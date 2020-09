[email protected]

EL PROBLEMA DEL AGUA ES FEDERAL, NO DE LOS ESTADOS: CDV

Rubén Dueñas

Como analistas políticos nos parece muy serio el llamado que está haciendo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al gobierno federal, a no confrontar a los estados del norte del país, en torno al Tratado de Aguas internacionales firmados por los gobiernos de México y Estados Unidos en el año de 1944.

Precisó el mandatario estatal que en el marco del entendimiento podría cumplirse con el Tratado y la problemática, por la falta de disponibilidad de agua de la Cuenca del Río Bravo para uso agrícola.

“Definitivamente que si había una escasez de lluvia, las presas están limitadas, pero considero que con un buen acuerdo, con un entendimiento, podríamos cubrir tanto las necesidades que se tienen al cumplir el Tratado con Estados Unidos y paralelo poder cubrir los Distritos de Riego hoy en día afectados”, apuntó.

“Pero por otro lado tampoco que quieran aventar el problema para otro lado y tengan el intento de querernos confrontar entre Estados, cosa que no vamos a permitir; el problema es del Gobierno de la República, que asuma su responsabilidad, así lo marca la Constitución, precisó el mandatario de los tamaulipecos.

Agregó que si el Gobierno de México no puede resolver la problemática, que transfiera formalmente éstas responsabilidades a las entidades federativas.

“Entonces que entreguen el control del agua a los Estados y ya nos pondríamos nosotros de acuerdo, pero ahorita lo que establece la Constitución, es que el responsable de controlar las aguas en el país, es precisamente el Gobierno Central, entonces que asuma cada quien la responsabilidad que le corresponde”, dijo Cabeza de Vaca.

Luego al ser cuestionado sobre algunas publicaciones divulgadas en las redes sociales sobre de su persona, dijo que “a él nunca lo van a ver en un video recibiendo dinero o mandándole un mensaje a un capo a través de su madre, eso jamás”, remarcó, haciendo referencia a lo acontecido en marzo cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador saludó de mano a la señora María Consuelo Loera Pérez, madre del famoso capo, el Chapo Guzmán.

Durante la conferencia de prensa de ayer lunes Cabeza de Vaca señaló que cuando las cosas van bien, como sucede en Tamaulipas, de igual manera crecen los adversarios y los ataques. Por último se refirió a éstos adversarios y dijo que muchos de ellos son muy cobardes porque no dan la cara, solo avientan la piedra y esconden la mano.

Con todo y los apapachos que continuamente la hace a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quitó la estafeta de apapachador y sin miramientos de tajo dijo que México “demuestre su compromiso con el desmantelamiento de los cárteles y sus empresas criminales y haga más para proteger la vida de ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por esos grupos”.

Luego llamó a continuar con las extradiciones de criminales clave, a aumentar las investigaciones y la confiscación de drogas, entre otras medidas.

“México debería reconocer la alarmante tendencia de producción de fentanillo en su territorio” y priorizar el combate a la producción de ésta droga, así como los esfuerzos contra los precursores químicos que llegan desde China.

Estados Unidos, dice en mandatario norteamericano, está listo “para profundizar su sociedad con México y resolver éstos desafíos compartidos y dar la bienvenida a la oportunidad de desarrollar metas conjuntas de control de drogas, así como investigaciones bilaterales transparentes. Pero lo que como periodistas nosotros vemos, es que en México hay resistencia a combatir en serio al crímen organizado, al menos en éste gobierno.

Otra metida más de pata del gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación (CT) es sin lugar a dudas el nombramiento que le extendiéron con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador a la diplomática Luz Elena Baños Rivas como “Embajadora Inminente”, pero como las mentiras salen de pronto al aire, bastaron cinco días para que los involucrados en ésta regazón descubriéran que ese cargo por ley solo lo pueden recibir embajadores con 10 años de trayectoria y Baños Rivas apenas tiene dos años de embajadora, a la que le avisaron por correo electrónico que su nuevo nombramiento había sido cancelado.

Por cierto en encargado de enviar la propuesta de Baños Rivas como Embajadora Inminente para la autorización y firma del presidente AMLO, fue el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, pero, pero, pero a la hora que saltó la pus resulta que la firma que llevaba el nombramiento no era de su puño y letra, sino la impresión de un facsímil, con lo que López Obrador sale limpio de ésta nueva metida de pata, como siempre suele suceder.

Que nos perdone don Jesús Seade, pero desde el primer día que salió su nombre al aire como prospecto de México para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), nunca le vimos posibilidades de llegar a ocupar ese cargo tan importante para nosotros, ya que de hecho es una propuesta de un país cuyo gobierno supuestamente es de Izquierda, recién etiquetado por cierto.

En una carta divulgada en redes sociales, A sus 73 años de edad Seade aceptó que la candidatura a la OMC “ha terminado” y agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por darle “una confianza que tanto valoro”.

Consideró que el mundo necesita una OMC “eficaz, inclusiva y dinámica”, ajustada al siglo XXI y que, sin ser “un sistema perfecto funcione y responda a todos sus integrantes”. Supuestamente Jesús Seade no reunió los apoyos suficientes entre los países desarrollados para pasar a la segunda fase de selección entre los ocho aspirantes. El feo para nosotros no fue para Seade sino para López Obrador y así lo debe de entender, que no se haga.

Nos da risa que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya gritado a los cuatro vientos que su gobierno garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del llamado Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen un plantón en el mero corazón de la Ciudad de México.

Hasta les pidió que no vaya a ser efímero el plantón, recomendando incluso “a los meros meros” del movimiento, que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles. Con su actitud se hace gracioso López Obrador. Hay una sentencia que dice “si no puedes con el enemigo, únetele”, que es lo que esta haciendo el muchacho de la película.

E-mail [email protected]

[email protected]