T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EL PUEBLO ES SABIO, NO SE EQUIVOCA, HIZO MORDER EL POLVO A MORENA

UNA VEZ MAS queda claro que, “el pueblo es sabio, no se equivoca y por ello, le asestó sonoro revés electoral a Morena”, cuya muestra innegable del hartazgo, fue provocado por el Gobierno de la 4-T, porque este régimen federal, que también “está plagado de políticos corruptos”, más que servir, “le ha quedado mal al pueblo mexicano”, cuyos votantes, repito, “ya le han cobrado la primer factura electoral” al partido Morena y al gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien obviamente, “no quiso hablar del descalabro político padecido, porque de haber aceptado la entrevista con los medios, le hubiera “llovido sobre mojado”. Y por ello, prefirió eludir los bombazos periodísticos, al no tener respuestas claras de las derrotas y, “ni con que defenderse”, porque, aunque lo nieguen, Morena en tan solo dos años de gobierno, “ha generado una terrible decepción nacional”. Y a pesar de repartir entre el pueblo “vales de morena por 200 pesos”, mi eso le valió al partido de AMLO, para salir triunfante

Y POR este fracaso electoral, queda claro que “Morena, no ha podido quitarse la máscara de la corrupción”, como se lo encaran a AMLO en las redes sociales, por la sarta de falacias y toda la gama de promesas incumplidas, razón por la que, “si el Presidente López Obrador, pensó en alargar su periodo gubernamental, de alguna forma”, podremos decir con toda certeza y respeto que, “el tiro les ha salido por la culata a los Morenos y al gobierno de la 4-T”. Ahí están los resultados.

LA CIUDADANÍA, como sin cortapisas, ni aspavientos, lo he señalado en este espacio, “ya se dio cuenta de la clase de lodazal”, en el que se encuentra inmerso el Gobierno de la Cuarta Transformación. Muy a pesar de que Morena, insiste en demostrar ser un partido y gobierno honestos y transparentes, al argumentar que, “no comulgan con los emblemas de la corrupción y la impunidad”, cuyos flagelos, por más que lo nieguen, no se los han podido desprender, porque entre ellos, arropan a reconocidos políticos corruptos, a los que, este gobierno, “no los toca, ni con el pétalo de una rosa”.

Y PARA MUESTRA “basta un botón”: Ahí tenemos, a generales políticos de muy alta envergadura, quizás, no al nivel del detenido por la DEA, ex Secretario de la Defensa Nacional SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, pero les diremos que, en los temas de corrupción, “no cantan mal las rancheras” funcionarios como el Director de la CFE Manuel Bartlett Díaz, (la Senadora y diputada Federal de planta) Dolores Padierna, el también Senador y ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila, otro Senador más (de dedazo) Napoleón Gómez Urrutia, (reconocido cacique minero) en el estado de Coahuila, la Jefa de la ciudad de México Claudia Sheinbaum, sin olvidar “al perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, René Bejarano “el señor de las ligas”, así como el canciller Marcelo Ebrard y otros muchos más, cuyos nombres de momento se nos escapan de la memoria, a los que el Gobierno Obradorista “lo cuida y protege”.

PERO ESO no es todo, porque el actual régimen central, por voz del mismo ex candidato, hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hizo saber que “se actuaría contra los corruptos”. Y La verdad, “eso no ha sido cierto”, porque siguen libres, contumaces “delincuentes de cuello blanco”, como el ex Secretario General del Sindicato petrolero CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, el que, a pesar de haberse apropiado de millones y millones de dólares, a través de las cuotas sindicales de los trabajadores, el actual Gobierno “no ha querido tocarlo para nada”, no obstante, haber carpetas de investigación contra este presunto ladrón, el que por espacio de 5 lustros, aproximadamente, “vivió a todo lujo”, gracias a la enorme fortuna amasada a través de la dirigencia sindical que tenía en sus manos y aun es fecha de que, la Fiscalía General de la República, “sigue haciéndose de la vista gorda” en torno al caso Romero Deschamps, pese a los reclamos de la clase trabajadora petrolera.

POR ESTOS motivos tan claros, Morena se ha desgastado irremediablemente, porque el gobierno emanado de este partido, lejos de cumplir a cabalidad y combatir la corrupción, “eso solo lo hacen, contra quienes no comulgan con ellos”. Pero además hay tantos actos ilícitos evidentes como la asignación directa de obras millonarias, sin olvidar, el no entregar los apoyos a los agricultores, ni dotar de lo necesario a las clínicas y hospitales en el tema de medicinas y lo peor, “haber erradicado los apoyos al pueblo” para que fuesen atendidos de enfermedades catastróficas, como los cánceres de mama, próstata, cérvico uterino y otras más, enfermedades que en los gobiernos pasados si se cubrían, a través el desparecido “Seguro Popular” y hoy el INSABI, no los cubre ni un solo peso y eso, precisamente, es lo que ha venido decepcionando y afectando a las familias de bajos recursos económicos.

POR ELLO el Diputado Federal y virtual líder de Morena en México, PORFIRIO MUÑOZ LEDO, sin tapujos, ni cortapisas, reconoció que, “los resultados de derrota generados en los estados de Coahuila e Hidalgo” de perjuicio a Morena, han sido un tangible revés, para el instituto político, creado por el Presidente López Obrador, admitiendo que esta derrota electoral de Morena, confirma la obvia necesidad, de luchar y pugnar por un partido sólido y bien organizado. Y por esta razón de agravió electoral a Morena, dijo Muñoz Ledo, hace falta una urgente reorganización o rediseño en este partido, el que en tan solo dos años de gobernar el país, “ya ha generado un terrible hartazgo” entre el contexto nacional ciudadano.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]