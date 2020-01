Tendencias

Oscar Contreras Nava

El PRI sigue con los mismos

Después de que el PRI en Tamaulipas perdió la gubernatura y los principales municipios en la pasada elección estatal, este partido no acaba de entender que los electores ya no toleran “a los mismos siempre” y creemos, que no le fue suficiente la derrota, porque ahora sabemos que empezarán activar a quiénes los llevaron al fracaso.

Por lo pronto, se anuncia que Edgar Melhem Salinas, dirigente del PRI estatal estará en Tampico la próxima semana y es casi seguro que designará a Gustavo Torres Salinas como delegado del distrito electoral federal de Ciudad Madero, pero este simple anuncio ha puesto en alerta a los pocos priistas que quedan aún en el sur de Tamaulipas.

Y es que saben que Torres Salinas colaboró en la pasada elección con Acción Nacional a cambio de que no le abrieran una carpeta de investigación por los múltiples peculados, desvíos e irregularidades que le encontraron al revisar sus cuentas públicas.

Por ello, Melhem Salinas debería retirarse y reconocer que este caso de traición no merece que lo renueven con algún cargo en el PRI y se designe a un priista que sea leal a su partido y no tenga manchas como las que tiene Torres Salinas porque hasta parece que tiene vitíligo pero no por la enfermedad, sino por tener tantas machas por traidor a su partido.

Así que los priistas de Tampico se encuentran en alerta permanente porque ahora saben que si Melhem impone como delegado del PRI a Torres Salinas, habrá soltado a un depredador de presupuestos y a un doble cara, que lo único que busca es volver a salvarse de ir a la cárcel.

Si usted lo tiene cerca, cuídese la cartera, no la deje a su alcance ni su celular y nunca le confié absolutamente nada, ni un comentario, rumor o chisme, porque en el primer momento lo venderá a sus enemigos o adversarios, así lo ha hecho para salvarse y lo volverá hacer, y de eso no tenga la menor duda, porque “el que traiciona una vez, traiciona mil veces”. Así de simple.

Cambiando de tema. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo y aunque el boletín señaló que se había reunido para “analizar los mecanismos que permitan fortalecer las acciones en este rubro el mandatario ha dicho que “falta mucho por hacer, no cederemos ante los violentos, nuestro objetivo es claro: lograr la paz y tranquilidad en nuestro estado”.

Por ello, el secretario General de Gobierno, César Verastegui Ostos, declaró que la seguridad es para el gobernador su principal prioridad, ya que busca que dentro de poco se logre la paz y tranquilidad para todos los tamaulipecos. Ni más ni menos.

Por cierto, la ex regidora Helga Ruth Vázquez Ruiz, fue exonerada luego de que la Sala Colegiada Penal del Primer Distrito Judicial del estado revocó la sentencia condenatoria del 2 de diciembre de 2015 dictada en su contra y exigió que el ex gobernador, Egidio Torre Cantú y sus ex colaboradores paguen por el daño moral causado a ella y su familia.

Sin duda que la ex panista tiene mucha razón y las autoridades de la Fiscalía General de Tamaulipas debería ponerle un poco de atención a su caso, ya que en el gobierno de Torre Cantú fue detenida al ser acusada por formar parte de una banda de secuestradores y esto ha resultado que no es cierto.

Después de esto la panista Helga Ruth podría aspirar a un cargo de elección popular si su partido no la eliminó de su listado de militantes y si no es posible que lo haga por MORENA donde tiene una cierta influencia y hasta pudiera ganar.

Punto final. Sí alguien sabe dónde anda Xico, por favor avísenle que Ciudad Victoria anda sin brújula ni dirección y es necesario que se ponga la pilas para que haga el trabajo de alcalde de la ciudad, pero si está dormido déjenlo por favor, no se vaya a molestar, necesitamos que se reponga y luego salga a atender los problemas de la ciudadanía. ¿O no?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx