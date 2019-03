            < El regreso de Luebbert y su recompensa

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- No cabe duda que Morena es la pinza que aprieta y con la cual los políticos logran que su partido de origen les conceda lo que no habrían logrado por medio de la disciplina y sumisión. Ocurrió con la Dra. Maki Ortiz cuando se placeó en territorios de la izquierda, para mayor precisión le diremos que se acercó en su momento a Ricardo Monreal cuando aún el PAN no la favorecía con la candidatura a la Presidencia Municipal y el resultado Usted ya lo sabe.

Ahora parece repetirse la historia con Oscar Luebbert, tenía que pisar la arena “morenista”, aunque fuera al estilo beisbolero, nada más pisó base y se retiró, pero fue suficiente su asistencia en aquel encuentro de triste memoria para los priistas abucheados (desaprobados), para que el 2 veces alcalde de Reynosa resellara sus orígenes tricolores y ahora manifiesta de alguna manera sus pretensiones para que el CEN lo tome en cuenta en la lista de plurinominales que precisamente este viernes darán a conocer.

El twitazo de Luebbert lanza un cuestionamiento sobre los posibles pluris, ¿en qué medida serán capaces de apoyar a los candidatos de mayoría?, si podrán reforzar las votaciones regionales para obtener más votación en 2019 y recuperar terreno en 2021. Parece sugerir, <porque ese soy yo, el que puede aportar sufragios en esta contienda>.

El mensaje es para el Comité Ejecutivo Nacional, que es quien decidirá. Él ya se placeó en la sede nacional después del evento morenista, una manera de confirmar que no se fue, que aun navega en las aguas tricolores.

Por otra parte tiene razón Oscar, las plurinominales en este momento no pueden ser obsequios para nadie, sino estímulos para quienes cuentan con un capital político, que son operadores y pueden contribuir a generar votos.

A lo anterior hay que añadir que el PRI no ha tenido la más mínima intensión de sancionar a Luebbert por su hasta ahora “inofensivo” intento de introducirse en los terrenos de Morena, atribución que es competencia del Comité Ejecutivo Nacional y no del estatal.

Será que a Oscar le dará tan buen resultado como a Maki Ortiz su incipiente “exploración” morenista.

2.- Resulta que hace unos días seguramente Usted vio una fotografía donde la Presidenta del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona rindió protesta en el escenario del IETAM (Instituto Electoral de Tamaulipas) como representante de su partido ante ese órgano. Fue una escena que llamó la atención porque usualmente, cuando menos el Tricolor nunca lo había hecho, algunos partidos chicos ante la falta de recursos, de simpatizantes o militancia sus dirigentes defendieron los intereses de sus institutos de manera personal.

La cuestión es que Yahleel Abdalá rindió protesta para participar por única vez como representante del ex invencible, en sustitución de Alejandro Torres Manzur, titular del área jurídica del Comité Directivo Estatal que era quien venía ocupando esa responsabilidad.

El propósito de acreditarse ante el Consejo General del IETAM fue quizá imprimir mayor fuerza a la postura del PRI. En esas condiciones la Presidenta del CDE Tricolor en su intervención en el seno del Consejo General del IETAM, se refirió a la imparcialidad con la que actúa ese órgano encargado de conducir los comicios.

Abdalá Carmona no se anduvo con rodeos y dijo “estamos cansados como partido político de parcialidades, que nos dan desconfianza desde ahora”. “Requerimos y demandamos imparcialidad de este instituto electoral, estamos cansados como partido político de parcialidades que se han estado dando”.

“Lo único que buscamos es que se respete la voluntad de los ciudadanos sea cual sea el resultado”.

La petición concreta e insistente de la Presidenta del CDE del PRI fue, “que se tomen acciones inmediata en este tema (el de la imparcialidad) que desde ahorita nos dan desconfianza”. Yahleel aseguro tener constancia personal de lo que hablaba.

Obviamente la Presidenta estatal del PRI entregará la estafeta de la representación en el IETAM a Alejandro Torres o a otro subalterno.

El comentario es que, este capítulo ya lo hemos visto en el pasado, pero con reproches para el PRI que estaba en el poder y en esos tiempos los Tricolores siempre argumentaban, que los dichos hay que probarlos.

También en aquellos tiempos, siendo los virtuales perdedores los que lanzaban esas acusaciones que desacreditaban al organismo electoral, se decía, que lo hacían porque estaban perdidos. Es la misma historia, en idénticas circunstancias pero con diferentes actores.

La elección de 2019 no será muy diferente a las protagonizadas en Tamaulipas la primera década de este siglo, por hacer alguna referencia. El verdadero cambio, la legitimidad del voto está en los ciudadanos, cuando estos decidan ejercer su sufragio por convicción, por el bien común, el de su ciudad o su estado, no habrá ni órgano electoral, ni sector público que manipule o influya en la voluntad popular.

3.- Al asumir un nuevo periodo al frente de la CANACO tampiqueña, el empresario Evarismo Guitrón Moreno urgió que la curva de aprendizaje del actual gobierno federal culmine lo más pronto posible, y le puso fecha, “a más tardar en el primer semestre de este año”.

Y es que a la zona sur le falta una mayor inyección de inversiones federales para impulsar proyectos turísticos y de impacto en el comercio, que están en el papel y para llevarlos a la realización los gobiernos locales requieren de mejoras en sus participaciones.

La realidad es que hay parálisis en las inversiones que el Gobierno Federal debiera de estar cuando menos definiendo para detomar el desarrollo económico de los municipios, a los cuales les cortó de un tajo el presupuesto que usualmente se les asignaba tras la presentación de proyectos debidamente sustentados.

En lo personal no creemos que se trate de aprendizaje, el problema es que el Gobierno Federal tiene un proyecto muy claro donde no están contempladas las ejecusiones de obras municipales, salvo las que ya fueron asignadas a Matamoros, Madero y para la Refinería “Francisco I. Madero”.

El Presidente sabe el costo que representa la falta de inversión importante, la parálisis económica y sus consecuencias, quizá es algo que propicia para doblar voluntades que en el pasado reciente estuvieron ligadas a los gobiernos neoliberalistas a los que tanto repudia.

Desgraciadamente el Presidente López Obrador no quiso arrancar la hoja del pasado y escribir una nueva historia de éxito, desde luego que no ignora que son los empresarios los que principalmente sostienen al país, pero prefiere otorgar dádivas en cantidades muy superiores a las de sus antecesores, anulando las oportunidades de crecimiento de la iniciativa privada y de la propia fuerza laboral.