POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL PRI NO CAMBIA; VAN A IMPONER AL NUEVO DIRIGENTE NACIONAL

A dos meses del cambio del presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, ya nadie le cree al PRI que el proceso interno en el que se va a elegir al nuevo dirigente nacional de éste instituto político va a ser “histórico y ejemplar”, como lo asegura el presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI), Rubén Escajeda Jiménez.

A través de un comunicado oficial el presidente de la CNPI hace saber a los aspirantes –cuatro en total– que la Comisión será un árbitro totalmente imparcial que se asegurará, con confianza y certidumbre, de que la elección llegue a buen puerto, en la que pretenden que participe toda la militancia y que quien cumpla con los requisitos de la convocatoria pueda inscribirse sin ninguna restricción.

Escajeda Jiménez , como responsable de la CNPI que es la encargada de organizar, conducir y validar el proceso de elección interna del tricolor, sostiene que el Revolucionario Institucional es el único partido que realizará una contienda abierta a la militancia mediante un proceso democrático, “con reglas claras y piso parejo”.

Todo esto suena muy bonito pero, pero, pero, el PRI se resiste al cambio, pese a las humillantes derrotas que ha venido sufriendo desde el 2000 a la fecha, sin que en los 19 años que han transcurrido haya vuelto a ser la primer fuerza política del país y después de la madriza que le diéron en las elecciones presidenciales del 2018 se mantiene en el tercer lugar.

Por lo que vemos los “cacaistones” del PRI aún no se han dado cuenta de que el escenario político del país ya no es el mismo del siglo pasado, y prueba de ello es el triunfo arrollador que obtuvo López Obrador en la elección de presidente, en la que se presume que 30 millones de mexicanos votaron por él.

En el PRI las cosas no han cambiado, prueba de ello es que muchos dan por hecho que el sucesor de Claudia Ruiz Massieu en la dirigencia nacional del partido va a ser el gobernador de Campeche, con licencia, Alejandro “Alitas” Moreno Cárdenas, el que supuestamente es mano de Enrique Peña Nieto y además simpatiza con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En lo personal no conocemos al famoso “Alitas”, el que a la postre tiene 44 años, edad en la que ya fue dos veces diputado federal y senador, además de gobernador. De lo más relevante para nosotros es que también ya fue Secretario de Organización del CEN del PRI y Secretario de Operación Política de éste instituto, por lo que no objetamos su trayectoria.

El error del alto mando del Partido Revolucionario Institucional es el hacer su juego con las cartas del viejo PRI y volver a las andadas de imponer a los líderes del partido tricolor y en particular al que va a ser el nuevo dirigente nacional, como en éste caso.

Si el “Alitas” tiene muchas tablas, como parece, porque tiene que ser impuesto como candidato a la dirigencia nacional, que es lo que en éstos días mantiene dividido al PRI, ya que dos de los tres aspirantes restantes, José Narro Robles e Ivonne Ortega Pacheco, están en un total desacuerdo con su imposición. De Ulises Ruiz nuestras antenas nos reportan que ya se entendió con Alejandro Moreno Cárdenas.

Todo esto y más es lo que mantiene al PRI en el pozo del cual en 19 años no ha logrado salir y así va a seguir, porque las bases del partido están fuera de la jugada, nada más es cosa de verle la cara al “Alitas” para que cualquiera se percate de que ya le dieron luz verde y por eso anda que no cabe. Por cierto hay priístas viejos que no están de acuerdo con el dedazo en favor de Moreno Cárdenas, entre ellos Labastida Ochoa.

Según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, dijo que ya se comienzan a notar los impactos de las decisiones equivocadas y poco planeadas de inversión del gobierno federal y prueba de ello, dijo, son las bajas de calificación que diversas firmas hicieron con PEMEX, así como las correcciones a la baja de los pronósticos de crecimiento del país.

Aunque dijo reconocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene un sano equilibrio fiscal y financiero, “es el momento de corregir el camino. Es urgente mejorar la toma de decisiones de política pública”, remarcó.

Por cierto un Juez Federal en el Estado de México concedió dos suspensiones definitivas para mantener congeladas la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco (NAIM) y sustituirlo por el de Santa Lucía.

Los amparos forman parte de los 147 juicios tramitados por el colectivo #No Más Derroches con el que organizaciones de la sociedad civil, despachos jurídicos y ciudadanos se coordinaron para buscar que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la decisión de cancelar el NAIM.

No nos queda duda del currículum del nuevo Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Mauricio Guerra Martínez, al que le otorgó dicho cargo el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo nombramiento consideramos acertado, porque tiene bastante experiencia en el oficio.

La única pregunta que nos hacemos es si tendrá la capacidad de Arturo Soto Alemán, para generar ingresos al estado y no hacer nada más la función de colector de impuestos o derechos. Arturo Soto regularizó los casinos y acabó con los giros negros, además de castigar duro a los contrabandistas, lo que le produjo al estado una millonada de pesos, por lo que llegamos a creer que el mandatario estatal no lo iba soltar.

De buena fuente no enteramos que con el apoyo de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” se puso en marcha la Campaña de Detección de Factores de Riesgo Cardiovascular, dirigida a los docentes, estudiantes y al personal que labora en las facultades y dependencias administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el Centro Universitario Sur (CUS).

El propósito que se persigue es brindar atención en materia de salud preventiva mediante el chequeo de niveles de colesterol, triglicéridos, peso y talla, entre otras acciones, con el apoyo de profesores y pasantes de la carrera de medicina de la UAT, así como personal de la Secretaría de Salud.

Pero además entre otros objetivos se trata de apoyar al paciente para que en el caso de presentar algún descontrol o padecimiento, pueda acudir al consultorio de medicina general de la Facultad y si es necesario canalizarlo a un centro o institución de salud en donde esté afiliado, a fin de que reciba un mayor atención.

Correspondió al director de la Facultad de Medicina de Tampico, Dr. Enrique Álvarez Viaña, inaugurar el programa en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva del CUS-UAT, donde destacó la importancia de detectar los factores de riesgo cardiovascular.

Luego se destacó el interés del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, de promover campañas de salud permanentes en beneficio de toda la comunidad universitaria, brindándoles acceso y facilidades a éstos servicios en los propios espacios donde realizan sus actividades cotidianas. Y vamos por más.

