada con la idea de llamar la atención de acarrear simpatías, porque presumirán que los ideales de COLOSIO MURRIETA siguen más vigente que nunca. Total falso. El día en que asesinaron a COLOSIO, ciertamente también ese día murió el PRI.

Pero además, con COLOSIO también murió un proyecto político y la élite priista se fracturó, provocando heridas que nunca terminaron por cicatrizar. En la desgracia, las diferencias que se mantenían ocultas o que no afloraban del todo, se convirtieron en síntomas de que las enfermedades del viejo partido eran más que graves.

Desde entonces, la historia vio pasar a cinco presidentes de la República y tres de ellos por alternancia. El PRI ganó en dos ocasiones, la primera ese mismo año de 1994, con el Dr. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓAN, y dos sexenios después, con ENRIQUE PEÑA NIETO, quien seis años después entregó el poder al abanderado de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. El PAN gobernó 12 años, primero en el 2000 con VICENTE FOX y en 2006 con FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA.

Con la primera alternancia y con el arribo de FOX a la Presidencia de la República, la mayoría de los mexicanos pensaron que nuestro país cambiaría, pero el sexenio panista fue puro fiasco y escándalo. Resultó más de lo mismo y otros dirán que hasta peor.

Y qué decir con FELIPE CALDERÓN, donde la barbarie, la violencia y los linchamientos políticos fueron el pan de cada día de su gobierno.

En 2012, se pensó que con ENRIQUE PEÑA NIETO el país volvería a la estabilidad política, económica y social, pero si bien sucedieron cosas buenas, la realidad es que también nuestro país sufrió atrasados en todos los aspectos, y más aún cuando fue el artífice principal de heredarle la presidencia a un supuesto nuevo régimen de izquierda que se hace llamar Cuarta Transformación, y que popularmente, muchos ciudadanos con tienen otros datos lo que realmente sucede en nuestro país, le llaman Transformación de Cuarta.

Otra mayoría de ciudadanos no lo quieren reconocer porque obviamente odian al PRI, como también odian al PAN y hasta al PRD, pero a 27 años del crimen de COLOSIO MURRIETA, a quien mucha gente veía como una esperanza de cambio en la forma de hacer las cosas, tanto en la política como en el gobierno. Sin embargo la realidad ahí está, y una de las polémicas frases pronunciadas por el extinto político sonorense, continúan retumbando en la conciencia de millones de mexicanos. «Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales».

Pero hay más que a pesar de los años no pierden su caducidad. “»Encontramos comunidades con limitaciones, campesinos que aún esperan la superación de los rezagos históricos». «México no quiere aventuras políticas!. ¡México no quiere saltos al vacío!. ¡México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces!. ¡México quiere democracia pero rechaza su perversión: la demagogia!».

Este 4 de marzo, el Partido Revolucionario Institucional, (PRI), que por cierto no tiene nada sobre los ideales de COLOSIO, celebra 92 años de vida. Es ya un partido viejo y mañoso, pero más que eso, es un partido cómplice de tantas injusticias, de tantos agravios, de abusos y saqueos por gente en el poder del color que sean.

Ciertamente, no sabemos si LUIS DONALDO COLOSIO hubiere sido presidente de México, nuestro país hubiese cambiando o si seguiría siendo lo mismo. Porque hemos cambiando inquilino en la Presidencia de la República, pero lo que no ha cambiado nuestra entraña. Nuestro México sigue siendo un país corrupto, de políticos pillos de todos los colores y donde lo que sigue prevaliendo es la impunidad.

No vayamos tan lejos. Mire usted tan sólo como se reparten el pastel de los dineros del pueblo y los cargos públicos y políticos, qué decir de las actuales candidaturas, y lo que es peor, hasta se dan el lujo de irse a otros partidos como en MORENA a realizar todo tipo de pillerías. Cosas de la Vida.

DEL ARCHIVERO…

Lo encontré en un artículo. La palabra hueso, según el Diccionario Irreverente de la Política Mexicana de LUIS FERNANDO ROLDÁN QUIÑONES, significa “cargo público bien remunerado, de elección popular o de designación, en donde se ejerce poder sobre subordinados. El término proviene de una frase del general PORFIRIO DÍAZ, presidente de la República (1874-80 y 84-1911), refiriéndose a los disidentes a los que les otorgaba puestos públicos y prebendas: Perro con hueso en el hocico, ni ladra ni muerde”.

Así pues, seguimos en la feria del hueso político, donde el PRI y el PAN, en Tamaulipas ya tienen definidos a sus candidatos, tanto a las diputaciones federales como a las diputaciones locales y alcaldías. MORENA están por definir a sus candidatos, lo mismo que el resto de otros partidos políticos que participan en este proceso electoral, pero lo que vemos es la rebatiña por todo tipo de candidaturas y más ahora por las candidaturas a sindicaturas y regidurías.

Vemos como algunos vividores mercenarios políticos que militaron en el PRI y hasta en el PAN, se han pasado a MORENA. Otros del PRD y del Movimiento Ciudadano que también se fueron al partido del presidente LÓPEZ OBRADOR por estar de moda. Es la auténtica feria del hueso. ¿Principios? ¿Ideologías? Y eso qué es? ¿Eso cómo se come?. Preferible en estos tiempos de crisis y donde la política parece ser un buen negocio, mejor un buen hueso político. Total. Izquierdas, derechas, de en medio o como sea, el chiste no es quedarse fuera de la nómina.

A propósito, ¿qué tan cierto será que JESÚS CASTILLO ZAPATA, Secretario del Movimiento Territorial en Mante va como candidato a regidor en la planilla del PRI?.

“CHUY” CASTILLO, es un verdadero fiasco, además de contar con antecedentes violentos por andar amenazando con uñas y dientes a uno de sus compañeros de partido de no meterse en su territorio.

Comentario aparte merece GEORGINA LERMA, quien ya tiene rato partiéndose la mandarina en gajos a favor de lo que queda del PRI, pero hasta ahora no le ha hecho justicia la revolución. Se dice que también será propuesta para la planilla de regidores. Lo mismo que BENY MALDONADO, RICARDO PIZAÑA, este último flamante líder de la CNC, a quien ya le gustó vivir de la ubre presupuestal. Nos comentan que también será propuesta como candidata a regidora doña SORAYA FONSECA, flamante dirigente del Organismo de Mujeres priistas en Mante. Ya veremos.

Lo cierto es que reducido a una minoría inédita, el priismo no cuenta con personajes de poder para fortalecer su presencia de cara al día de la elección; mientras tanto los candidatos definidos a las diputaciones federales y diputaciones locales tampoco dejan buenas referencias para que su partido se pueda alzar con la victoria electoral el próximo 6 de julio. Son auténticos desconocidos a nivel de Distritos.

¿Y los MORENOS o PRIETOS?. Dejen les comento que de plano en MORENA no quieren ganar la elección en lo que se refiere a Tamaulipas y mucho menos irle preparando el camino rumbo a la gubernatura a ninguno de los que resulten ser los delfines del Presidente, puesto que se andan haciendo pedazos entre ellos.

Por un lado la invasión de personajes nefastos que militaron en el PRI, que ahora hacen sus pillerías en MORENA, de ahí a que los llamen PRIETOS.

En Mante, OMAR SALOMÓN VARGAS, hijo de JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, de los fundadores y activistas reales de MORENA son víctimas de una fuerte embestida por parte del actual Secretario de Finanzas del comité estatal de MORENA, JOSÉ LUIS MEDEROS, quien valiéndole un cero a la izquierda todo tipo de acuerdos, ordenó a sus achichincles cerrar “desaparecer” unas oficinas de vinculación distrital que funcionaban en el Mante, borrando logotipos, además de cambiar candados y se llevaron sillas, mesas, banderas, módulos, diverso mobiliario y equipo de campaña el cual no les pertenece. “Claramente estas acciones van en contra de los principios de morena, NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR, que son desconocidos para JOSÉ LUIS MEDEROS y su clan de serviles”, denunció en su cuenta de Facebook OMAR SALOMÓN, quien además aseguró que este tipo de personas son las que se prestan a abrirle la puerta de morena a la corrupción. Tan bravos andan los perraris prietos que “hasta los de casa” muerden.

