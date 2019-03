DIALOGANDO

“El PRI nunca se raja”… Se rajan otros

Por Roberto Olvera Pérez.

Mientras que los tricolores a nivel nacional se preparan o cocinan ya su relevo de dirigente en el CEN, en reemplazo de la sobrina del ex Presidente de la Republica más nefasto y corrupto de todo México, Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, en los diferentes estados del país este instituto político, en particular en Tamaulipas, su lideresa estatal, la neolaredense Yahleel Abdala Carmona, convocaba para este pasado lunes 4 de marzo a celebrar el noventa Aniversario de su fundación (1929-2019), bajo el lema: “El PRI Nunca Se Raja”, que por cierto, el evento se vio muy desangelado y aburrido, pues la mayoría de los priistas que se decían de corazón brincaron las trancas o bien el mismo partido les abrió el “falsete” para que se fueran.

Aunque los pocos priistas que asistieron ha dicho evento ese día en la explanada del partido, algunos de ellos expresaban: No sabemos si venimos a celebrar su defunción o su resurrección y se presta previo a la Semana Santa, pues la mayoría andan tristes por aquella desastrosa derrota del pasado primero de julio del 2018.

Me dicen que algunos de los que concurrieron al evento, más que todo iban con aquel morbo que se les caracterizaba en el rostro, las caras los delataba y los murmullos a todo lo que daba por lo que estaba pasando este partido político que en su momento fue importante y de las mayorías, ya que nadie le ganaba en las urnas y hoy es un lastre, una vergüenza y difícil de levantarse de la tumba.

Y nos preguntamos: ¿Con qué se puede levantar este partido en decadencia? Si no hay rumbo, estructura, programas de acción y mucho menos recursos para la movilidad en todas sus dimensiones. Y todavía dicen, insisto: “El PRI Nunca Se Raja”, pues vemos por todos lados del estado tanto de norte al sur, el centro, sus alrededores y no se diga por todo el altiplano tamaulipeco, las desbandadas que se han dado de sus militantes, simpatizantes y adherentes y que buscan ahora otros cobijos de partidos para seguir pegados a la ubre o a la chuleta presupuestal.

Tan solo un ejemplo, solo uno, los de Miquihuana, la mayoría de los ex alcaldes que se fueron al PAN en su momento e inmediatamente cuando vieron morir a su partido el PRI, porque ya no le veían fututo político, ni que rascarle, como los de la dinastía Rodríguez Gámez, Matías Meléndez Cruz, Marisela Rodríguez Del Valle y uno que otro desleal por ahí más que hicieron de las suyas, hacer ganar a la hoy alcaldesa María Anselma de León Cruz, de quien reniegan ahora de ella, se arrepienten de todo y ahora buscan algún medio para brincar con los “guindas” de AMLO; los mismos que ya traen “gallo” para jugar en el 2021, pero creen que nadie sabe de quién se trata, pues cuenta con antecedentes penales el susodicho. El nombre después se los daremos a conocer en este mismo espacio y solo les digo que estuvo laborando en la administración del ex acalde “bribón” Baltasar Vargas Rangel, actual tesorero municipal de este municipio. Ah, todavía afirman estos: Si nos dan por acabados es porque nunca nos conocieron, ¿Se imagina el cinismo de ellos?

Pero retomando el tema principal del cambio de dirigente nacional de lo que queda de este partido político, les comento que se está “calentando” el ambiente para la renovación del CEN del PRI, en donde lo más sobresaliente es que la elección la organizará el Instituto Nacional Electoral y nadie más, y será abierta en principio para todos los militantes de este instituto en el país.

Por lo pronto ya hay nombres de los que quieren suceder a la actual dirigente nacional priista Claudia Ruiz Massieu, como el saltillense José Narro Robles, que ha manifestado su interés por participar, pero la edad ya no le ayuda en nada, por lo que en estos momentos se requiere de elementos jóvenes valiosos, firmes y tengan visión hacia el futuro. Ya no mas demagogia.

De tal manera que la opción sigue siendo el ex gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, aunque también la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, ex Secretaria General del mismo PRI, tiene aspiraciones y buscará presentarse como candidata al cargo. También hay que decir por qué no, hay un “bloque” de importantes priístas, viejos y nuevos, que han formado parte del tricolor y ocupado importantes cargos en la vida pública que están detrás del joven de Campeche, con tan solo 43 años de edad y que han unificado a gran parte de la gente pensante, firmes y que se mueren en la raya por dicho partido. Y aunque usted no lo crea, si hay, y los hay de a de veras no como los rajones de Miquihuana, que solo buscan sus intereses personales y les vale madre el qué dirán. Ah, y no se le olvide que los está viendo el “cuco”, ah perdón el “Truco”.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, de llegar el ex gobernador de Campeche a dirigir al CEN del PRI, hay un victorense identificado a su proyecto político, es joven, reconocido y amigo personal de él y que en su momento buscó alcanzar el CDE de este instituto en Tamaulipas, no se dio ni modo, pues hubo trampa. Sus iniciales son: LEAV.

2.- El problema de las huelgas en las maquiladoras de Matamoros, todos sabemos que trae mano negra desde la Ciudad del smog para desestabilizar el buen ambiente que priva en nuestro estado. Por ello, tenga cuidado con gente extraña que vean por allá y denúncielo al que más confianza le tengan.

3.- En el marco de su 30 Aniversario (1989-2019), la Universidad del Norte de Tamaulipas, que preside el rector, el MBA. Francisco Chavira Martínez, le invita al evento de imposición de bandas a las alumnas participantes en el concurso “Miss UNT 2019”, que se celebrará este miércoles 6 de marzo en punto de las 11 de la mañana en el auditorio de la misma institución educativa, ubicado en Calle Zeferino Fajardo, esquina con Boulevard “Emilio Portes Gil” #106, al poniente de la ciudad en la capital del estado. La entrada es gratis, no faltes, habrá sorpresas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com